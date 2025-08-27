巴西國民拖鞋Havaianas官網限時43折起！低至$159入手海綿寶寶人字拖/Luna涼鞋 買滿$600加送水樽

居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
夏日當然是在藍天白雲下感受大海沙灘，大家不妨抓住暑假的尾巴，入手沙灘裝備去盡情享受日光浴的美好。這時可以挑選巴西國民拖鞋Havaianas，穿上立刻感受到渡假氛圍，搭配休閒裝、泳裝，時尚又毫無負擔。適逢Havaianas官網推出最後五天的限時優惠，在夏日限時優惠專區中，$598選3對，平均每對低至$199；$798可選5對，平均每對$159，多買多慳！專區中有原價$368的Slim Flatform人字拖，即是以43折就可以買到，超級划算！大家不妨趁此機會入手吧！
Havaianas夏日限時優惠
優惠日期：即日起至9月2日
$598入手3對，平均每對低至$199！
$798入手5對，平均每對$159！
買滿$500享免運費
買滿$600送水樽，數量有限，送完即止。
Havaianas誕生於1962年的巴西，其靈感源自日本傳統的草履（Zori）。最初是為巴西勞動階層設計的廉價、耐用拖鞋，其標誌性的特點是橡膠材質和模仿稻米紋路的米粒紋鞋底，具有防滑功能。經過數十年的發展，Havaianas成功從一對樸素拖鞋轉型為風靡全球的時尚單品，例如2018年首次在紐約時裝週上亮相、2019年與Saint Laurent合作推出聯名限量版等。Havaianas更成為陽光、沙灘、渡假和休閒生活風格的重要穿搭單品。
心動想入手Havaianas感受渡假輕鬆的氛圍了嗎？減價專區中，$598選3對，平均每對低至$199；$798可選5對，平均每對$159，有近$200款人字拖、拖鞋、涼鞋，碼數選擇也算多，不用擔心選不到喜歡的鞋子！最抵買之選當然是開頭所講的Slim Flatform人字拖，氣質金色款搭配仙女裙、泳裝都不會出錯！人字拖以外可以選擇Slide Classic Logomania，共有米白、黑、深藍三款顏色，無論家中穿著，還是簡單下樓買東西時穿著都很合適。還有Luna涼鞋，鞋面帶子纏繞設計，能牢牢穩固雙腳。Havaianas還與不同動畫、電影、遊戲聯名，推出一系列玩味性的鞋子，例如海綿寶寶、迪士尼、漫威、海賊王、Simpsons、Star Wars等，統統都可以特價入手。若覺得自己買不到這麼多對，跟朋友一起搭單也是不錯的選擇！
Slim Flatform人字拖
買5對平均每對特價：$159｜
原價：$368
Slide Classic Logomania
買5對平均每對特價：$159｜
原價：$368
Slide Classic
買5對平均每對特價：$159｜
原價：$348
Top SpongeBob人字拖
買5對平均每對特價：$159｜
原價：$328
Top One Piece人字拖
買5對平均每對特價：$159｜
原價：$328
Simpsons人字拖
買5對平均每對特價：$159｜
原價：$328
Star Wars人字拖
買5對平均每對特價：$159｜
原價：$328
Top 迪士尼人字拖
買5對平均每對特價：$159｜
原價：$328
Luna涼鞋
買5對平均每對特價：$159｜
原價：$288
最近品牌與超模Gigi Hadid推出聯名人字拖。鞋面印有明豔的朝陽、夕陽和海浪，色彩復古又夢幻，搭配休閒裝、沙灘裝顯得十分迷人。全系列雖然沒有加入減價專區中，但人字拖的顏值超高，有充足預算也可以入手！
Slim Square Gigi Hadid Flip Flops（SAND GREY）
價錢：$388
Slim Square Gigi Hadid Flip Flops（POP YELLOW）
價錢：$388
Top Gigi Hadid Metallic Flip Flops（COAST GREEN）
價錢：$388
