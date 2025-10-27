巴西總統：數天內可望與美國達成貿易協議

（法新社吉隆坡27日電） 巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天表示，巴西與美國可能在數天內達成貿易協議，或有助於緩解數月來懲罰性關稅帶來的緊張局勢。

魯拉昨天出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間，與美國總統川普會面。魯拉本月早些時候曾敦促川普解除對巴西徵收的50%懲罰性關稅。

魯拉今天在馬來西亞對記者表示：「我相信幾天內我們將有一個最終解決方案…讓生活能順利且愉快地繼續。」

美洲兩大經濟體美、巴的領導人在多邊主義、國際貿易及氣候變遷議題上立場截然相反。川普對許多巴西產品徵收了50%的關稅，同時對包括一名聯邦最高法院法官在內的多名高官實施制裁，以懲罰巴西政府對前總統兼盟友波索納洛（Jair Bolsonaro）進行政治「獵巫」。

今年9月，巴西聯邦最高法院判決波索納洛在2022年總統選舉敗給魯拉後策劃政變罪名成立，判處他有期徒刑27年。

川普昨天再次對記者表示，他對波索納洛的遭遇「感到非常遺憾」。川普說：「我一直認為他是個直率的人，但你知道，他正在經歷很多事情。」當被問及波索納洛是否會成為他與魯拉討論的議題時，川普回應：「這不關你的事」。

魯拉在今天慶祝80歲生日，他強調，在與川普的會談後，波索納洛議題已經結束，稱這位入獄政治人物「已是巴西政治的過去式」。

川普與魯拉的關係首次開始解凍，是兩人在9月聯合國大會期間短暫會面，之後於10月6日通過電話交談。魯拉今天表示，他與川普的會面「出乎意料地良好」。他說：「他（川普）向我保證，我們將達成協議。」