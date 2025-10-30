巴西警方掃蕩黑幫死者增至 132 人 執屍居民崩潰：加沙也沒發生過

警方行動後，居民在里約北部 Penha Complex 附近的叢林內撿拾到大約 70 具屍體。 (Photo by Fabio Teixeira/Anadolu via Getty Images )

巴西里約熱內盧警察周二（28 日） 掃蕩黑幫行動 ，死亡人數上升至 132 人，包括四名警察。在里約北部地區 Vila Cruzeiro，居民在槍戰後從附近叢林內執屍，遺體排滿街道。死者家屬形容警方的行動是屠殺，不是滅罪行動。聯合國人權辦公室對於事件表示非常震驚，里約市長則辯稱，今次行動中唯一受害人就是警察。

「不能再承受看見更多屍體了」

遺體在 Vila Cruzeiro 街道上一字排開，大多都只除剩內褲，處理屍體的居民解釋，這是為了方便死者家屬認屍。他們並非在街道上被殺，而是附近的叢林。單是周三凌晨（29 日），義工就從叢林內撿獲五、六十具屍體，死者的母親、妻子和子女都在場，她們都在哭泣。

1992 年，聖保羅 Carandiru 監獄大屠殺造成 111 人死亡，今次事件的死亡人數更高，被形容為現代巴西史上最大宗的警察屠殺事件。當地居民組織領袖 Erivelton Vidal Correia 表示，單是他自己就撿拾了 53 具遺體，受訪時還崩潰落淚：「我一生都未見過這種事情，即使加沙也沒有發生過，我不能再承受看見更多屍體了。」

居民協助執拾遺體，估計今次事件中有 132 人死亡，包括四名警察。(Photo by Fabio Teixeira/Anadolu via Getty Images)

巴西警方周二凌晨在里約的行動過程，尚有很多細節未明，死者當中有否無辜的旁觀者也不得而知。 (Photo by Fabio Teixeira/Anadolu via Getty Images)

事件中失去了兒子的 Cida Santana 在周二凌晨三時收到兒子 Fabio 的訊息，表示自己腳部中槍，打算向警方投降。但 16 小時之後，Santana 尋回的是兒子的屍骸，其胸部還有刀傷。Santana 大叫這是「謀殺」，認為警方進行的是場屠殺，不是甚麼行動。

槍戰凌晨延續至白晝 未能逮捕黑幫首腦

警方行動大約在周二凌晨三時半展開，區內互聯網與電力被截斷，至五時許，槍戰爆發，連串槍聲響起。警方指，毒販利用無人機投放炸彈，又燃燒車輛作路障。居民留在家中不敢外出，，學校取消課堂，商戶休業。直至周二白晝，區內仍槍聲頻傳，黑幫利用巴士堵路。

然而，整個行動的過程仍是個謎，會否有無辜的旁觀者在槍戰中受害也未確定，甚至連誰人應為大規模死亡負責也不清楚。周三下午，里約公共保安首長 Victor Santos 更承認，今次行動未能逮捕主要目標的黑幫首腦。

警方行動過後，Complexo do Alemao 遺下一輛被燒毀的汽車，據指是黑幫焚毀用作路障。 (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

屍體陸續運回民居街道後，家屬前來認屍，一片哀愁。 (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

巴西警方則表示，周二的行動是針對一個名為「紅巴司令部」（Red Command）的龐大販毒集團，行動部署了整整兩個月，策略是引誘毒販都山邊的叢林，然後突襲。里約熱內盧州保安官員 Victor Santos 稱，他們事前已預計有人死亡，但並非警方所願，他承諾如有警務人員有失當行為，警方會展開調查。警方估計今次行動中有 121 人死亡，而律師則表示有 132 人死，包括四名警察。

外界指行動為大選做騷 無助遏止黑幫擴張

警方出動了 2,500 人在里約熱內盧北部兩個貧民區掃蕩黑幫，聯合國人權辦公室對於巴西警方行動造成大量死亡表示非常震驚，呼籲當局作出調查。人權辦形容今次行動是延展了巴西警方的極端致命暴力，提醒巴西政府有責任遵守國際人權法律。

巴西總統盧拉周三派遣內閣成員緊急前往里約，聯邦政府答允協助進行科學鑑證調查。司法部長引述盧拉對死亡數字表示震驚，但盧拉本人尚未公開就事件表態。里約市長 Claudio Castro 則形容警方行動成功，並稱有 113 名與「紅巴司令部」有關連的人被捕，又充公了 118 件武器和一公噸毒品。

Castro 稱，今次行動旨在制止「紅色司令部」的擴張，該集團最近嘗試控制里約的大部分地區。「紅色司令部」掘起於 1970 年代巴西多座監獄，發展迅速，目前已控制亞馬遜在內的巴西全國多區。Castro 形容「紅色司令部」已不再是一般犯罪集團，而是販毒恐怖主義組織。他又辯稱，今次行動唯一的受害人是警察。

外界認為，本身是極右政客盟友的 Castro 意圖藉着今次行動取得民望，為明年大選作準備。但這類掃蕩行動對於制止黑幫擴張作用有限，因為行動往往只能針對黑幫的低級步兵，而非集團首腦。

資料來源： 《紐約時報》 路透 《衞報》