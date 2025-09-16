巴黎世家驚人新作！「走光背心」一件賣2萬5 網笑翻：該遮的全露出來了

（圖／翻攝官網、小紅書）

時尚圈又被巴黎世家（Balenciaga）新作掀起熱議！

有網友分享品牌2025新款男裝背心，被戲稱為「走光設計」，售價高達新台幣23,300元。而同系列黑色帶Logo的款式，更要價25,500元。圖片曝光後瞬間引爆討論，許多人驚呼「健身房的吊嘎也長這樣」，甚至有人打趣「去UNIQLO買件便宜的，自己剪一剪就有了」。

不少人質疑設計看似隨意破損卻能賣出高價，但也有網友點出奢侈品牌套路，「每年就是要丟幾件話題款，讓流量明星一穿話題立刻帶起來，比打廣告還有效」。當然，也有人認為剪裁確實有巧思，能遮掩身材缺點、只露出精壯肌肉，正是「貴在細節」。

而最受矚目的，莫過於巴黎世家品牌大使、泰國偶像PP Krit Amuaydechkorn（PP Krit）的實穿照。近期他現身活動與廣播節目時，就以灰色與深色款「快要露點背心」登場，憑著纖細身材和陽光笑容，讓原本爭議不斷的設計瞬間多了幾分時髦感。許多粉絲直呼「果然還是看臉和身材撐起來」。

這場「奢華吊嘎」風波，也再度反映了時尚圈的邏輯——不是布料多少決定價格，而是誰穿、怎麼穿，能不能掀起話題。至於這件要價兩萬多元的背心值不值得，網路上依舊吵得熱烈。

