巴黎奢華登陸曼谷： BTS集團旗下 Rabbit Holdings 攜手知名發展商 Ananda，隆重推出 THE RESIDENCES 38 曼谷超級豪華住宅項目，搶先引入私人高級餐飲廚房，同時揭幕 La Clef Bangkok by The Crest Collection 酒店式住宅
法式優雅生活正式登陸 Sukhumvit 38，結合 THE RESIDENCES 38 的尊尚奢華，以及 La Clef Bangkok by The Crest Collection 的殷勤款待，搭配專屬的私人餐飲體驗，為住客締造無與倫比的高尚生活享受。
泰國曼谷 - Media OutReach Newswire - 2025年9月17日 - BTS 集團旗下 Rabbit Holdings 與 Ananda Development Public Company Limited 合作，舉辦了一場獨家開放日活動，展示其法式風格的超級豪宅項目 THE RESIDENCES 38，以及由 The Ascott Limited 所管理的服務式住宅 La Clef Bangkok by The Crest Collection。是次活動，讓來賓得以沉浸於法國優雅與泰國細膩的空間美學之中，體驗前所未有的生活品味。
當日活動中，受邀嘉賓沉醉於 The Residences 38 所體現的法式生活哲學 (French Art de Vivre)，活動由典雅的迎賓儀式揭開序幕，並安排參觀31樓的示範單位。此尊尚住宅項目，透過 56 個精緻的一至四房套房及頂層複式，將法式奢華美學發揮到極致。單位設計均採用轉角佈局，自然光滲透每個角落，盡覽壯麗景致，並配備頂級家電與尊貴裝潢。項目亦設有專屬住客大堂及私人升降機，保障私隱；同時為寵物友好設計，貼心照顧每位住戶的生活細節。
由來自義大利 ACPV ARCHITECTS 的世界知名建築師 Antonio Citterio 設計，其代表作包括米蘭的寶格麗酒店，THE RESIDENCES 38 堪稱建築傑作。室內設計方面由 PIA Interior 操刀，巧妙揉合奢華與溫馨，完美呼應住戶的高尚生活格調；而景觀設計則由 SHMA 擔綱，將永續理念引入綠意空間，與自然融為一體，提升住戶的身心健康，營造一片靜謐且療癒的城市綠洲。
「La Clef Bangkok by The Crest Collection」由 The Ascott Limited 管理，共設有 115 間精緻服務式住宅，涵蓋開放式單位至兩房套房，滿足不同住客所需。設計理念源自品牌精神「每扇門背後皆藏故事」，結合法式生活藝術，透過精心設計、沉浸式體驗與多元設施，如游泳池、溫泉、住客休憩廊及健身中心，將傳統與優雅生活完美結合，搭配貼心的個人化服務，為住客帶來尊尚的生活享受。
在是次開放日活動中，THE RESIDENCES 38 為賓客獻上一場專屬味蕾饗宴，為賓客獻上一場專屬味蕾饗宴，邀請兩位名廚呈獻經典私房料理， 由粵菜大師文耀文主理的「Chef Man Private Kitchen」，以及日本料理匠人佐佐木孝司所打造的「Kappo Takashi」。兩大私人餐飲空間皆座落於 11 樓，僅需一程電梯即可直達。這些由 Turtle 23 Company Limited 與米芝蓮星級廚師聯名策劃的專屬餐飲空間，不僅展現極致匠藝，更讓 THE RESIDENCES 38 蛻變為頂尖美食愛好者的理想居所。
此外，THE RESIDENCES 38 與 La Clef Bangkok by The Crest Collection 均位於 Sukhumvit 38，距離 BTS Thong Lo 僅數步之遙，將住戶置身於曼谷最具活力的文化地段。此社區以多元高端生活熱點、世界級醫療設施、高級餐廳、時尚咖啡店及著名國際學校而聞名，營造無可比擬的便利與理想居住氛圍。
查詢更多有關開放日活動詳情，歡迎致電 02 096 0511 或瀏覽官方網站：https://www.theresidences38.com。
