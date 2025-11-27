大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
巴西送波索納洛入獄 魯拉：世界民主的一課
（法新社巴西利亞26日電） 巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天表示，他的前任波索納洛（Jair Bolsonaro）因政變未遂被判入獄，這是巴西向世界示範民主的一課。
現年70歲的波索納洛因謀畫阻止魯拉在2022年大選後就職，自昨天開始服刑，刑期27年。
這起轟動各界的審判引發美國總統川普關注，川普痛批此案乃是針對其盟友「政治獵巫」，進而對巴西祭出制裁與懲罰性關稅，不過多數關稅現已取消。
魯拉表示：「昨天，這個國家（巴西）向世界示範何為民主。巴西司法體系低調地展現實力，未屈服於外在威脅。」
魯拉在演講中說，「在這個國家500年歷史，這是首次有人因企圖發動政變而遭監禁。」巴西曾發生過多次政變，1964年至1985年間更是處於軍人獨裁統治。
「1名前總統與4名四星上將遭判刑入獄，這證明民主適用於所有人。」
波索納洛9月因領導犯罪組織，密謀確保「獨裁掌權」而遭定罪。據稱，此計畫涉及暗殺魯拉、副總統奧克明（Geraldo Alckmin）與最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）。
檢察官表示，陰謀失敗只是因為缺乏軍方高層支持。
極右派的波索納洛先前一直被軟禁在家，等待上訴結果。然而，他22日因使用電烙鐵破壞電子腳鐐遭警方拘留。
莫瑞斯表示，在他兒子組織的守夜活動中，有跡象表明波索納洛計劃逃跑。
波索納洛稱，他的行為是受藥物引起的「妄想症」影響，並否認試圖潛逃。
波索納洛被勒令立即服刑。他的辯護律師布恩諾（Paulo Cunha Bueno）表示，就此結案「令人訝異」，因為還有「可能受理的上訴尚未提出」，他表示仍將繼續上訴。
其他人也在看
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼接佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 3 小時前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。Yahoo Food ・ 5 小時前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
中國遊客偕母遊日 關西機場墮樓亡
一名中國遊客今日（25 日）在日本關西機場從高處墮下喪生，報道引述警方稱，事發時死者危坐在機場四樓的護欄上，警方發現後嘗試把他拉回安全位置，但不成功，男子繼而墮至一樓，失去意識，送院後證實死亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防逐層破門搜索 稱未放棄任何一個求助
大埔宏福苑發生五級大火，火勢一度蔓延多座大廈，釀成嚴重傷亡。消防處交代最新進展指，死亡人數增加至55人，現場有51人證實當場死亡，4人送院後不治。 4座大廈大致救熄 男長者由天台救出 消防表示，現場共有4座大廈火勢已大致救熄，其中3座火勢受控，相關大廈的求助個案已全部處理。行動中，消防隊伍今早於其中一座大樓天台救出一名男性長者，再轉移至地下。 逐層上樓破門搜索 消防處指，現時正「一層層推進上樓」，每個單位都會破門進入，進行徹底搜索，強調「到呢一刻從來冇放棄過」，亦不排除其後仍可救出更多傷者。處方形容，現場溫度極高，加上大廈外圍維修竹棚及棚網有倒塌危機，火場範圍龐大，是前線消防員面對的最大挑戰之一。 341宗求助279宗已處理 未評估個別求助生存率 截至下午2:50，處方共接獲341宗求助個案，已成功處理當中279宗，並持續回覆餘下查詢電話，但承認部分電話一度未能接通，如成功聯絡將即時派出搜救小隊登樓搜索。 消防處強調，現階段不會就個別求助個案的生存率作評估，行動首要目標仍然是撲滅火警及搜救被困居民。 98架救護車到場 前線醫護搶救傷者 醫護方面，當局已調派共98輛救護車及大批醫護人員到Fortune Insight ・ 35 分鐘前
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 澳洲總理、英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
英移民改革計劃招反對 或為BNO持有人設過渡安排
【on.cc東網專訊】英國內政部上周公布移民改革計劃諮詢文件，其中港人透過英國國民（海外）護照（BNO）居英入籍的「5+1」計劃安排維持不變，但對英語能力、收入等要求改動則將適用於所有申請人。內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp）周二（25日）表示，on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
中方被指沒資格討論台灣問題 外交部:中國行使主權理所當然
日本國內有意見質疑，在1945年二戰接受日本投降的是「中華民國」，而非「中華人民共和國」，因此大陸沒資格討論台灣問題。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上反駁指，發表這種言論的人，要麼是對歷史無知，要麼是刻意歪曲歷史、無視國際法。在1949年，中華人民共和國政府取代中華民國政府，理所當然完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。在1972年的《中日聯合聲明》，日本政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。她強調世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是鐵的事實，不容歪曲篡改。(ST)infocast ・ 1 天前
李家超：已指示各部門全力協助宏福苑五級火 房屋局將調查建築物外牆保護材料是否合規
大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，累計死亡人數增至44人。特首李家超表示，對事件感到極度難過，政府會提供一切可行的支援，已經指示政府各個部門和單位全力進行多方面的工作。AASTOCKS ・ 7 小時前
加密貨幣劫案｜Sam Altman前男友遭假速遞員入屋搶劫 損失逾8000萬加密貨幣
加密產業再次發生嚴重的現實世界搶劫案！《紐約郵報》引述美國警方消息指，最新的受害者是OpenAI行政總裁Sam Altman的前男友、現年31歲的創業投資者Lachy Groom，其位於三藩市的豪宅於上周六（22日）遭假速遞員入屋搶劫，獲救後他被打至全身瘀青，並損失價值1,100萬美元（約8,580萬港元）的加密資產。BossMind ・ 20 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 55 死有消防員殉職 4 座大致救熄 3 座火勢受控｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四下午 3 時，火警已造成 55 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 1 天前
神田站凌晨鐵棒夜襲黑幕！ 大阪租車5人組搶台男行李！
哎喲，東京的JR神田站本該是上班族趕末班車的熱鬧夜，誰知7月某日凌晨，一群大阪男子租車北上，凌晨抵達後對監視器噴霧，持鐵棒朝兩名台灣男子狂噴催淚劑， 毆打搶行李箱後逃逸！Japhub日本集合 ・ 1 天前
貴州強制火葬爆示威 苗族農村官民對峙 大批村民棍棒守墳防「挖屍隊」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國貴州省地方政府以推動「節儉殯葬新風尚」為由，強制要求推行逝者火化而非傳統土葬，引起極大爭議，息烽縣石硐鎮自上周六（22 日）起爆發示威，大批遵循土葬傳統的苗族村民與警員、地方官員對峙，期間爆發衝突。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黃子佼自稱「懂受害人的痛」二審輕判1年半！ 女星火大開炮：我看不起你
藝人黃子佼因持有2259部未成年性影像遭起訴，昨（24）日二審判決結果出爐，獲判1年6個月徒刑、緩刑4年。他在法庭上聲稱「我不懂法律，但我懂被害人的痛」，這番言論引發藝人嚴立婷強烈不滿，在社群平台痛批：「用錢撫平傷痛，我看不起你！」姊妹淘 ・ 1 天前
生於中印邊境爭議地女子持印度護照上海轉機受阻 印方提出抗議
一名生於中印邊境有主權爭議地區的女子，日前在上海轉機時受阻，被中國移民官員指所持印度護照無效，滯留18小時。印度向中國提出強烈抗議，批評中方行動違反國際民用航空相關規定，亦未能解釋事件。中國外交部昨日指，中國邊檢機關依法依規履行查驗手續，公正文明執法，充分保障當事人合法權益，沒有對涉事女子採取強制措施，也不存在所謂羈押、滋擾等情況，又強調藏南地區是中國領土，中方從不承認印度非法設立的所謂「阿魯納恰爾邦」。 事發在上周五，涉事女子居於英國，經上海浦東機場轉機至日本期間，被中國移民官員指出生地是中國的一部分，手上的印度護照無效，於滯留18小時後，在印度官員協助下離開上海。(ST)infocast ・ 1 天前
荷蘭暫停接管安世還不夠？中國批問題沒解決 攜歐盟共同協商
根據《路透》報導，中國商務部周三 (26 日) 表示，已與歐盟達成共識，將共同敦促安世半導體 (Nexperia) 的荷蘭與中國業務單位盡快展開對話，以企業主導方式尋求長期解決方案，避開荷蘭政府層級的干預。北京強調，荷蘭政府日前宣鉅亨網 ・ 14 小時前