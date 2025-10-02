巴西職籃迎來首位女教頭 盼帶領墊底弱旅翻身

（法新社巴西佛塔雷沙1日電） 塞爾維亞裔澳洲籍籃球教練托多羅維奇（Jelena Todorovic）希望自己的成就不僅止於成為巴西首位執教男子球隊的女性，也希望帶領這支上季墊底的球隊扭轉戰局。

31歲的托多羅維奇近日才接手位於巴西東北部的佛塔雷沙（Fortaleza）隊，正積極備戰10月即將開打的巴西男子籃球甲級聯賽新賽季。

然而接掌佛塔雷沙隊並非易事，因為他們於2024年賽季墊底。

托多羅維奇接受法新社（AFP）訪問時說：「我不想只是第一個女性教練，我希望自己能留下戰績。」

「我希望成為一位能讓球隊變得更好、讓球員更成長的教練，我要用戰績證明一切。」

托多羅維奇8月才抵達巴西，她過去曾效力家鄉勁旅貝爾格勒紅星隊（Red Star Belgrade），並在20歲就轉任教練。

她曾於澳洲執教俱樂部球隊，之後加入過塞爾維亞、西班牙和希臘男子國家隊教練團，期間還曾在希臘指導NBA球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），後者現已兩度獲得美國職籃（NBA）年度最有價值球員（MVP）。

托多羅維奇深受NBA啟發，激勵她最深者是史上首位在NBA擔任助理教練的女性哈蒙（Becky Hammon）。

2020年12月，哈蒙成為NBA史上唯一一位臨時執教的女性主帥，當時聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）主教練帕波維奇（Gregg Popovich）於與洛杉磯湖人比賽時被驅逐，哈蒙臨危受命帶隊完成比賽。