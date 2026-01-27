市場淡化川普對韓關稅威脅 亞洲股市多收紅

（法新社香港27日電） 美國總統川普威脅提高韓國商品關稅，但市場反應平淡。亞洲股市今天追隨美股漲勢多收紅，首爾股市在科技股帶動下再創新高。

川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，由於韓國國會仍未通過與美國達成的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等關稅項目稅率，從15%提高至25%。

在此之前，川普曾警告加拿大，若與中國簽訂貿易協定，加拿大將面臨100%關稅。川普也曾揚言，將對反對他掌控格陵蘭的歐洲多國祭出關稅，隨後又收回成命。

廣告 廣告

與此同時，交易員也正準備迎接美國聯邦準備理事會（Fed）政策會議及科技巨頭財報，以評估人工智慧（AI）投資浪潮能否延續。

儘管川普再祭出關稅威脅，股市仍呈現穩健買盤。首爾股市韓國綜合股價指數（KOSPI）今天勁揚2.73%，再創歷史新高。觀察家指出，這是因為川普有撤回最嚴厲威脅的先例。

韓國汽車類股今天走低，但科技巨擘股價強勢上揚，SK海力士（SK Hynix）大漲8.7%，三星電子（Samsung Electronics）攀升4.8%。

東京、香港、上海、雪梨、新加坡、台北、曼谷、馬尼拉及雅加達股市也收漲。