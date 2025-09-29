《巴黎戀人》李東健自爆患「強直性脊椎炎」

【on.cc東網專訊】韓劇《巴黎戀人》的男星李東健在昨日播出的SBS綜藝節目《我家的熊孩子》中，自曝因眼睛嚴重充血與劇痛，前往就醫，正與一種罕見疾病抗爭：「我的眼睛看光就很痛，有時甚至要閉上一隻眼睛才能忍受，感覺我右眼視力明顯下降，對光非常敏感。這症狀持續了一年。」他坦言專家檢查其症狀後發現他的眼睛症狀其實只是一種名為「葡萄膜炎」疾病的症狀之一。李東健表示：「我大約每個月都會得一次葡萄膜炎，我不得不服用抗生素，只能一直滴眼藥水。這種情況已經持續了大約一年，讓我感到很沮喪。」

此外，他又透露被診斷出患有一種罕見的疾病，叫「強直性脊椎炎」，是一種自身免疫系統失調而導致的關節炎，會導致脊椎僵硬。這是一種罕見、無法治癒的疾病，韓國人口中僅1%人患有此病。李東健談及自己的病情說發病時，他感覺像被針刺一樣痛，他形容這種疼痛甚至讓他呼吸困難。

