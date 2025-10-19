香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
巴黎羅浮宮遇劫今全日關閉 法媒：劫匪 7 分鐘內搶 9 件拿破崙珠寶收藏珍品｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】法國羅浮宮今早（19 日）遭多名劫匪搶劫，宣布暫時閉館一日。法國《巴黎人報》報道，搶劫案發生在羅浮宮開館不久後，據初步調查，蒙面劫匪從塞納河碼頭一側進入正在施工的大樓，搭乘電梯直達展廳阿波羅長廊（Galerie d’Apollon）。
報道指，在打破玻璃後，兩名男子進入室內，另一名則在外面把風。竊賊搶走了拿破崙及其皇后珠寶收藏中的 9 件珍品，包括項鍊、胸針、冠冕等後，乘電單車逃去。
英國 BBC 報道，法國文化部長 Rachida Dati 表示，今早羅浮宮開門時發生劫案，博物館及警方目前正在調查，並稱沒有人在案中受傷。羅浮宮在社交平台宣布，因「特殊原因」今天將全日關閉，報道指暫時未知館內是否有展品失竊。
內政部長 Laurent Nuñez 表示，搶劫在 7 分鐘內完成，估計劫匪曾在事前進行考察。
至於確切失竊品尚未公開。《巴黎人報》（Le Parisien）引述羅浮宮內部消息指，展廳收藏中最大的鑽石「攝政王」（Régent，重量超過 140 克拉）並未失竊。損失價值尚待評估。
目前，羅浮宮附近區域實施封鎖，車輛無法通行。塞納河碼頭邊大門關閉，遊客無法進入博物館。
根據羅浮宮官方網站，遇劫展廳阿波羅長廊（Galerie d’Apollon）藏有法國王室的王冠、珠寶等藏品，包括知名的攝政王鑽石（Régent）、桑西鑽石（Sancy）和奧坦絲鑽石（Hortensia），以及為拿破崙一世的第二任妻子瑪麗·露易絲皇后製作的祖母綠和鑽石首飾。
