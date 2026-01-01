Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

巴黎迪士尼「冰雪奇緣世界」3月開幕！歐洲首座Frozen園區＋全新「迪士尼探險世界」攻略及門票資訊

各位迪士尼粉絲注意！如果你覺得只去過亞洲的迪士尼還「未夠喉」，那麼2026年你絕對有一個飛往歐洲的理由！全歐洲唯一的迪士尼度假區－巴黎迪士尼樂園正式宣佈，萬眾期待的「冰雪奇緣世界」（World of Frozen）將於2026年3月29日隆重開幕！這不僅是歐洲首座以《魔雪奇緣》為主題的園區，整個第二主題樂園更會迎來史詩級的大變身。想知道有什麼必玩亮點及門票詳情？Yahoo Travel為大家整理最新懶人包！

巴黎迪士尼樂園正式宣佈，萬眾期待的「冰雪奇緣世界」（World of Frozen）將於2026年3月29日隆重開幕！（圖片：Klook）

樂園全面升級！「迪士尼探險世界」集結 Marvel、Pixar 及獅子王

巴黎迪士尼這次的擴建絕非小打小鬧！官方宣佈，隨著新園區落成，原有的第二主題樂園將正式改名為「迪士尼探險世界」（Disney Adventure World）。這意味著大家將會進入一個更宏大、更沉浸的電影世界！

除了即將開幕的「冰雪奇緣世界」，大家可走進阿德爾王國，猶如置身電影中的場景和氛圍外 ，還集結了「皮克斯世界」（Pixar World）以及「漫威復仇者總部」（Marvel Avengers Campus）。更令人期待的是，未來還計劃新增靈感來自《獅子王》的第四個沉浸式園區。無論你是喜歡溫馨動畫還是超級英雄，這裡都能滿足你的冒險魂！

隨著新園區落成，原有的第二主題樂園將正式改名為「迪士尼探險世界」（Disney Adventure World）。（圖片：Klook）

園區的故事背景設定為舉辦「雪花節」，整個村莊都將換上華麗裝飾。（圖片：Klook）

樂園專為家庭旅客設計多個大型遊樂設施，無論小朋友還是大人都能參與，一起在故事之中「冒險」。（圖片：Klook）

1比1實景打造阿德爾王國 必睇機器人雪寶

新園區的最大亮點，莫過於是讓遊客「穿越」進入電影裏的極致體驗！巴黎迪士尼以1比1實景打造了傳說中的「阿德爾王國」。園區的故事背景設定為舉辦「雪花節」，整個村莊都將換上華麗裝飾，每一個角落、每一塊磚瓦都經過幻想工程師精心雕琢，還原度極高。

在這裏，遊客不但可隨時與安娜（Anna）和愛莎（Elsa）來一場皇家邂逅，還可與超逼真雪寶（Olaf）互動。園區將引入由迪士尼幻想工程團隊打造的次世代機器人技術，讓雪寶在大家面前「活靈活現」地互動，絕對是科技迷與小朋友的最愛！

即將開幕的「冰雪奇緣世界」，大家可走進阿德爾王國，猶如置身電影中的場景和氛圍。（圖片：Klook）

遊客可隨時與安娜（Anna）和愛莎（Elsa）來一場皇家邂逅。（圖片：Klook）

園區將引入由迪士尼幻想工程團隊打造的次世代機器人技術，讓雪寶在大家面前「活靈活現」地互動。（圖片：Klook）

歐遊必去行程！門票低至$452起

很多人以為去歐洲迪士尼一定很貴，其實比起機票，門票價格相當親民！透過Klook預訂巴黎迪士尼樂園門票，1日1園指定日期門票只需港幣$452起；如果想一天玩盡兩個園區，1日2園門票也只需$678起。

相比起飛一趟的成本，這個票價能讓你玩足全日、看巡遊、玩設施兼打卡，性價比極高。正在計劃歐洲之旅的朋友，記得預留一天給這個夢幻國度！

巴黎迪士尼指定日期門票

價錢：1日1園，每位$452起；1日2園，每位$678起

透過Klook預訂巴黎迪士尼樂園門票，1日1園指定日期門票只需$452起；如果想一天玩盡兩個園區，1日2園門票也只需$678起。（圖片：Klook）

巴黎迪士尼樂園

地址：法國 77700 庫弗雷（Coupvray）園大道 (Bd de Parc) （地圖）

營業時間：會根據季節而有所不同，具體的開放時間請在巴黎迪士尼官網查詢

巴黎迪士尼樂園營業時間：夏季 9:30am-11pm，冬季 9:30am-9pm

華特迪士尼影城營業時間：夏季 9:30am-9pm，冬季 9:30am-8pm

交通：從巴黎市區搭乘RER A線（環線 A），往東方向，在終點站 Marne-la-Vallée — Chessy 下車，出站即是巴黎迪士尼樂園入口。

