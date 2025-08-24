巴黎街頭吸菸被批！泫雅老公龍俊亨遭疑違法

▲泫雅（右）昨（23）日在IG上傳與老公龍俊亨在巴黎旅遊的照片，但沒想到竟意外惹議，龍俊亨（左）獨照被捕捉街頭吸菸，遭外界質疑：是違法吧。（圖／泫雅IG@hyunah_aa）

[NOWnews今日新聞] 韓國女星泫雅在2024年10月與龍俊亨結婚，雖然兩人從交往開始就罵聲不斷，但小倆口還是不甩負評，常常高調秀恩愛。而昨（23）日，泫雅於Instagram曬出與龍俊亨在法國巴黎的旅行照，超甜合照再度引發熱議，但其中幾張，龍俊亨在街頭的抽菸照，意外爆出爭議，有網友指出法國政府已在7月發布室外禁菸的相關條款，批評兩人行為可能已違法。韓媒也點出若龍俊亨真的觸法，恐將面臨135歐元（約台幣4800元）的罰款。

泫雅在昨日於IG曬出多張在巴黎拍下的照片，火速吸引大批粉絲按讚。只見照片中，不只有她個人獨照，還有超甜合照，以及龍俊亨的「女友視角照」等，再度甜翻大家。但不料，其中幾張龍俊亨在大街上點菸及抽菸的照片，引發大量爭議。

▲龍俊亨（如圖）巴黎街頭吸菸照爆爭議。（圖／泫雅IG@hyunah_aa）

龍俊亨室外吸菸恐觸法 或將面臨135歐元罰款

不少網友指出，法國政府為保護兒童與青少年，已在7月發布禁止於兒童經常出入場所，除了戶外咖啡廳，及酒吧露台外，其它像是學校附近、公車站、運動場、海灘、公園等室外場所都禁菸，以保護民眾健康，及降低青少年的吸菸率。而根據韓媒報導，如果龍俊亨真的觸法，恐將面臨135歐元的罰款。

相識18年終於走到一起 泫雅戀愛龍俊亨1年閃婚

泫雅與龍俊亨相識長達18年，兩人原本是同屬CUBE娛樂的好友，在泫雅與前男友Dawn結束7年戀情後，2024年初宣告與龍俊亨交往，同年10月正式步入婚姻，婚後的兩人頻頻放閃，不僅公開現身活動，泫雅也不時透過社群分享日常點滴，展現穩定幸福的關係。

泫雅過去以女團身分出道，舞台風格火辣大膽，被封為「性感小野馬」，擁有大批忠實粉絲。即便轉換人生階段步入婚姻，她依舊沒完全放下演藝事業，反觀婚後的她也不忘經營社群與粉絲互動，展現充滿活力的生活面貌。

資料來源：泫雅IG

