0.07% ChatGPT 用戶出現精神健康危機跡象
巴西警察突襲貧民區釀 64 死 毒販用無人機投彈 州長稱城市「已處戰爭狀態」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴西里約熱內盧昨日（28 日）爆發多年來最嚴重的暴力事件，當局出動超過 2,500 名警察及特種部隊突襲國際機場附近貧民區，目標掃蕩「紅色司令部」犯罪組織據點。行動期間毒販以無人機投擲炸彈反擊，並縱火焚燒汽車及路障，導致最少 64 人喪生，包括 4 名警員。里約州長卡斯特羅形容城市「已處戰爭狀態」，並稱這次行動是自 2010 年以來規模最大的一次警務行動。
綜合外媒報道，行動於凌晨約 4 時展開，目標是掃蕩被視為當地最大犯罪組織「紅色司令部」（Red Command）據點的阿萊芒（Alemão）及彭哈（Penha）貧民區，兩地合共約有 30 萬居民。警方突襲期間，毒販開火還擊，縱火焚燒汽車和路障，並首次利用無人機投擲炸彈攻擊特種部隊。
警方指，此次名為「圍堵行動的行動，旨在拘捕紅色司令部核心成員。當地安全秘書長 Victor Santos 表示，該組織除控制里約多個地區外，勢力亦正擴展至亞馬遜地區。行動中共拘捕逾 80 人，起獲約 93 支自動步槍。
里約州長卡斯特羅（Cláudio Castro）形容城市「已處於戰爭狀態」，並稱「這已不再是普通犯罪，而是毒品恐怖主義」。他指出，這次是自 2010 年以來規模最大的警察行動。
有社區領袖稱「屍體遍布街頭」
在激戰期間，多名槍傷者被送往當地醫院，醫護人員忙於搶救。現場有社區領袖稱「屍體遍布街頭」，社交平台亦流傳多張疑似死者遺體的相片。另有 8 名警員及 4 名居民受傷。
阿萊芒貧民區居民 Glória Alves 表示，凌晨時被槍聲驚醒，「整個早上都聽到密集的槍聲，情況非常恐怖」。社區記者 Rene Silva 批評，當局多年來重複以致命的突襲手段應對治安問題，實際上並未能解決問題，「貧民區沒有大麻或可卡因種植場，也沒有軍火工廠，這不是打擊犯罪，而是在對抗貧窮」。
人權組織及反對派政界人士對大屠殺式的鎮壓表達震驚。工人黨（PT）州議員 Lucia Marina dos Santos 在社交平台批評，「這不是行動，而是國家支持的屠殺」，指責當局將貧民區變成「戰區」。
警方表示，全市警力已進入高度戒備，以防毒販報復。多條主要道路一度被封，學校、商店及餐廳關閉，公共交通停駛，導致市內交通癱瘓。
