原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄
巴西里約史上最血腥行動 警方圍剿毒梟釀132死
（法新社里約熱內盧29日電） 巴西里約熱內盧公設辯護人辦公室今天表示，里約警方昨天圍剿毒梟集團行動，共造成132人身亡。悲痛的居民今晨將數十具遺體排放街頭，這是當地歷來最血腥的警察突擊行動。
負責為貧民提供法律協助的里約州公設辯護人辦公室向法新社表示：「最新統計有132人喪生。」
法新社報導，目前尚無其他消息來源證實傷亡數字。
里約州州長卡斯楚（Claudio Castro）表示，昨天暴力事件的死亡人數約60人，但他也說，實際死亡人數可能更高，目前遺體仍在清點中。
這次軍事化行動中，當局計出動2500名警力，鎖定里約勢力強大的犯罪組織「紅色司令部」（Comando Vermelho, Red Command），有4名員警殉職。
位於里約北部的佩尼亞社區（Penha Complex），今天清晨有超過50人陳屍街頭，居民在現場痛哭失聲。佩尼亞是里約北部兩個人口稠密的藍領社區之一。
里約的貧民窟向來有毒梟盤踞，警察突襲並不少見，但昨天的行動規模與死亡人數都是史無前例的。
聯合國人權事務高級專員公署表示「震驚」，呼籲「迅速調查」此事。
總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）政府今天派員赴里約，將與州長卡斯楚舉行緊急會議。
里約州議會人權委員會主席蒙泰羅（Dani Monteiro）昨天對法新社說，委員會將要求當局解釋，「為何將貧民窟變成野蠻戰場」。
去年里約警察行動中約有700人死亡，幾乎平均每天有兩人喪命。
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 1 天前
「不要特朗普！不要中國！」夾在兩大強權國家之間的韓國為中美峰會鋪路
BBC週三，特朗普抵達韓國前夕，抗議者聚集在首爾。 「不要特朗普！」數百名示威者高喊，聲浪愈來愈大，逐漸逼近位於韓國首都首爾市中心的美國大使館。 一排警察巴士阻止他們抵達大門，但舞台與擴音器讓他們的聲音在光化門廣場上空迴盪，傳入美國總統特朗普的代表們耳中。 以韓國活躍的抗議文化而言，這場集會規模細小，而且並非唯一。在幾百公尺外的景福宮大門前，另一群示威者高舉標語，喊出截然不同的口號。 「不要中國」，還夾雜著「中共滾出去！」等口號。人數同樣是數百人，對韓國而言並不算多。 ...BBC News 中文 ・ 10 小時前
青衣長亨邨老翁墮樓亡 寓所內一名六旬婦身亡｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今（29 日）下午2時許，警方接報指青衣長亨邨亨緻樓停車場對開，有一名老翁倒臥昏迷。救援人員到場證實該男子當場死亡，疑由高處墮下。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
荃灣9旬翁墮樓倒臥簷篷 昏迷送院亡
【on.cc東網專訊】荃灣有人墮樓亡。今午(29日)12時30分，有市民報案，指發現其一名男親友倒臥於沙咀道315至323號廣益大廈簷篷位置，懷疑他從高處墮下。救援人員接報到場，將昏迷事主從大廈一樓簷篷救起，交由救護車送往仁濟醫院搶救，期間須用自動心外壓機進行急on.cc 東網 ・ 14 小時前
台北車站港女遭性侵｜地檢署起訴 44 歲通輯犯 涉「乘機性交」等罪 要求判刑 7 年｜Yahoo
一名香港女子本月初在台北車站被人性侵，台北地檢署今日（28日）完成偵查，落案起訴 44 歲邱姓男子涉嫌「乘機性交」和「公然猥褻」罪，要求法院判刑 7 年。Yahoo新聞 ・ 1 天前
芬蘭防長：挫敗俄侵烏 關乎遏制中國印太行動
【on.cc東網專訊】芬蘭防長凱科寧（Antti Hakkanen）在首都赫爾辛基接受英媒訪問時表示，挫敗俄羅斯入侵烏克蘭是印太地區穩定的關鍵，對遏制中國行動至關重要。他警告，歐洲和澳洲等民主夥伴將面臨一場影響全球的鬥爭。on.cc 東網 ・ 1 天前
青衣老翁墮樓亡 其妻倒斃家中
【Now新聞台】一名老翁下午在青衣長亨邨懷疑墮樓身亡，警方在其家中發現其妻倒斃單位。 下午二時許，警方接報在長亨邨亨緻樓對開山坡，發現該82歲老翁，懷疑從高處墮下，救護員到場證實死亡；警方登上死者長宏邨宏心樓住所，發現其60歲妻子倒臥單位，身上有血漬，已經死亡，警方正調查兩宗命案有否關連。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
日本熊蹤｜闖盛岡市中心停車場 秋田縣熊擊54人傷亡 請求自衛隊助撲殺｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】踏入秋季，日本進入熊出沒高峰季節，本年度因熊襲擊致死的人數創有紀錄以來最高。位於日本東北部岩手縣的首府盛岡市，市中心的岩手銀行停車場今（28 日）早有熊隻出沒，被獸醫麻醉捕獲。在鄰近的秋田縣，今年熊襲擊造成的傷亡數字達54人，較去年的 11人激增迎4倍，秋田縣知事請求自衛隊協助撲殺熊隻。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美阻止對中出口AI晶片 黃仁勳警告造成更大傷害
（法新社華盛頓28日電） 美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天警告，美國必須允許美製AI晶片銷往中國，以確保矽谷企業持續在AI領域維持主導地位。由於中國政府祭出禁令、國家安全疑慮與美中持續的貿易緊張關係，輝達晶片目前無法在中國銷售。法新社 ・ 16 小時前
珍惜生命｜火炭穗禾苑男子墮樓倒卧棚架 當場死亡
火炭發生墮樓案。 今日（28日）早上10時11分，一名男子於火炭穗禾路19號穗禾苑慶安閣墮樓，倒臥在棚架上。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實男子當場不治。現場消息指，男子年約30歲，警方正調查其身分及墮樓原因。am730 ・ 1 天前
屯門青山禪院男雜工疑鋸樹意外鋸傷腳 失救倒斃墳頭
警方今日（29日）下午5時許接獲報案，指屯門青山禪院發生工業意外，一名大約60歲的男員工被發現在禪院內暈倒。他腳部受傷流血，昏迷不醒。救援人員到場檢驗，證實男子當場死亡，警方正調查事件。 據了解，事主姓黎，63歲，為青山禪院的雜工，平時負責清潔和雜務，今天原定上班時間為早上9時至下午5時30分。有同事發現事主在下am730 ・ 4 小時前
特朗普巴西關稅政策遭挑戰！美國參議院通過法案
美國共和黨主導的參議院週二（28 日）通過一項立法，試圖推翻特朗普對巴西實施的關稅政策，並終止他在 7 月以「國家緊急狀態」為由發布的行政命令。這項國家緊急狀態是特朗普為報復巴西起訴前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）涉嫌政變所採取的措施。。鉅亨網 ・ 17 小時前
47人案｜ 原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】47 名民主派被控「串謀顛覆國家政權」案件中，被指為組織者之一的前「民主動力」召集人趙家賢，去年原被判處監禁7年。據了解，趙家賢因獄中行為良好，昨（28 日）已刑滿出獄。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
控哈瑪斯違反協議 以色列下令強力打擊加薩
（法新社耶路撒冷28日電） 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天指控巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯違反美國斡旋的停火協議，下令軍方對加薩走廊（Gaza Strip）展開「立即、強力」的打擊。以色列總理辦公室發布聲明指出：「召開安全諮詢會議後，總理尼坦雅胡已指示軍方立即對加薩走廊採取強力打擊行動。」法新社 ・ 20 小時前
緬甸軍政府在對電詐中心的打擊中已拘捕逾萬名外國人
【彭博】— 緬甸軍政府在過去九個月內拘留了超過一萬名外國人，軍政府稱這些人非法進入緬甸參與網絡詐騙活動。Bloomberg ・ 1 天前
12歲男童墮樓亡揭遭獨留在家 四旬父母涉疏忽照顧被捕
青衣長康邨發生男童墮樓意外，一名12歲男童前晚近8時被發現倒臥在康順樓對開平台，疑從高處墮下，當場證實死亡。警方調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕男童42歲姓崔母親及44歲姓俞父親。據報男童父母於上周末前往澳門，報稱探望朋友，曾著兒子同遊遭拒，之後兒子被獨留在家。am730 ・ 1 天前
IMF急拉警報：美國債務恐比意大利、希臘更糟
國際貨幣基金組織（IMF）最新預測指出，美國政府的公共財政正處於危險的軌道上。預計到 2030 年，美國的政府債務佔國內生產毛額（GDP）之比將達到 143.4%，不僅刷新新冠疫情後的紀錄，更將超越長期以來以財政脆弱著稱的義大利和希臘。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普關稅｜各國稅率一覽 貿易談判進度一文了解
美國白宮公布各國關稅，新稅率將於美國時間本月7日凌晨12時01分起生效。Yahoo財經 ・ 1 天前
立法會選舉｜鄧飛由選委界「轉跑道」 競逐教育界議席
【Now新聞台】立法會選舉提名期繼續，繼續有參選人到政府總部交表參選，其中爭取連任的教聯會副會長鄧飛會由選委界「轉跑道」，競逐教育界議席。立法會教育界參選人鄧飛：「這麼多新挑戰，世界大局的變化、國家的新規劃、香港生源結構的問題還有人工智能，對於教育帶來的巨大衝擊，對於教師的工作量亦是很大的衝擊，我希望今次能聚焦教育議題上，現時回來功能組別可能對於我來說，是更易發揮。」選委界方面，繼續有多人報名參選，當中包括爭取連任的民建聯執委林琳、前食物及衞生局政治助理陳凱欣，觀塘區議員鄧咏駿亦有報名，放棄競逐連任的議員馬逢國為他站台。這個界別日前已經有15人報名參選，當中包括有不同政黨的代表，亦有商人、律師、社福界人士等。提名期會在下星期四結束。2025立法會選舉提名(地區直選)2025立法會選舉提名(功能界別)2025立法會選舉提名(選委會界別)#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前