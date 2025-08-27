巴黎聖母院鐘樓9月重新開放！限時2日供公眾免費登頂 即睇預約方法

自2019年大火以來，巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）經歷了漫長的修復過程，終於在2024年底重新開放，不過其頂部的鐘樓一直「遊客止步」。2025年9月20日，巴黎聖母院的鐘樓終正式對外開放，並在9月20日和21日這兩天提供免費入場，參觀時間從9am至11pm。

巴黎聖母院鐘樓9月重新開放，限時9月20日和21日免費登頂。（getty images）

9月20日和21日免費探索鐘樓

巴黎聖母院的兩座鐘樓於13世紀建成以來，不僅是巴黎的地標，更因雨果的《鐘樓怪人》而成為全球知名的建築。自2019年聖母院大火後，即使院內重新開放，雨果故事中的重要場景鐘樓，遲遲未公開，終於在今年「歐洲文化遺產日」當天，2025年9月20日開放，更設有9月20日和21日免費場。

由11月1日至明年3月31日，鐘塔開放時間將5:30pm關閉，且須在閉館前一小時入場。（getty images）

69米高塔頂俯瞰巴黎美景

免費名額有限，遊客需要提前在官方網站上預約，免費週結束後，參觀鐘塔將需要購票，成人門票大約在8至10歐元之間。全新的導覽行程從南塔下方的導覽室出發，攀登新打造的雙層橡木旋轉樓梯，抵達近69米高的塔頂俯瞰整個巴黎的美景。另外，由11月1日至明年3月31日，鐘塔開放時間為9am-5:30pm，且須在閉館前1小時入場，如想從鐘樓欣賞巴黎夜景，就要注意時間安排。

巴黎聖母院頂部鐘樓

開放日期：2025 年 9 月 20 日

開放時間：

9月20日至10月31日：9am-11pm

11月1日至3月31日：9am-5:30pm

最後入場時間：閉館前1小時

休館日：1月1日、5月1日、12月25日

網址：按這裡

