巴黎迪士尼攻略 Disneyland Paris 門票、交通、必玩設施懶人包

巴黎迪士尼

巴黎迪士尼樂園係歐洲唯一一座迪士尼樂園，亦係歐洲參觀人數最多嘅主題樂園！成個度假區坐落喺法國法蘭西島馬恩河谷。佢嘅主要遊樂設施有兩大主題樂園：

巴黎迪士尼樂園 (Disneyland Park)： 適合一家大細齊齊玩嘅經典園區。

華特迪士尼影城 (Walt Disney Studios Park)： 以刺激驚險嘅遊樂設施為主。

單以迪士尼樂園嘅面積嚟講，佢係世界上第二大嘅迪士尼樂園，只係排喺上海迪士尼樂園後面。世界上唯一一座粉紅色嘅迪士尼城堡亦都坐落喺呢度！

🎠 巴黎迪士尼樂園（Disneyland Park）

樂園分為五個主題園區，包括：美國小鎮大街 (Main Street.USA)、冒險世界 (Adventureland)、邊域世界 (Frontierland)、幻想世界 (Fantasyland) 同埋探索世界 (Discoveryland)。熱門設施包括加勒比海盜、巨雷山、飛躍太空山等等。

🎬 華特迪士尼影城（Walt Disney Studios Park）

影城分為復仇者聯盟營、魔雪奇緣世界同星球大戰園區三個園區，熱門遊樂設施包括復仇者集結：飛行特攻隊、魔雪奇緣之旅等等。

本篇懶人包已經為你整理咗巴黎迪士尼嘅最新門票優惠、交通方式、必玩設施推薦同巡遊/煙花時間表，讓你輕鬆玩轉巴黎迪士尼，享受一個夢幻嘅巴黎自由行！

香港飛巴黎平價機票

香港飛巴黎嘅航線全年都好熱門，機票價格嘅變動區間其實唔算好大。根據以往數據，每年嘅 1 月屬於旅遊旺季，而 3 月則係旅遊淡季，想搵平飛可以鎖定 3 月！

Trip.com 為你提供多間航空公司由香港飛往巴黎嘅航班價格，幫你搵到最實惠嘅出行選擇！我哋有更多飛往巴黎機票任你揀，讓你用至抵價格出發去浪漫巴黎，隨時準備你嘅巴黎自由行！

巴黎迪士尼樂園营业时间

巴黎迪士尼

巴黎迪士尼樂園通常會喺朝早 9:30 開園，但閉園時間會根據唔同季節同埋日期而有所調整。

如果你持有提前入園券或者係入住巴黎迪士尼嘅酒店，就可以享受開園前一個鐘頭提早入園嘅禮遇，快人一步入去玩！

營業日期：全年開放

營業時間：09:30 - 23:00 (請留意，閉園時間可能會變動)

地址：Boulevard de Parc, Coupvray 77700，France

電話：+33 1-60306053

巴黎迪士尼門票

由於巴黎迪士尼樂園度假區佔地大，又包含咗兩個樂園，所以出發前一定要諗清楚玩幾多日同去邊個樂園！為咗方便你，Trip.com 已經為你準備咗幾種唔同嘅巴黎迪士尼度假區套票。

而家經 Trip.com 訂購門票最高享 30% 折扣！最重要嘅係，我哋仲提供 24/7 全天候客戶支援服務，預訂過程之中有咩問題都可以隨時搵我哋幫手！即刻上 Trip.com 鎖定你嘅巴黎迪士尼門票啦！

持票人 門票類型（需預約） 票價 成人 一日兩園 HK$752（節省 HK$346） 一日一園 HK$612（節省 HK$274） 小童 一日兩園 HK$718（節省 HK$312） 一日一園 HK$566 （節省 HK$253）

巴黎迪士尼樂園交通

巴黎迪士尼樂園位於巴黎近郊，Trip.com 為你整理咗最順利嘅交通方法，等你嘅旅途暢通無阻！

乘搭地鐵前往巴黎迪士尼樂園

巴黎迪士尼樂園坐落喺大巴黎地區，搭地鐵係最常見嘅交通方式之一，非常推薦！

地鐵線路： 建議選擇乘搭 RER A 線（紅線），向 Marne-la-Vallée 方向，直達 Marne-la-Vallée/Chessy 車站（呢個站正正喺樂園門口）。

出發站點： 你可以喺 Charles de Gaulle Etoile、Auber、Chatelet Les Halles、Gare de Lyon、Nation 等巴黎市內地鐵站轉乘 RER A 線。

換乘貼士： 喺 Nation 同 Vincennes 兩個站，列車會廣播架車係咪去迪士尼（Park Disneyland），記得留意確認方向！

小技巧 ✨：

對於計劃喺巴黎停留較長時間嘅遊客嚟講，購買 Navigo Liberté + 或 Navigo easy 呢類充值卡可能會更方便。Navigo Weekly（週票）價格約 35 歐元，可以喺 7 日內隨意搭乘巴黎任何交通工具。

可以下載並使用巴黎交通官方 App（例如 RATP 嘅 Bonjour RATP）嚟查詢實時交通資訊同規劃路線，咁就更有效率啦！

乘搭的士或網約車前往

你可以在迪士尼樂園門口嘅的士候車區，或者使用網約車軟件預約車輛。不過要留意，由於遊客眾多，可能需要提前預約或者排隊等候。

自駕前往巴黎迪士尼樂園

自駕前往迪士尼樂園非常便捷，通往巴黎迪士尼嘅高速公路上都有清晰嘅指示牌。由巴黎市中心出發，大約只需要 45 分鐘車程就可以抵達度假區。度假區提供車位充足嘅停車場，泊車絕對唔成問題。

巴黎迪士尼樂園旺季

巴黎迪士尼

如果你想充分體驗巴黎迪士尼嘅奇妙之處，同盡情玩晒各種遊樂設施，我哋推介你喺每年嘅 3 月到 5 月同 9 月到 11 月，即春季同秋季前往！

呢個時間段避開咗公眾假期、好似聖誕節同復活節呢類熱門節假日，所以遊客人數會比較少，遊玩體驗自然更佳！巴黎屬於溫帶海洋性氣候，春秋兩季氣溫宜人，非常適合去巴黎迪士尼。

避開法國學校長假

法國當地學校每年有四個長假，包括冬季假期（二月中）、春季假期（四月中）、暑假（七月至八月）同聖誕節假日。喺呢段時間，法國本地遊客會大增，因此避開呢啲時間段係最明智嘅選擇！如果可以喺工作日去巴黎迪士尼樂園，遊客人數會更少，你會獲得更好嘅遊玩體驗。

節日氣氛之選

相應嚟講，如果你選擇喺公共假期或節日期間去巴黎迪士尼樂園，就有機會睇到節日特別活動、表演同限定紀念商品等等。如果你鍾意多啲表演、活動，想有更有活力嘅體驗，我哋推介你喺聖誕節、復活節等假日前往！

巴黎迪士尼樂園附近餐廳

Bistrot Chez Rémy

巴黎迪士尼直接將經典電影《五星級大鼠》（Ratatouille）中嘅場景真實呈現喺園區入面！你可以在呢間嚟自迪士尼彼思經典世界嘅巴黎小酒館中，享受正宗嘅法國美食。巴黎迪士尼官方建議你最早可以提前 2 個月預訂 Bistrot Chez Rémy，咁就可以享受更好嘅服務同美食，唔使排隊啦。

巴黎迪士尼餐廳 Bistrot Chez Rémy

Au Chalet de la Marionnette

你可以在嚟自《木偶奇遇記》（Pinocchio）世界嘅小木屋中，探索巴伐利亞風味嘅美味佳餚。Marionnette 餐廳主要提供漢堡、薯條、炸雞、汽水等受歡迎嘅選擇，你仲可以一邊享受美食，一邊欣賞巴黎迪士尼嘅美麗風景，非常寫意！

巴黎迪士尼餐廳 Au Chalet de la Marionnette

巴黎迪士尼樂園設施

巴黎迪士尼度假區主要分為兩個主題公園，各有特色，啱晒唔同需求嘅旅客：

巴黎迪士尼樂園 (Disneyland Park)： 呢個公園嘅主題比較經典，設施適合一家大細齊齊出動，享受夢幻嘅童話時光。

華特迪士尼影城 (Walt Disney Studios Park)： 呢個公園就以刺激驚險嘅遊樂設施為主，專為追求心跳加速同電影主題體驗嘅遊客而設。

無論你鍾意合家歡定係極限挑戰，嚟巴黎迪士尼都可以任你揀！

巴黎迪士尼

巴黎迪士尼樂園（Disneyland Park）五大主題區

美國小鎮大街 (Main Street, U.S.A.)：呢度係進出樂園嘅必經之地。建築風格充滿咗 18 世紀初歐洲殖民者喺美國起樓嘅風情，尤其多法屬北美嘅建築元素，亦夾雜咗英式、荷蘭式同西班牙式。

探險世界 (Adventureland)：巴黎版本介乎美、日、港嘅探險世界同上海迪士尼探險世界之間。同上海一樣，冇咗經典嘅「叢林巡遊」，但就有潛水艇同海盜船。不過，呢度嘅海盜船係《小飛俠彼得潘》入面虎克船長嗰架，唔係《加勒比海盜》嗰架。

邊域世界 (Frontierland)：呢區有巴黎迪士尼最引以為傲嘅巨雷山鐵路同幽靈公館。巴黎版本嘅巨雷山係所有迪士尼樂園中最大、最長、速度最快！而幽靈公館亦係最恐怖、時間最長，仲擁有原創劇情！

幻想世界 (Fantasyland)：一個充滿想像、希望同夢想嘅地方，以迪士尼嘅經典童話為主題。巴黎版本特別多用粉紅色同金色，呈現出濃厚嘅歐洲奢華感。

發明世界 (Discoveryland)：因為身處歐洲，呢個園區唔係以美國式嘅「星空銀河、太空人」為主，而係以「17 至 19 世紀，歐洲發明家幻想出嚟嘅未來世界」為基調，主打蒸汽龐克風格，以暗金色同金屬反光為建築特色。主題圍繞「歐洲古典科學時期」，可以睇到熱汽球、潛水艇、鑽地井等復古探險工具。





華特迪士尼影城（Walt Disney Studios Park）三大主題區

復仇者聯盟營 (Avengers Campus)：呢個園區以漫威電影宇宙做背景。迪士尼喺 2018 年宣佈，將會同漫威合作，喺加州、香港同巴黎華特迪士尼影城打造呢三個漫威主題區。

魔雪奇緣世界 (Arendelle: World of Frozen)：成個園區以迪士尼長篇動畫《魔雪奇緣》入面嘅阿德爾王國（Kingdom of Arendelle）為背景主題，帶你走進 Elsa 同 Anna 嘅冰雪世界。

星球大戰園區 (Star Wars: Galaxy's Edge)：背景設定喺宇宙邊緣一個從未曝光嘅星球貿易港口。園區有兩個主要設施：包括經典嘅「千年鷹號」宇宙飛船，同埋一個穿梭喺第一軍團同抵抗勢力戰場之間嘅機動遊戲。

巴黎迪士尼樂園地圖

巴黎迪士尼樂園擁有兩個神奇嘅樂園，絕對係全家人出遊嘅理想目的地！想探索充滿壯觀景點同難忘體驗嘅迪士尼世界，我哋建議你嘅遊玩順序係：早上先去華特迪士尼影城（玩刺激設施），下午再前往巴黎迪士尼樂園（玩經典童話主題），夜晚仲可以順便睇埋城堡前嘅光影表演，為完美嘅一日畫上句號！

Disney Village： 呢個購物村靠近度假區入口，提供購物、餐飲、電影院等場所，係你入園或離園前消遣嘅好去處。

迪士尼度假區酒店： 度假區內有多間主題酒店，每間酒店都有自己嘅特色主題，而且距離公園都好近，可以滿足各種預算同需求嘅旅客。

巴黎迪士尼地圖

巴黎迪士尼樂園必玩設施

飛越太空山

喺巴黎迪士尼樂園園區入面，最受歡迎嘅遊樂設施就係室內漆黑過山車——巴黎版「飛越太空山」！

巴黎版嘅太空山係全球迪士尼當中最快速、最長、最刺激嘅！佢最特別之處係採用咗火箭發射系統，同其他迪士尼嗰種螺旋式出發好唔同，唯獨巴黎迪士尼係好似火箭咁一口氣發射到頂端，然之後再極速降落，嗰種心跳加速嘅體驗絕對係獨一無二，追求刺激嘅遊客絕對唔可以錯過！

地點：迪士尼樂園Disneyland Park｜Discoveryland

飛越太空山

睡公主城堡

法國巴黎都有一座高大、粉紅色嘅睡公主城堡，不過佢嘅法文拼寫係 Le Château de la Belle au Bois Dormant。呢座城堡加入咗唔少法國色彩，例如參考咗巴黎聖母院同波那收容所嘅建築細節。

同時，為咗配合 1992 年《美女與野獸》嘅上映，佢亦被叫做 Belle 城堡。一來因為法文入面嘅 Belle 既係睡公主中「美人（Beautiful）」嘅法文寫法，二來係因為《美女與野獸》入面嘅貝兒（Belle）個名都係咁拼。最重要嘅係，睡公主同美女與野獸都係源自法國嘅童話故事，呢座城堡可謂向法國文化致敬！

巴黎迪士尼嘅睡公主城堡係世界上僅此一座嘅粉紅色迪士尼城堡，充滿咗童話同浪漫嘅氛圍。點解巴黎迪士尼嘅城堡會咁特殊？主要係因為歐洲人一世人已經見過太多真正嘅古堡，比起完全還原一座古代城堡，不如去塑造一個現實中唔存在嘅夢幻城堡，咁樣先可以凸顯迪士尼自己嘅特色。同時，咁樣仲可以勾起法國人嘅好奇心，順便吸引其他歐洲國家嘅遊客！

睡公主城堡

復仇者集結：飛行特攻隊

想感受英雄氣息嘅刺激冒險？快啲同鐵甲奇俠、美國隊長一齊，乘坐高速過山車，勇敢咁拯救世界啦！呢個充滿刺激同英雄氣息嘅遊樂設施，就喺華特迪士尼影城嘅復仇者聯盟營入面等緊你！係時候展現你嘅英雄本色！

地點：華特迪士尼影城 Walt Disney Studios Park｜Avengers Campus

復仇者集結：飛行特攻隊

巴黎迪士尼熱門演出活動

迪士尼燈光煙花秀

喺巴黎迪士尼樂園經歷完史詩式嘅冒險之後，一定要以一場驚險又美到令人眼花繚亂嘅美好結尾，為你完美嘅一日畫上句號！

迪士尼燈光煙火秀係巴黎迪士尼樂園每晚嘅壯觀閉幕演出，通常會喺晚上 21:30 持續到 22:30。全新升級嘅睡美人城堡會有投影、煙火同噴泉效果，係一場適合所有年齡層觀眾欣賞嘅表演，紀念你喺巴黎迪士尼嘅神奇體驗。

每晚樂園閉園前，迪士尼燈光煙火秀都會喺睡美人城堡前，帶你重溫經典傳世嘅迪士尼電影！

🔥 最佳觀賞貼士：

為咗獲得最佳嘅演出視野，記得喺演出開始前，盡快移步到睡美人城堡前，靠近中央廣場。

表演內容豐富，包括《冰雪奇緣》嘅溫馨場面、《獅子王》嘅永恆故事，仲有被《星球大戰》同《加勒比海盜》嘅史詩配樂震撼！所有場景切換都有特殊配樂配合。

城堡上空嘅表演會以美麗絢爛嘅煙火作結，喺夜空中閃閃發光，絕對會係一個令人驚歎嘅魔幻結尾！

迪士尼燈光煙花秀

為了慶祝巴黎迪士尼樂園 30 週年，一系列全新的魔法將點亮睡美人城堡，作為迪士尼燈光煙火秀的前奏

迪士尼燈光煙花秀





更多巴黎迪士尼樂園附近景點

凡爾賽宮 （Château de Versailles）

凡爾賽宮係世界五大宮殿之一，坐落喺巴黎近郊，由法國皇帝路易十四多次翻新擴建，將佢打造成一個極盡豪華嘅皇宮！

成個凡爾賽宮由主宮殿城堡、花園、大特里亞儂宮、小特里亞儂宮同瑪麗·安托瓦內特宮苑組成。皇宮同庭園總佔地超過 800 幾公頃，集結咗寢宮、花園同各式珍貴收藏品於一身。

宮殿入面最熱門嘅就係鏡廳 (Galerie des Glaces)，呢度用咗超過 400 塊鏡，組成 17 面巨大鏡窗，奢華到令人驚奇！去巴黎自由行絕對唔可以錯過呢個輝煌嘅景點！

凡爾賽宮

盧浮宮博物館（Louvre Museum）

盧浮宮博物館 (Louvre Museum) 係全球最大嘅博物館之一，亦係四大世界博物館之一！佢嘅外形結合咗古典宮殿同現代建築風格，最標誌性嘅就係嗰座巨型玻璃金字塔。

盧浮宮分成 3 個展館，館藏極之豐富，多達 3.5 萬件珍品，涵蓋繪畫、雕塑、美術工藝、古代東方、古希臘羅馬、古代埃及等七大類。嚟到呢度，三大鎮館之寶絕對唔可以錯過，包括：《米洛的維納斯》、《蒙娜麗莎》同《薩莫色雷斯的勝利之翼》。喺呢度漫步，你可以親身感受電影《羅浮宮魅影》、《達文西密碼》拍攝地嘅獨特魅力！

盧浮宮

塞納河

塞納河被譽為巴黎嘅母親河，佢將巴黎一分為二，劃分成浪漫嘅左岸同繁華嘅右岸。巴黎比較著名嘅古蹟同景點，幾乎都坐落喺塞納河兩岸，絕對係欣賞巴黎風光嘅最佳地點！

強烈建議你乘坐塞納河遊船，沿途你可以盡情欣賞到盧浮宮、奧賽博物館、巴黎聖母院同埃菲爾鐵塔等諸多世界級名勝。記得點番一杯「塞納河畔，左岸嘅咖啡」，譜寫出屬於你自己嘅巴黎浪漫故事啦！

塞納河

常見問題

迪士尼 App 有什麼用？需要下載嗎？

非常重要，建議下載。 官方 App 可查看設施即時排隊時間、遊行及表演時間表、電子地圖，並進行餐飲預訂。

巴黎迪士尼通常幾點開門？有提前入園優惠嗎？

標準開園時間通常是 9:30 AM 或 10:00 AM。如果您是入住迪士尼樂園酒店的客人，可以享受 Extra Magic Time，通常可提早 1 小時入園（建議查詢當日時間）。

在迪士尼用餐需要預訂嗎？

建議熱門餐廳提前預訂，尤其是有角色見面會的餐廳 (Character Dining)。普通快餐無需預訂。您可以在官方 App 上提前 2 個月左右進行預訂。



