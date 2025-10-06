中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
巴黎時裝周、女星比美戰場！Lisa大露深V美胸、Jisoo花苞裙配馬甲最辣學院風，Rosé性感睡衣配黑絲襪反差炸裂
2026春夏巴黎時裝周如火如荼展開，這回不只是時尚盛事，更是眾女神比美的戰場！從法式優雅到性感出擊，亞洲女星們紛紛火力全開，一場高調又高級的穿搭秀上演ing～這次就來拆解各家女神的迷人魅力風範！
巴黎時裝周女星：Lisa性感胸線大開、現身Louis Vuitton春夏系列
Blackpink的Lisa這次現身Louis Vuitton 2026 春夏系列，直接大開時尚火力模式！淡彩針織上衣乍看溫柔，但那個深V開到胸腺根本性感天花板；搭配低飽和紅色迷你短褲與寬版格紋腰封，柔中帶剛、野得好精緻。以色彩輕柔的針織質地柔化性感深V的挑逗感，結構感腰帶讓整體比例瞬間飆升、氣場太強！
巴黎時裝周女星：Dior小公主Jisoo大秀美腿、出席春夏大秀
人間Dior代表Jisoo，這次在Dior 2026春夏時裝系列發表會，以一身深灰馬甲＋白襯衫＋蝴蝶結領結現身，搭配黑色超短花苞裙，美腿直接搶走焦點，可愛與性感並存。以復古學院元素為主軸，靠澎裙細節疊加輕盈與存在感，打造出迷人優雅魅力！
巴黎時裝周女星：Rosé以浪漫性感睡衣風、現身Saint Laurent春夏大秀
YSL全球品牌大使Rosé性感現身SaintLaurent 2026春夏系列大秀，以粉嫩寶寶藍 X 粉紅蕾絲拼接短褲套裝的浪漫性感睡衣風的造型，話題討論度直接拉滿～正面嬌柔可人，連背面都有心機、大蝴蝶結垂墜飄逸線條，一轉身簡直不要太迷人。再靠黑絲襪與高跟鞋收尾，營造甜而不膩的視覺落差，精準拿捏「危險的可愛」！
巴黎時裝周女星：高奢女神迪麗熱巴降臨Dior大秀，夢幻秒殺鎂光燈
Dior另一個高光時刻來自熱巴女神！中國人氣女星迪麗熱巴身穿淡藍色亮片立體花朵刺繡套裝，飄逸膝上裙配刺繡細節，以層疊式亮片與花朵打造動態光感，極致奢華。根本像是從巴黎花園裡走出來的真人仙子，閃到連鏡頭都自動柔焦、仙氣飆滿分～
巴黎時裝周女星：鄺玲玲碎花女神降臨，Dior優雅值飆破表
泰國女星鄺玲玲選擇白色細肩碎花洋裝出席 Dior 2026春夏秀場，拼接蕾絲蛋糕裙擺仙氣滿點，低調、優雅、不張揚。細肩＋層疊裙擺營造身型線條與浪漫氣息，碎花與蕾絲細節則增加層次感，完全展現優雅天花板。
