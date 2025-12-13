市場上最強悍耐用！ ASUS ExpertBook P5 新世代旗艦 AI 手提電腦評測：六大耐用度實試。12月入手減 $4,700！再送外置螢幕

提起旗艦級文書電腦，當前市場上多數產品均搭載最新一代 Intel 處理器，性能表現往往不相上下，競爭焦點主要集中在屏幕尺寸與機身重量上。然而，用戶較容易忽略的耐用性其實同樣關鍵，尤其是對於經常攜手提電腦出差的職場人士而言，一旦設備意外摔落或鍵盤不慎進水，都可能導致手提電腦瞬間故障，嚴重影響工作效率。本次試用的新一代旗艦 AI 商務手提電腦 ASUS ExpertBook P5，官方宣稱其機身結構極為堅固，且鍵盤具備防潑水設計，以下將透過六大耐用度實測，檢驗其能否成為市場上最強悍耐用的手提電腦。

(一) 屏幕面板與轉軸耐用度測試

ASUS ExpertBook P5 符合 MIL-STD-810H 美國軍規標準，最高達 21 項測試項目，其轉軸與連接埠均經過強化設計。實際測試中，手握屏幕部分搖晃機身，屏幕與轉軸仍然沒有損壞，顯示這兩部分具備一定的結構彈性，能夠抵禦外部衝擊，不易因外力而斷裂。

▲手握屏幕部分搖晃機身，屏幕與轉軸仍沒有損壞

(二) 硬物壓屏測試

許多用戶可能曾因將物品遺留在鍵盤上，隨後闔上手提電腦而導致屏幕碎裂，這類情況在一般電腦上並不罕見。然而，以相同方式測試 ASUS ExpertBook P5 後，其屏幕竟完好無損，展現出優異的抗壓能力。

▲試將鉛筆放在鍵盤上

▲然後合上屏幕

▲屏幕完好無缺

(三) 鍵盤防水測試

當前許多手機已具備一定程度的防塵抗水功能，但多數手提電腦一旦接觸液體（如打翻咖啡），便可能永久損壞。為驗證 ASUS ExpertBook P5 的鍵盤防潑水功能，我們直接以水流沖洗鍵盤一秒（官方標榜可抵禦 405 毫升液體），將鍵盤殘留水分震出後，設備仍然可以正常運作。

▲直接以水流沖洗鍵盤一秒

▲鍵盤已滿佈水份

▲仍然可正常輸入

(四) 一米摔落測試

手提電腦不像手機般頻繁承受摔落考驗，一旦墜地往往容易損壞。通過 MIL-STD-810H 軍規認證的 ASUS ExpertBook P5，在實際一米高度摔落測試後，機身依舊完好，且能可以立即正常啟動使用。

▲一米高度摔落測試

(五) 機身抗壓測試

手提電腦上蓋的耐壓能力至關重要，若結構過於脆弱，外力壓迫可能導致屏幕出現永久烙印。採用全金屬機身的 ASUS ExpertBook P5，即使承受成人 (約 70 KG) 站立於機身上的壓力，屏幕仍無異常，也未產生烙印，足見其機身堅固程度。

▲成人站立於機身上

▲屏幕仍無異常

(六) 低功率充電兼容性

ASUS ExpertBook P5 雖支援 65W 快速充電，但測試中使用低至 5W 的行動電源，仍能為其充電，在緊急情況下可解燃眉之急。對於經常出差的人士更加是恩物，在飛機上也可以持續充電，隨時隨地高效工作！

▲只有 15W 的行動電源

▲亦可為 Asus ExpertBook 充電

除了卓越的耐用性，僅為 1.27kg 重量的 ASUS ExpertBook P5 配備 14 吋 2560 x 1600 解析度 16:10 防眩光屏幕，機身亦提供完整接口：2x USB 3.2 Gen 2 Type-A、2x Thunderbolt 4（兼容 USB4，支援視訊輸出與供電）、1x HDMI 2.1 及 3.5mm 音訊複合插孔，極適合作為外出攜帶的工作夥伴。規格方面，最高可配置 Intel Core Ultra 7 處理器、Intel Arc 140V 顯示晶片、32GB LPDDR5X 記憶體、1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD、1.5mm 鍵程背光鍵盤、可物理開關的視訊鏡頭以及 63WHrs 電池容量，達到當今頂級手提電腦的硬件水準。

▲配備 14 吋 2560 x 1600 解析度 16:10 防眩光屏幕

▲可物理開關的視訊鏡頭

▲相當齊全的連接插孔

▲全金屬機身

此外，最高達 120 TOPS 的 ASUS ExpertBook P5，AI 算力強大，已支援 AI Copilot+。機內還設有獨家 ASUS AI ExpertMeet，支援 AI 會議記錄與 AI 翻譯字幕等商務實用功能，顯示這款筆電無論在日常使用或辦公場景中，皆能勝任多元需求。

▲支援 Copilot AI 助手

▲內建 Asus Expert 控制面板

▲ AI 翻譯字幕相當實用

