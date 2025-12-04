宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
巴黎自由行2025: 5日4夜新手懶人包！景點/交通/洗費/安全Tips，一篇睇晒！
「Bonjour！」一講起巴黎，你腦海中係咪即刻浮現鐵塔、羅浮宮、定係塞納河畔嘅浪漫畫面？呢個被譽為「花都」、「光之城」嘅地方，真係每個旅行迷心目中嘅 Dream Destination。無論你想喺街角 Cafe 扮下文青、喺博物館同曠世名畫打個招呼、定係瘋狂 shopping，巴黎總有辦法令你樂而忘返！
Plan 巴黎行程好似好複雜？咪驚！我哋 Trip.com 已經幫你準備好呢個「2025巴黎自由行超強懶人包」，由機票點買最抵、交通點搭最方便，到5日4夜行程點樣 plan、有咩必食必玩，甚至係大家最關心嘅洗費同安全問題，全部一次過拆解！跟住我哋呢篇攻略，新手都可以輕鬆出發！
出發前必搶！巴黎自由行慳錢神券 💰
未出發先興奮，未出發先慳錢！以下優惠唔好錯過：
🇪🇺即日可用！歐洲多國4G/5G eSIM，HK$7.11起，熱點共享📱
巴黎塞納河遊船票🇭🇰$67起，即日可用，語音導覽暢遊浪漫之都！
巴黎塞納河遊船票🎟️｜即日可用，電子講解+美景打卡！HKD$68起
巴黎隨上隨下巴士票🇭🇰｜多語導覽即日可用，287港幣起！
巴黎歌劇院 🎭 夜景表演｜HK$131.88起，明日可用！
巴黎奧賽博物館🔥4.8高分景點！HK$112.9起，節省HK$4.51💸
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
*此優惠券將在領取後在帳戶中使用。
香港點飛巴黎？機票攻略
由香港出發去巴黎，最爽梗係搭直航啦！坐定定十幾個鐘就到，唔使轉機咁辛苦。
航空公司選擇：
國泰航空 (Cathay Pacific): 香港人嘅主場，服務穩定，航班時間靚，想坐得舒服啲嘅首選。
法國航空 (Air France): 法國嘅代表，有時會推出平機票，機上餐飲有法國特色，未落機已經感受到法式風情。
慳錢小貼士： 建議提早 3-6 個月開始 mon 住機票價錢，用 Trip.com 嘅價格提示功能就最方便。通常淡季（例如 11 月、1-2 月）出發會平好多！
交通篇：搞掂巴黎交通，通行無阻！
巴黎嘅公共交通網絡好似蜘蛛網咁密，搞清楚點搭，就可以慳返好多時間同腳骨力！
1. 機場交通：點樣由機場出市區？
巴黎主要有兩個機場：戴高樂機場 (CDG) 同 奧利機場 (ORY)。
RER B線 (最快最平！): 由 戴高樂機場 (CDG) 出市區嘅首選！可以直達巴黎北站、Châtelet 等大站，車程約 30-40 分鐘，車費約 €12.50。
機場巴士 (RoissyBus / OrlyBus):
RoissyBus: 由 CDG 直達巴黎歌劇院 (Opéra)，車程約 1 個鐘，車費約 €16.60。如果你住歌劇院附近就超方便。
OrlyBus: 由 奧利機場 (ORY) 去 Denfert-Rochereau 站，車程約 30 分鐘，車費約 €11.50。
的士/Uber (人多行李多之選): 巴黎的士由機場出市區係劃一收費（Fixed Price），唔怕司機亂兜路。CDG 去右岸約 €56，去左岸約 €65，幾個人 share 返其實都幾抵。
2. 市內交通：地鐵、巴士點樣揀？
地鐵 (Métro): 巴黎自由行嘅靈魂！有成 16 條線，幾乎所有景點都去到，班次密，係遊覽巴黎最有效率嘅工具。
巴士 (Bus): 雖然慢過地鐵，但可以沿途欣賞街景，睇下巴黎人嘅日常生活，係另一種體驗。
3. 交通票券教學：Navigo 週票點樣用？
單次票 (Ticket t+): 單買一張約 €2.15。如果只係搭一兩程可以考慮。
Navigo Découverte (週票) - 遊客慳錢神器！
價錢： €5 卡費 + €30 票價 = 總共 €35。
適用範圍： 涵蓋 Zone 1-5 所有區域，即係包晒你去機場、凡爾賽宮同迪士尼！
有效期： 記住！Navigo 週票嘅有效期係 固定由星期一至星期日。無論你星期幾買，都只係用到當個禮拜日為止。
最強玩法： 如果你係星期一、二、三到埗，買 Navigo 週票就最抵玩！星期四打後到嘅話，就要自己計下數喇。
點樣買： 喺各地鐵站嘅櫃位或自助售票機都買到。記得要 自備一張證件相 (約 2.5cm x 3cm)，要貼喺張卡上面。
景點篇：巴黎必去打卡點分類精選
巴黎景點多到數唔晒，我哋幫你分好類，等你 plan 行程更加清晰！
【經典地標】
1. 艾菲爾鐵塔 (Eiffel Tower): 巴黎嘅 Icon！無論係遠觀定係上塔頂睇全景都一樣咁震撼。夜晚每個鐘頭正點仲有 5 分鐘閃燈 show，超浪漫！
最佳打卡位： 夏樂宮 (Palais de Chaillot) 平台，可以影到鐵塔全相。
小編貼士： 一定要上網預約定門票，如果唔係排隊排到天荒地老！
2. 凱旋門 (Arc de Triomphe): 企喺香榭麗舍大道盡頭，好宏偉。上到門頂可以 360 度睇到以凱旋門為中心嘅十二條大道，黃昏時間去最靚！
3. 巴黎聖母院 (Notre-Dame Cathedral): 經歷大火後，聖母院喺 2025 年終於重開！呢個重生後嘅面貌，絕對係 2025 年去巴黎必睇嘅焦點！
巴黎博物館通票【2日/4日/6日 paris museum pass可選】，低至HK$826(392人已購)
法國巴黎博物館通票 2日／4日可選 －Paris Museum Pass，低至HK$725(299人已購)
【藝術博物館】
4. 羅浮宮 (Louvre Museum): 世界三大博物館之首，鎮館三寶「蒙娜麗莎」、「勝利女神」同「米羅的維納斯」一定要睇！
小編貼士： 地方超大，入場前最好 plan 定「尋寶路線」。就算有 Museum Pass 都要上網預約入場時間！
5. 奧賽博物館 (Musée d’Orsay): 由舊火車站改建，本身已經係一件藝術品。入面收藏咗大量梵高、莫內等印象派大師嘅畫作，文青必去！
6. 龐畢度中心 (Centre Pompidou): 外露嘅鋼管同水管設計超搶眼，係現代藝術嘅集中地，同傳統博物館感覺完全唔同。
【特色街區】
7. 蒙馬特高地 (Montmartre): 充滿藝術氣息嘅小山丘。山頂有聖心堂，山腰有畫家村同愛牆，喺度hea返半日好舒服。
8. 瑪黑區 (Le Marais): 巴黎最古老又最潮嘅一區。有古典建築、潮流小店、古著店同特色 Cafe，行一日都唔會悶。
9. 塞納河 (Seine River): 巴黎嘅靈魂！搭遊船由水上欣賞兩岸風景係最嘆嘅玩法。你亦可以喺河邊散步，感受下巴黎人嘅悠閒。
行程篇：5日4夜經典行程參考
呢個行程啱晒第一次去巴黎嘅朋友，你可以根據自己嘅興趣再調整。
Day 1: 巴黎初體驗
下午：到埗後去酒店 check-in。
傍晚：搭塞納河遊船，欣賞黃昏日落。
晚上：去夏樂宮平台睇鐵塔夜景同閃燈 show。
Day 2: 藝術時尚之旅
上午：去羅浮宮尋寶，睇鎮館三寶。
下午：行香榭麗舍大道，感受繁華。
傍晚：上凱旋門頂睇巴黎夜景。
Day 3: 皇室輝煌一日遊
全日：搭 RER C 線去凡爾賽宮，感受法國皇室嘅奢華。記得預留一日時間！
Day 4: 文青與購物
上午：漫步蒙馬特高地，參觀聖心堂、畫家村。
下午：去歌劇院區，到老佛爺百貨、春天百貨 shopping 兼睇華麗穹頂。
Day 5: 左岸漫步與告別
上午：喺瑪黑區行下特色小店，或者去聖日耳曼德佩區嘅花神咖啡館扮下文人。
下午：去莎士比亞書店打卡，然後就執拾心情準備去機場啦！
洗費篇：巴黎自由行要預幾多錢？
以下係一個粗略嘅5日4夜預算（每人計，唔包瘋狂 shopping），俾大家參考下：
經濟型 (窮遊之選): HK$8,000 - $12,000
住青年旅舍，主要食超市嘢同快餐。
舒適型 (小資之選): HK$15,000 - $20,000
住三星或精品酒店，食 Bisto、餐廳同小食。
豪華型 (享受之選): HK$25,000+
住五星級酒店，食米芝蓮，交通以的士為主。
慳錢攻略：
買 Navigo 週票： 交通費可以慳好多！
食午市套餐 (Formule déjeuner)： 法國餐廳嘅午餐通常平過晚餐好多。
善用退稅： 喺同一間舖頭買滿 €100.01 就可以退 12% 稅！
免費博物館日： 每個月第一個星期日，好多博物館都免費，不過人會超多！
安全篇：「巴黎自由行安全嗎？」防盜防騙貼士
巴黎整體治安 OK，但遊客區嘅扒手同騙案比較多。只要提高警覺，做足準備，就唔使太擔心！
常見騙案手法：
問卷黨/簽名黨： 扮慈善機構叫你簽名，簽完就屈你捐錢。應對： 唔好有眼神接觸，直接搖頭快步走！
手繩黨： 主要喺聖心堂出沒，會好熱情咁衝過嚟想將手繩綁上你隻手，然後收你錢。應對： 雙手插袋，唔好俾佢哋埋身！
防盜貼士：
財物不露眼： 用防盜背囊或斜孭袋，並將袋放喺身前。手機唔好放後褲袋。
分開擺放： 護照正本鎖喺酒店，帶影印本出街。現金同信用卡分開擺。
高危地區要小心： 地鐵人多嘅車廂 (尤其1號線)、機場 RER B 線、羅浮宮、鐵塔等遊客區，要特別留神！
緊急求助： 如果唔好彩被偷嘢，即刻去附近警局報案拎證明 (Déclaration de vol)，方便返嚟 claim 保險。遺失護照就去中國駐法國大使館求助。
準備好未？巴黎嘅魅力真係要去過先會明！即刻上 Trip.com 訂機票酒店，開始你嘅夢幻巴黎之旅啦！
巴黎旅遊 | 酒店推介
選擇合適的住宿區域對巴黎自由行的體驗至關重要。
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
為了讓您的巴黎自由行更加實惠，Trip.com特別推出會員專享優惠！即日起至售完為止，透過Trip.com網站、網頁和應用程式註冊成為會員，即可享有高達8%的折扣優惠。立即點擊此處領取您的專屬優惠，開啟您的夢幻巴黎之旅！此處查看更多！
推荐酒店
1. 巴黎帕里斯特水療酒店
價錢：HK$2,008起
地址：19 Rue Saulnier, 75009 巴黎, 法國
用戶評分: 8.7/10.0
酒店位置很市中心 出行便利 裝潢很不錯 偏復古風 大堂很好拍照 酒店的房間很大 衞生間乾濕分離 三個人住的很舒適 還有音響能用 房間隔音效果不錯 酒店人員態度都很好 幫忙拿外賣送東西的速度特別快
2. 巴黎瑰麗酒店
價錢：HK$18,311起
地址：10 Pl. de la Concorde, 75008 巴黎, 法國
用戶評分: 9.7/10.0
我們很喜歡我們的住宿。整體來說很完美。除了最後一天，不知什麼原因，服務團隊在早上 9 點打電話叫醒我們，詢問在退房方面是否可以提供任何幫助。
3. 巴黎北站25hours酒店（巴黎北站正對面，歐洲之星，地鐵4/5號線）
價錢：HK$1,315起
地址：12 Bd de Denain, 75010 巴黎, 法國
用戶評分: 8.8/10.0
Gare du Nord的絕佳位置。酒店真的很古怪,時尚。我們花了一段時間才弄清楚所有的燈是如何工作的等。第一天晚上有免費迷你吧,感覺不錯。我們不得不要求一個水壺,很快就提供了。很棒的牀,6月的一個週六晚上,酒店裏令人驚訝的安靜,所以我們在返回歐洲之星之前睡得很好。
準備好未？巴黎嘅魅力真係要去過先會明！即刻上 Trip.com 訂機票酒店，開始你嘅夢幻巴黎之旅啦！
更多巴黎遊玩攻略
巴黎旅遊 | 2025 必訪 9 大地標、交通門票及安全指南
【法國旅遊攻略2025】法國氣溫及天氣特徵 附四季穿著貼士！
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
中日關係鬧僵 日經：中國遊客赴日酒店預訂量猛降50%
日本首相高市早苗「台灣有事」言論重創日本旅遊業，據《日經新聞》周三（3 日）報導，近來中國看赴日酒店預訂量暴驟降 50% 以上。鉅亨網 ・ 1 天前
北上賞花｜逾6,000棵紫花風鈴木盛開！2小時高鐵直達江門，賞絕美粉紫色花海
冬日既定印象一向都是白皚皚一片，但沒想到在廣東江門新會每年12月都迎來紫色浪漫花海！佔地40萬平方米的江門綠美生態園在12月1日開園，逾6,000株紫花風鈴木陸續綻放，想外遊走走散心，不妨在西九龍搭高鐵到江門，再轉的士前往，約2.5小時就到達～Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
日本替代｜ 內地掀「日本替代」熱潮 泰國重返熱門目的地榜首 南韓旅遊熱度可望創近年新高
中日關係在日本首相高市早苗的涉台言論後急速惡化，內地政府隨即出手要求航空公司削減赴日機票。剛開始時，小紅書仍有...BossMind ・ 1 天前
台灣酒店優惠2025｜台北、台中酒店優惠低至48折！人均最平$242.5起 鄰近台北車站/台中火車站
台灣是港人快閃旅行目的地之一，貪其航班選擇多，二來機票價錢相宜，一個月快閃一兩次都不成問題！Yahoo購物專員留意到永安旅遊推出台灣酒店優惠，折扣低至46折，最平每晚人均只要$242.5起，相當划算～即睇台北、台中平酒店推介！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
深圳最大室內滑雪場「卡魯冰雪世界」攻略：門票/交通/美食一文睇晒！
週末想快閃深圳滑雪？即睇深圳最大室內滑雪場「卡魯冰雪世界」終極懶人包！Trip.com 整合門票優惠、交通教學、美食推介，人均$108起玩足3個鐘，新手必去！Trip.com ・ 22 小時前
澳門酒店協會料聖誕入住率破九成
據《澳門日報》報道，踏入12月聖誕氣氛漸濃，有澳門酒店業者表示，國際旅客重視聖誕假多外遊，預料屆時酒店入住率有望突破九成。 澳門酒店協會會長王淑欣表示，過去一年，旅遊局、招商投資促進局、體育局、文化局等多個部門積極作為，舉辦演唱會、體育比賽等大型活動，成功吸引眾多旅客訪澳，為酒店行業注入強勁動力。AASTOCKS ・ 1 天前
旅行代理商幸運假期停業 受影響顧客約1500人次
旅遊業監管局公布，根據《旅遊業條例》，撤銷持牌旅行代理商「幸運假期有限公司」的牌照。根據《條例》，持牌旅行代理商有意停止經營旅行代理商業務，必須在業務停止前不少於14日，以書面方式通知旅監局。旅監局指，昨日收到幸運假期的書面通，其有意於今日停止經營業務，已構成違反《條例》規定，正就此展開調查，會視乎調查結果跟進檢控程序，並就欺詐或其他涉嫌違法行為，與相關執法機構作合適跟進。根據旅監局查獲的資料，幸運假期在提交通知後，已沒有接受新的旅遊服務預訂，至於在提交通知前收取的旅遊服務訂單，旅監局知悉該公司正在聯絡相關顧客，處理退款或補償安排。據初步查核，受影響顧客約1500人次。根據旅遊業賠償基金電子印花徵費系統的資料，幸運假期目前尚未出發的外遊旅行團外遊費約為170萬元。旅監局已提醒幸運假期的負責人，旅行代理商在牌照撤銷後，仍須遵守《條例》規定，包括按照已訂立的協議、交易或安排下的義務或法律責任行事。 (ST)#幸運假期 #旅監局 (ST)infocast ・ 1 天前
內地鼓勵各地將「民航+文旅」組合產品納入消費券政策支持範圍
文化和旅遊部及中國民航局發布《文化和旅遊與民航業融合發展行動方案》提出，進一步提高入境旅遊便利化水平。持續落實提升外國人入境旅遊和出行便利化水平有關政策措施，配合做好離境退稅「即買即退」服務措施宣傳推廣。推動內地主要航空公司和樞紐機場提升乘機、入境及中轉便利化服務及擴大國際通程航班覆蓋範圍。指導航空公司和機場針對老年旅客的航空出行需求，加快推進機場設施適老化改造，進一步優化無障礙出行環境。 方案並提出，豐富「民航+文旅」服務。鼓勵航空公司推出涵蓋多個旅遊目的地的套票及次卡。支持航空公司、機場與文博場所、旅遊景區、旅遊渡假區、酒店民宿、旅行社、租車公司及在線旅遊平台等開展合作。結合旅遊消費促進活動，推出更多可供遊客選擇的組合產品。鼓勵針對研學旅遊、親子旅遊等推出學生團體套票及家庭優惠套票，並鼓勵各地將「民航+文旅」組合產品納入消費券政策支持範圍。 此外，將規範有序發展低空旅遊。在確保安全的前提下，支持具備資質和條件的企業提供低空旅遊項目，結合各地旅遊資源地域性及季節性特點開發特色低空旅遊線路和產品。(ta/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 4 小時前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
張敬軒私下派巨額慰問金予宏福苑粉絲 被形容「黐線佬」暖心舉動感動網民
大埔宏福苑五級大火發生後，唔少中港藝人都伸出援手捐款，韓國藝人亦響應，希望讓受影響之居民獲得實際支援，張敬軒嘅低調善舉更加如冬日暖陽般感動人心。日前，有宏福苑居民於社交平台發文指張敬軒係「黐線佬」，原來佢向居住於宏福苑嘅歌迷會會員作出慰問，信封內塞滿多疊千元現金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 15 小時前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 19 小時前
英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似。信報財經新聞 ・ 1 天前
國際｜麻生太郎撐高市涉台言論 「被中國說幾句還好，沒發展成大問題」
中日關係因日本首相高市早苗的涉台言論而陷入僵局，日本傳媒報道，日本自民黨副總裁麻生太郎周三（3日）出席活動時表態支持高市，稱其涉台言論沒有問題，只是將政府過去立場具體說明。 據報，麻生太郎在東京舉行的麻生派議員聯誼會上指出，雖然「中方說了很多話，但被說幾句的程度還好，目前為止，這件事沒有發展成什麼大問題」。 麻生強調高市早苗「只是以一如既往的態度，具體說明了原本就該做的事，她以這樣的態度去應對，非常令人欣慰。」他又稱讚高市早苗是「自民黨變革的象徵」，擁有超高民調支持率。 不少日本網友贊同麻生的發言，有留言指「日本絕對不能因為揣測中國的意思，而連該說的話都不敢說。外交就是在必要時清楚表明立場。這次，高市政權展現了堅定態度，而麻生對此立場的支持，更是日本重拾自信與自主的重要一步。」，這條留言獲千人按讚。 麻生在去年1月曾表示，一但「台灣有事」，日本政府可能判斷情勢構成可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。 高市早苗今年10月能夠當選自民黨黨魁並出任首相，85歲的麻生太郎被指是幕後功臣。高市勝選後，亦隨即委任麻生擔任副總裁，麻生的小舅前財務大臣鈴木俊一出任負責黨內營運的幹事長。Fortune Insight ・ 2 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前