巴黎自由行2025: 5日4夜新手懶人包！景點/交通/洗費/安全Tips，一篇睇晒！

巴黎自由行攻略

「Bonjour！」一講起巴黎，你腦海中係咪即刻浮現鐵塔、羅浮宮、定係塞納河畔嘅浪漫畫面？呢個被譽為「花都」、「光之城」嘅地方，真係每個旅行迷心目中嘅 Dream Destination。無論你想喺街角 Cafe 扮下文青、喺博物館同曠世名畫打個招呼、定係瘋狂 shopping，巴黎總有辦法令你樂而忘返！

Plan 巴黎行程好似好複雜？咪驚！我哋 Trip.com 已經幫你準備好呢個「2025巴黎自由行超強懶人包」，由機票點買最抵、交通點搭最方便，到5日4夜行程點樣 plan、有咩必食必玩，甚至係大家最關心嘅洗費同安全問題，全部一次過拆解！跟住我哋呢篇攻略，新手都可以輕鬆出發！

出發前必搶！巴黎自由行慳錢神券 💰

未出發先興奮，未出發先慳錢！以下優惠唔好錯過：

香港點飛巴黎？機票攻略

由香港出發去巴黎，最爽梗係搭直航啦！坐定定十幾個鐘就到，唔使轉機咁辛苦。

航空公司選擇：

國泰航空 (Cathay Pacific): 香港人嘅主場，服務穩定，航班時間靚，想坐得舒服啲嘅首選。 法國航空 (Air France): 法國嘅代表，有時會推出平機票，機上餐飲有法國特色，未落機已經感受到法式風情。

慳錢小貼士： 建議提早 3-6 個月開始 mon 住機票價錢，用 Trip.com 嘅價格提示功能就最方便。通常淡季（例如 11 月、1-2 月）出發會平好多！

交通篇：搞掂巴黎交通，通行無阻！

巴黎嘅公共交通網絡好似蜘蛛網咁密，搞清楚點搭，就可以慳返好多時間同腳骨力！

1. 機場交通：點樣由機場出市區？

巴黎主要有兩個機場：戴高樂機場 (CDG) 同 奧利機場 (ORY)。

RER B線 (最快最平！): 由 戴高樂機場 (CDG) 出市區嘅首選！可以直達巴黎北站、Châtelet 等大站，車程約 30-40 分鐘，車費約 €12.50。

機場巴士 (RoissyBus / OrlyBus):

RoissyBus: 由 CDG 直達巴黎歌劇院 (Opéra)，車程約 1 個鐘，車費約 €16.60。如果你住歌劇院附近就超方便。 OrlyBus: 由 奧利機場 (ORY) 去 Denfert-Rochereau 站，車程約 30 分鐘，車費約 €11.50。

的士/Uber (人多行李多之選): 巴黎的士由機場出市區係劃一收費（Fixed Price），唔怕司機亂兜路。CDG 去右岸約 €56，去左岸約 €65，幾個人 share 返其實都幾抵。





2. 市內交通：地鐵、巴士點樣揀？

巴黎自由行 | 巴黎地鐵圖

地鐵 (Métro): 巴黎自由行嘅靈魂！有成 16 條線，幾乎所有景點都去到，班次密，係遊覽巴黎最有效率嘅工具。

巴士 (Bus): 雖然慢過地鐵，但可以沿途欣賞街景，睇下巴黎人嘅日常生活，係另一種體驗。





3. 交通票券教學：Navigo 週票點樣用？

單次票 (Ticket t+): 單買一張約 €2.15。如果只係搭一兩程可以考慮。

Navigo Découverte (週票) - 遊客慳錢神器！

價錢： €5 卡費 + €30 票價 = 總共 €35。 適用範圍： 涵蓋 Zone 1-5 所有區域，即係包晒你去機場、凡爾賽宮同迪士尼！ 有效期： 記住！Navigo 週票嘅有效期係 固定由星期一至星期日 。無論你星期幾買，都只係用到當個禮拜日為止。 最強玩法： 如果你係星期一、二、三到埗，買 Navigo 週票就最抵玩！星期四打後到嘅話，就要自己計下數喇。 點樣買： 喺各地鐵站嘅櫃位或自助售票機都買到。記得要 自備一張證件相 (約 2.5cm x 3cm)，要貼喺張卡上面。



景點篇：巴黎必去打卡點分類精選

巴黎景點多到數唔晒，我哋幫你分好類，等你 plan 行程更加清晰！

【經典地標】

1. 艾菲爾鐵塔 (Eiffel Tower): 巴黎嘅 Icon！無論係遠觀定係上塔頂睇全景都一樣咁震撼。夜晚每個鐘頭正點仲有 5 分鐘閃燈 show，超浪漫！

巴黎自由行 | 埃菲爾鐵塔

最佳打卡位： 夏樂宮 (Palais de Chaillot) 平台，可以影到鐵塔全相。

小編貼士： 一定要上網預約定門票，如果唔係排隊排到天荒地老！

2. 凱旋門 (Arc de Triomphe): 企喺香榭麗舍大道盡頭，好宏偉。上到門頂可以 360 度睇到以凱旋門為中心嘅十二條大道，黃昏時間去最靚！

巴黎自由行 | 凱旋門

3. 巴黎聖母院 (Notre-Dame Cathedral): 經歷大火後，聖母院喺 2025 年終於重開！呢個重生後嘅面貌，絕對係 2025 年去巴黎必睇嘅焦點！

巴黎自由行 | 巴黎聖母院

【藝術博物館】

4. 羅浮宮 (Louvre Museum): 世界三大博物館之首，鎮館三寶「蒙娜麗莎」、「勝利女神」同「米羅的維納斯」一定要睇！

巴黎自由行 | 羅浮宮

小編貼士： 地方超大，入場前最好 plan 定「尋寶路線」。就算有 Museum Pass 都要上網預約入場時間！

5. 奧賽博物館 (Musée d’Orsay): 由舊火車站改建，本身已經係一件藝術品。入面收藏咗大量梵高、莫內等印象派大師嘅畫作，文青必去！

巴黎自由行 | 奧賽博物館

6. 龐畢度中心 (Centre Pompidou): 外露嘅鋼管同水管設計超搶眼，係現代藝術嘅集中地，同傳統博物館感覺完全唔同。

巴黎自由行 | 蓬皮杜藝術中心

【特色街區】

7. 蒙馬特高地 (Montmartre): 充滿藝術氣息嘅小山丘。山頂有聖心堂，山腰有畫家村同愛牆，喺度hea返半日好舒服。

巴黎自由行 | 蒙馬特高地

8. 瑪黑區 (Le Marais): 巴黎最古老又最潮嘅一區。有古典建築、潮流小店、古著店同特色 Cafe，行一日都唔會悶。

巴黎自由行 | 孚日廣場

9. 塞納河 (Seine River): 巴黎嘅靈魂！搭遊船由水上欣賞兩岸風景係最嘆嘅玩法。你亦可以喺河邊散步，感受下巴黎人嘅悠閒。

巴黎自由行 | 塞納河

行程篇：5日4夜經典行程參考

呢個行程啱晒第一次去巴黎嘅朋友，你可以根據自己嘅興趣再調整。

Day 1: 巴黎初體驗

下午：到埗後去酒店 check-in。 傍晚：搭塞納河遊船，欣賞黃昏日落。 晚上：去夏樂宮平台睇鐵塔夜景同閃燈 show。

Day 2: 藝術時尚之旅

上午：去羅浮宮尋寶，睇鎮館三寶。 下午：行香榭麗舍大道，感受繁華。 傍晚：上凱旋門頂睇巴黎夜景。

Day 3: 皇室輝煌一日遊

全日：搭 RER C 線去凡爾賽宮，感受法國皇室嘅奢華。記得預留一日時間！

Day 4: 文青與購物

上午：漫步蒙馬特高地，參觀聖心堂、畫家村。 下午：去歌劇院區，到老佛爺百貨、春天百貨 shopping 兼睇華麗穹頂。

Day 5: 左岸漫步與告別

上午：喺瑪黑區行下特色小店，或者去聖日耳曼德佩區嘅花神咖啡館扮下文人。 下午：去莎士比亞書店打卡，然後就執拾心情準備去機場啦！



洗費篇：巴黎自由行要預幾多錢？

以下係一個粗略嘅5日4夜預算（每人計，唔包瘋狂 shopping），俾大家參考下：

經濟型 (窮遊之選): HK$8,000 - $12,000

住青年旅舍，主要食超市嘢同快餐。

舒適型 (小資之選): HK$15,000 - $20,000

住三星或精品酒店，食 Bisto、餐廳同小食。

豪華型 (享受之選): HK$25,000+

住五星級酒店，食米芝蓮，交通以的士為主。



慳錢攻略：

買 Navigo 週票： 交通費可以慳好多！

食午市套餐 (Formule déjeuner)： 法國餐廳嘅午餐通常平過晚餐好多。

善用退稅： 喺同一間舖頭買滿 €100.01 就可以退 12% 稅！

免費博物館日： 每個月第一個星期日，好多博物館都免費，不過人會超多！

安全篇：「巴黎自由行安全嗎？」防盜防騙貼士

巴黎整體治安 OK，但遊客區嘅扒手同騙案比較多。只要提高警覺，做足準備，就唔使太擔心！

常見騙案手法：

問卷黨/簽名黨： 扮慈善機構叫你簽名，簽完就屈你捐錢。 應對： 唔好有眼神接觸，直接搖頭快步走！ 手繩黨： 主要喺聖心堂出沒，會好熱情咁衝過嚟想將手繩綁上你隻手，然後收你錢。 應對： 雙手插袋，唔好俾佢哋埋身！

防盜貼士：

財物不露眼： 用防盜背囊或斜孭袋，並將袋放喺身前。手機唔好放後褲袋。 分開擺放： 護照正本鎖喺酒店，帶影印本出街。現金同信用卡分開擺。 高危地區要小心： 地鐵人多嘅車廂 (尤其1號線)、機場 RER B 線、羅浮宮、鐵塔等遊客區，要特別留神！ 緊急求助： 如果唔好彩被偷嘢，即刻去附近警局報案拎證明 (Déclaration de vol)，方便返嚟 claim 保險。遺失護照就去中國駐法國大使館求助。



準備好未？巴黎嘅魅力真係要去過先會明！即刻上 Trip.com 訂機票酒店，開始你嘅夢幻巴黎之旅啦！

巴黎旅遊 | 酒店推介

選擇合適的住宿區域對巴黎自由行的體驗至關重要。

推荐酒店

巴黎帕里斯特水療酒店

價錢：HK$2,008起

地址：19 Rue Saulnier, 75009 巴黎, 法國

用戶評分: 8.7/10.0

酒店位置很市中心 出行便利 裝潢很不錯 偏復古風 大堂很好拍照 酒店的房間很大 衞生間乾濕分離 三個人住的很舒適 還有音響能用 房間隔音效果不錯 酒店人員態度都很好 幫忙拿外賣送東西的速度特別快

巴黎瑰麗酒店

價錢：HK$18,311起

地址：10 Pl. de la Concorde, 75008 巴黎, 法國

用戶評分: 9.7/10.0

我們很喜歡我們的住宿。整體來說很完美。除了最後一天，不知什麼原因，服務團隊在早上 9 點打電話叫醒我們，詢問在退房方面是否可以提供任何幫助。

巴黎北站25hours酒店

價錢：HK$1,315起

地址：12 Bd de Denain, 75010 巴黎, 法國

用戶評分: 8.8/10.0

Gare du Nord的絕佳位置。酒店真的很古怪,時尚。我們花了一段時間才弄清楚所有的燈是如何工作的等。第一天晚上有免費迷你吧,感覺不錯。我們不得不要求一個水壺,很快就提供了。很棒的牀,6月的一個週六晚上,酒店裏令人驚訝的安靜,所以我們在返回歐洲之星之前睡得很好。

準備好未？巴黎嘅魅力真係要去過先會明！即刻上 Trip.com 訂機票酒店，開始你嘅夢幻巴黎之旅啦！

