巴黎羅浮宮遇劫今全日關閉 法媒：劫匪 7 分鐘內搶 9 件拿破崙珠寶收藏珍品｜Yahoo

【Now Sports】周日在主場不敵曼聯後，利物浦遭逢各項賽事4連敗，領隊史洛賽後歸咎球隊錯失太多機會，以及太早失球下，正中對手之計。「他們在我們主場採取低位防守以及頻繁長傳，那麼你最不想的就是太早失球，這會讓他們增添信心。」史洛（Arne Slot）賽後分析落敗原因：「不過，我們面對這種踢法的曼聯以及處於0:1的劣勢下，仍能創造出8至10個機會，我賽前會覺得不太可能。事實是我們做到了，但第2個問題來了，就是我們創造這麼多機會，只入1球。」加保替利物浦一度扳平，但入球前也曾在比賽中兩次射門中柱，而伊薩、沙拿及麥卡里士打等，都曾經浪費過入球機會。「我認為現在不用抱怨、互相指責或尋找藉口，好像我們輸第1球時，麥卡里士打倒在地上，但我們防守還是夠人，可以做得更好。」史洛續謂：「再說一次，當你0:1落後，就一定要冒險進攻，那就會給對手機會，但主要是因為我們錯失了太多機會，還有防守死球時必須更好。」被問到4連敗是否紅軍短暫的低迷，史洛則說得保守，指一切要取決於球隊能否重燃信心，尤其連敗多仗後，但他仍然選擇正面看待目前的頹勢，期望全隊團結一致去擺脫低潮。

now.com 體育 ・ 7 小時前