災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
市區商辦交易放緩 商仲：降價是成交關鍵
[NOWnews今日新聞] 台灣 AI 科技產業發展強勢，推升出口表現亮眼，主要預測機構普遍都看好今年的整體經濟表現，然而，這股產業成長動能，未同步反映在辦公市場中。據已揭露的實價登錄資料顯示，今年上半年台北辦公市場交易量較去年同期減幅約24%，其中市區商圈辦公大樓交易節奏放緩，是造成市場交易收縮的主要因素。
信義全球資產公司統計實際登錄資料，2025上半年台北辦公市場交易量為229億元，相比去年同期302億元、減幅約24%。進一步觀察今年辦公市場成交屋齡，購置10年內新屋或預售案成交量為98億元，較去年同期減幅16%；屋齡10年至20年成交量為65億元、較去年同期減幅18%；20年以上辦公室成交量為66億元，較去年同期106億元銳減38%，顯示大齡商辦買盤交易降溫最為顯著。
信義全球資產公司總經理林三智表示，台北市區指標商圈辦公大樓屋齡通常都在30年以上，而中山、大同、中正、大安、松山等為發展較早的核心區域，不乏有40年甚至50年的老牌辦公大樓，這些大齡商辦由於成熟商圈機能、完善交通建設與地段優勢，加上未來改建效益加持，成為近幾年商用市場中的熱門交易產品。然而這股交易動能今年出現退燒，主要受到市場三大因素影響。
其一，蛋黃區辦公產品持有屋主對售價抱持強烈信心，價格僵固、降價幅度有限；而目前辦公市場以有營運需求的企業為大宗，這群自用型買方對價格更為敏感，追價意願偏低，買賣雙方價格認知出現落差，洽談期程拉長，讓辦公市場陷入較為僵持的市況。
其二，今年陸續有多棟新辦公大樓完工釋出，提高買方選擇性。市區大樓價格長期居高，部分買方評估資本支出、營運規劃、辦公大樓品質、ESG節能需求等，將購置目光望向蛋黃區外圍如內湖、南港、士林、北投等商圈，或是為了追求更高的性價比，移往新北市新莊、中和、新店等新興辦公聚落，這都進一步削弱台北市區辦公大樓的競爭力、減緩交易動能。
其三，在總體經濟面，今年國際局勢仍充滿不確定性，特別是美國關稅政策調整方向未明，讓部分企業對資金運用更為謹慎，對購置商用不動產抱持較為觀望的態度，甚至遞延原先的資本支出規劃。
總經理林三智強調，今年辦公市場交易收縮，並非需求疲弱所致。市場對辦公產品自用與置產需求仍在，只是交易決策期拉長，買賣雙方需要更多的時間進行價格協商與磨合。從信義全球資產公司第一線服務觀察，市區精華大樓具備資產稀缺性，長期持有資產保值及抗通膨性佳，仍有買方持續進行物件評估與洽談，若屋主仍堅守高價，容易錯失買方及成交時機，建議屋主可適度調整價格策略、保留彈性，買賣雙方可更容易在合理的價格區間達成共識，提升成交效率。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／台南商場、飯店接力開幕 專家看好正面帶動房市
房市／青發署鼓勵青年參與社區行動 信義房屋力挺9年
房市／信義房屋攜手林保署！台東造林、記錄逾60種物種
其他人也在看
監管出手｜大山教育涉財務造假 證監會勒令停牌 主席周一突辭任
香港證監會發佈通告指，創業板上市公司大山教育（9986）涉嫌財務造假，懷疑公司向監管機構遞交偽造銀行結單，導致其截至2023年6月底及2023年12月底的銀行結餘數據被嚴重誇大，涉款分別達3,640萬港元及7,630萬港元，分別佔其已公佈資產淨值的19%及55%。證監會亦質疑大山教育於2022年的軟件開發及英國收購交易並非真實，事件或成為近年創業板首宗大型財務造假個案。BossMind ・ 1 小時前
香港豪門鄭裕彤家族仍陷流動性危機 擬售159億港元瑰麗資產
香港瑰麗酒店這座在今年榮登「世界 50 最佳酒店」榜首的地標建築，可能成為香港四大富豪家族之一的鄭氏家族應對財務壓力的籌碼。鉅亨網 ・ 1 天前
《大行》野村列出亞股核心長倉組合名單(只列港股)(表)
野村發表亞洲(撇除日本)市場明年展望報告表示，列出亞股核心長倉組合名單(只列港股、A股及中概股)： 股份│建議組合配置比例 騰訊(00700.HK)│7.5% 阿里-W(09988.HK)│6.2% 友邦(01299.HK)│2.4% 招商銀行(03968.HK)│2.3% 中國平安(02318.HK)│2% 網易-S(09999.HK)│2% 京東-SW(09618.HK)│2% 港交所(00388.HK)│1.6% 寧德時代(300750.SZ)│1.5% 安踏(02020.HK)│1.5% 美的(000333.SZ)│1.5% 比亞迪(01211.HK)│1% 百勝中國(YUMC.US)│1% 騰訊音樂(TME.US)│1% 藥明康德(02359.HK)│1% 勝宏科技(300476.SZ)│1% 生益科技(600183.SH)│1% 奧比中光(688322.SH)│1%% 老鋪黃金(06181.HK)│0.5% (wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
AI泡沫要爆？甲骨文風險亮紅燈 CDS飆破16年高點
根據《彭博》周三 (3 日) 報導，美國企業軟體大廠甲骨文 (ORCL-US) 的信用風險指標本週飆升至金融海嘯後新高，反映投資人對人工智慧 (AI) 投資熱潮可能形成泡沫的疑慮升溫。鉅亨網 ・ 14 小時前
柏蔚山二手全數蝕讓兼跑輸大市 最新兩房6年跌逾40%
港島北角的半新樓盤柏蔚山，淪為蝕讓的重災區。今年該屋苑錄得15宗二手成交，但全數以蝕讓告終，最新一宗成交為低層兩房單位，成交價僅978萬元、呎價約1.49萬元，業主持貨約7年，帳面損失超過四成，大幅跑輸大市。分析柏蔚山淪為蝕讓重災區的原因主要有兩點：一是同區新盤大量開售，對二手市場造成壓力；二是柏蔚山周邊二手屋苑的呎價遠低於其水平，令其高價轉售變得困難。閱讀更多淘大花園細兩房｜9年前433萬入市9年後433萬沽貨 表面平手離場 實際倒貼21萬雜費宏福苑大火｜火險賠償可否用作償還按揭欠款？經絡按揭：目前仍存變數 最新的蝕讓成交單位為柏蔚山3座低層A室，實用面積約656平方呎，兩房間隔，景觀為樓景，成交呎價約14,909元，比屋苑近期二手均價低了約24%。原業主於2018年7月以約1,696萬元購入該單位，現以978萬元出售，帳面損失達718萬元，貶值約42.3%。該單位呎價偏低，進一步拉低了屋苑的整體均價。事實上，柏蔚山近期二手平均呎價約1.96萬元，成交主要集中於800至900平方呎的大單位，這類單位的呎價仍可接近每呎2萬元。然而，即使如此，柏蔚山今年錄得的15宗成交，蝕讓幅度介乎2028Hse.com ・ 1 天前
經絡：火災後按揭問題複雜 保險賠付責任及金額均有變數
大埔宏福苑火災後，業主對按揭償還問題深感憂慮。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明日前接受傳媒訪問，相關剖析獲廣泛引述。為更全面助業主了解情況，現就按揭與保險的關鍵問題補充說明。AASTOCKS ・ 1 天前
比特幣回神站上9.1萬美元！專家示警：四大逆風來襲讓V轉無望
據《商業內幕》周二報導，比特幣近期走勢震盪，儘管截稿前回神至 9.1 萬美元之上，但較 10 月高點仍有顯著跌幅。專家分析，與過去單純由散戶投機驅動的崩盤不同，這次幣圈正遭受「殘酷的多重逆風」襲擊，讓 V 型反轉的機率日益渺茫。鉅亨網 ・ 1 天前
麥當勞慈雲山舖位3,800萬沽
麥當勞以3,800萬沽出慈雲山毓華街68至72號萬年戲院大廈地下1號舖，買家為有「台灣張」之稱資深投資者張彥緒。AASTOCKS ・ 7 小時前
盛寶料2026年金價衝上「1萬美元」 量子運算將導致加密幣崩跌
盛寶銀行(Saxo Bank)每年會發布對來年的十大驚世預言，展望2026年預言包括金價衝上10000美元、量子運算將導致加密幣崩跌。盛寶對2026年的頭號驚世預言是:量子電腦將飛速突破大多數數碼標準，讓電子郵件、銀行轉賬、加密錢包和企業系統加密安全無虞的承諾一夕之間崩潰，使投資資金首先逃離加密幣，其後恐懼擴散至傳統金融業，銀行客戶紛紛提出存款，轉進安全資產如白銀和黃金，金價將衝上10000美元。同時，量子運算類股、加密幣行情劇烈波動。該行還稱,中國的黃金儲備超越美國，而且離岸人民幣將局部以黃金支持；持有者可賣掉「黃金人民幣」換取實體黃金，這將助長人民幣兌美元滙價。北京打造以亞洲為中心的新全球貨幣體系，對波灣產油國和東南亞諸國央行提供「以黃金換人民幣」的換匯額度。贏家除金價外，離岸人民幣兌每美元將見5，美債遭外資拋售，美元喪失獨霸地位。回顧2025年，盛寶的預言命中兩項。一是預言美國總統特朗普的關稅和其他措施導致美元貶值，結果今年以來美元貶值8%。二是NVIDIA(NVDA.US)市值將變成蘋果公司的兩倍，嚴格來說不算料中，但大方向是猜對。(JJ)infocast ・ 1 小時前
中國一位知名經濟學家稱現在是允許人民幣升值的時候了
中國一家大型投資銀行的經濟學家表示，現在到了政府應該允許人民幣進一步升值的時候了，這樣有助於增強消費者購買力，並緩和貿易緊張局勢。Bloomberg ・ 1 天前
宏福苑大火｜火險賠償可否用作償還按揭欠款？經絡按揭：目前仍存變數
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生嚴重大火，至今奪去逾百人性命，成為近年最嚴重樓宇火警之一。屋苑共設8幢住宅大廈，其中7幢被火勢波及，接近二千戶家庭頓成無家可歸。宏福苑多年間二手成交頻繁，牽涉大量按揭貸款；如今不少單位嚴重焚毀，抵押品實質已被破壞，小業主是否仍要繼續供樓、火險賠償又能否用作清還按揭，成為社會熱議焦點。閱讀更多：火災過後：拆解「火險」與「家居保」分別｜釐清住戶保障範圍宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建經絡按揭轉介首席副總裁曹德明昨晚（2日）發新聞稿指出，宏福苑業主能否以火險賠償抵銷按揭欠款，現階段仍存在不少變數，主要涉及兩大不明朗因素：其一，物業災後價值難評估，更因其居屋屬性涉及補地價，更添銀行估價的複雜性；其二，火災責任尚未釐清，保險賠償程式未能啟動，賠付責任誰屬及金額均屬未知之數。曹德明強調，若業主期望以自購火險（結構性水火險）的賠款來償還按揭餘額，須留意以下三大基本條件：1) 宏福苑屬集體火險，由法團投保，保險賠償原則上用於公共重建，並非直接用於清償個別按揭貸款。若用保險賠款償還按揭餘額，業主須自行投保火險；2) 保單額28Hse.com ・ 1 天前
主播手記│AI泡沫論已失效？2026年繼續炒！（Season）
摩通大力看好中國股市，摩通建議投資者2026年要留意四大概念，首先是中國AI生態系統相關股；第二類是注重海外擴張的領導者；第三是反內捲概念，優先考慮再生能源相關股；最後則是K型復甦中的消費概念股。Yahoo財經專欄 ・ 7 小時前
Shein Temu太平？亞馬遜砍歐洲賣家費迎戰
《路透》報導，電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 宣布將在歐洲大幅下調平台向賣家收取的費用，藉此回應來自 Shein 與 Temu 等超低價電商的激烈競爭。亞馬遜在周二 (2 日) 聲明中表示，此次調降是公司「歷來規模最大的費用下修之一」鉅亨網 ・ 1 天前
iPhone17熱賣 IDC料蘋果出貨量破頂
《CNBC》周三 (3 日) 報導，研調機構國際數據資訊 (IDC) 最新預測指出，隨著 iPhone17 系列在全球熱銷，加上中國市場需求強勁回升，蘋果今年有望創下 iPhone 出貨量歷史新高。IDC 在周二發布的報告中預估，蘋果 202鉅亨網 ・ 20 小時前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 小時前
大埔朗濤8B座高層1房戶 議價後以$520萬獲承接 (另有本日最新成交)
大埔朗濤8B座高層1房戶 議價後以$520萬獲承接 中原地產 - 陳敬天經理表示，近日市場氣氛向好，帶動交投，大埔白石角朗濤新近錄得8B座高層B室，單位實用面積393平方呎，1房間隔，開價約$550萬，日前議價後以$520萬獲承接，實用面積平均呎價$13232。 據了解，新買家為同區客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即承接單位自用。據了解，原業主於2019年以約$631萬購入單位，持貨約6年，是次易手賬面蝕$111萬離場，單位期內貶值17.6%。 延伸閱讀: 白石角 大埔 小西灣藍灣半島2座高層3房戶 意頭價$1,148萬成交 美聯物業 - 黃志佳經理表示，不少買家趁年底前加快入市二手筍盤，帶動交投，該行剛促成藍灣半島12月份首宗成交，一個733實呎海景及運動場景優質戶，用家斥$1,148萬承接，2015年貨是次轉手升值約15%。 黃志佳指出，該行剛促成藍灣半島2座高層C室單位，實用面積約為733呎，為三房套房及工人套房間隔，擁海景及小西灣運動場雙景，為屋苑內優質大單位放盤，故獲家庭客垂青，並以約$1,148萬意頭價成交，折合實用呎價約為$15,662。 原業主於2015年1月以約$128Hse.com ・ 1 天前
今日我咁睇｜美股強於港股 阿里弱勢未改 恒指26000點成阻力｜小編苟豪
1. 昨晚美國芯片股又再炒起，市場氣氛相當不錯，英偉達雖然高位有回落，但仍然能夠維持升勢，而績優股特別是人工智...BossMind ・ 1 天前
美孚新邨3房658萬沽 業主長揸半世紀 升值24倍
二手交投向好，有長情業主趁機止賺離場。荔枝角美孚新邨近期錄得一宗大幅獲利個案，一伙3房戶以658萬沽出，實用呎價9,177元，原業主持貨近半世紀，賬面獲利約631萬或24倍。更多成交：何東家族第四代成員1,618萬買囍滙兩房 呎價近3萬 上手10年賺436萬溱岸8號取消交易後2,000萬重售 不足一個月賣貴105萬 升幅達5.5%上述單位為美孚新邨三期百老匯街67號低層C室，單位實用面積約717平方呎，屬3房間隔，買家心儀單位配套成熟，以約658萬元承接，折合實用呎價約9,177元，屬市價成交。資料顯示，原業主於1979年1月以約26.3萬元購入上述單位，持貨約47年，是次轉手賬賺約631.7萬元，單位期內升值24倍。美孚新邨於1968年至1978年間落成及入伙，邨內共建有99幢住宅樓宇，為全港樓宇座數最多的住宅屋苑，提供13,149個住宅單位。根據28Hse網站資料，屋苑目前共有152個放盤，涵蓋一房至四房，叫價由458萬至1,800萬元。 延伸閱讀: 美孚新邨 荔枝角 美孚 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前
「明年半導體首選股」美銀上調ASML目標價
根據外媒周三 (3 日) 報導，美國銀行 (BAC-US) 最新報告指出，荷蘭晶片設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 正進入多年的上升周期，受惠於光刻技術使用強度提高、獲利加速成長與自由現金流大幅改善，因此將艾司摩爾納入其「2026鉅亨網 ・ 19 小時前