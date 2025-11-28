市場焦點轉向即將出爐經濟指標 歐股收紅

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
其他人也在看
1840億美元穩定幣USDT評等亮紅燈！專家憂成下個雷曼：全球最大龐氏騙局2.0來了
一家註冊在英屬維京群島、總部在香港、實際控制人未知的加密公司發行的穩定幣 USDT，目前鏈上流通總量達 1840 億美元。它承諾永遠等於 1 美元，但標普全球評級日前將其儲備能力評級從 4 砍到 5。儲備能力滿分為 10 分，5 分意味著「弱到不能再弱，基本靠天吃飯」。 標普報鉅亨網 ・ 13 小時前
最愛吃泡麵國家不是日韓！「冠軍」平均每人年吃81包，台灣也進前10名
現代人生活忙碌、步調快，泡麵已從單純的宵夜選擇演變為全球性的飲食現象。世界泡麵協會（WINA）公布的統計數據顯示，2024年全球泡麵消費量再創新高，達到1230﹒7億包的驚人數字，年增率約2﹒4％，其食尚玩家 ・ 13 小時前
美國關稅｜特朗普指關稅收入龐大 未來兩年將大幅減少 甚至完全取消入息稅
美國總統特朗普（Donald Trump）昨日（27日）表示，由於關稅將為政府帶來非常龐大的收入，美國政府將未來兩年將大幅減少、甚至完全取消入息稅。BossMind ・ 10 小時前
宏福苑大火｜政府擬棄竹棚轉金屬架 林超英：「圍網、發泡膠先係禍首」 ｜多個屋苑急拆棚網｜工程師料樓宇結構未嚴重受損
大埔宏福苑周三（26日）爆發五級大火轟動社會，政府昨晚（27日）表示，日後地盤將全面棄用竹棚，改採金屬棚架。前天文台台長林超英其後在社交平台發文，直指「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首」，質疑「被追究的對象竟然是不易燒着的竹？」又反問：「為乜保護棚架工人嘅『圍網』，會變成毀人家園嘅兇手？」閱讀更多：傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%宏福苑五級火釀44死 3.3億維修期間肇禍 天價大維修工程再成焦點「屋宇更新」保業界長 惹民怨？他追溯至2009年推出、為工程界保就業的「屋宇更新大行動」，指「全港無數人吃了大茶飯團夥的苦」，除要付出金錢，居民長期在「不人道的全面圍封」下生活，無人理會；如今更要承受火災的死亡威脅，監管必須檢討。資料顯示，宏福苑早在2016年接獲政府發出強制驗樓通知，至去年1月才通過涉資3.3億元的大型維修工程，同年7月正式動工，工程包括外牆打鑿、管道更換、石屎修葺及窗眉重建等；外牆棚架自去年8月起陸續搭建，事發時屋苑8幢大廈正同步施工。多個屋苑急拆棚網 網民斥：「肯定有問題」是次工程涉及外牆棚架及棚網的阻燃性成為今次關注焦點。有網民指多個正進行大維修的28Hse.com ・ 12 小時前
中國子公司遲遲沒動作 安世急示警：跨產業客戶恐全面停產
安世半導體（Nexperia）警告，跨產業客戶正面臨即將停產的風險，並敦促其中國子公司採取具體行動，重新建立對話。 該公司表示，自荷蘭政府出手介入、試圖強化對決策的影響力以來，公司已失去與其中國子公司的合作。儘管它對中國當局協助促成出口恢復的努力表示歡迎，但其客戶「仍通報即將出鉅亨網 ・ 16 小時前
2026金價走勢 有大行大力唱好 有高人稱貴到咋舌
金價今年成強勢投資，有望達成1979年以來最大升幅。迎接2026年，黃金可以繼續趁回調吸納，抑或已經見頂？今次收集多間大行及國際級投資KOL唱好唱淡意見，一次過供大家參考。Yahoo財經 ・ 10 小時前
立法會選舉2025︱投票押後？法例規定延期不多於14日 2020年引用緊急情況押後一年︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火導致逾120人死亡，特首李家超日前指，已暫停選舉宣傳及推廣工作，包括選舉論壇，以優先處理火災及援助受災居民。李家超亦被問及會否押後立法會選舉，李指在統整工作後再作決定。翻查資料，根據相關條例，延遲選舉需在原日期後14日內進行。不過2020年立法會選舉就以疫情為由押後一年，時任特首林鄭月娥就引用《緊急情況規例條例》處理，並由人大常委會處理立法會真空期問題。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
曼聯官方哀悼大埔火災罹難者
【Now Sports】英超球會曼聯在官方社交網絡，為大埔宏福苑大火的遇難者及殉職消防員，致以沉痛哀悼。曼聯周五透過官方社交網絡，表示對事件深切關注，以中英文對照發出悼文，中文內容如下：「曼聯向所有大埔火災遇難者及不幸殉職的消防員表示沉痛哀悼，並向其家屬，受傷及受影響人士致以深切慰問。」曼聯是本港其中最受歡迎的英超球會，歷來多次訪港，最近一次為今年5月下旬，憑小將奧比下半場梅開二度，加上希芬埋齋，以3:1反勝港隊，完成亞洲之旅。雖然當日天公不造美，大球場仍有超過3.3萬名球迷入場觀戰。較早之前，車路士及拜仁慕尼黑都透過官方社交網絡為遇難者及受影響的人士致以哀悼。now.com 體育 ・ 1 小時前
重返英格蘭？捷維爾：給自己最好機會
【Now Sports】捷維爾剛以倒戈身份，協助斯特拉斯堡打敗水晶宮，被問到可有目標重返英格蘭代表隊時，他表示只會做好自己。「我所能做到，就是每天努力不懈，好好訓練，並嘗試在落場時幫助球隊。」下月就29歲的捷維爾（Benjamin Chilwell），於斯特拉斯堡周四在歐洲協會聯賽以2:1反勝水晶宮後，被問到可有意爭取重返英軍時說。他續道：「我就是嘗試在本季盡量爭取出賽，給自己最好機會，那是我所能做的一切。無論夏天發生甚麼事，都取決於英格蘭，而我所能夠做的，就是在這兒努力，看最終會是如何。」談到今場倒戈反勝，他謂：「我喜歡，從落後展示鬥心反敗為勝。這對球迷而言是太好。我認為他們這夜的表現頂尖。」now.com 體育 ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜政府向所有災戶發 5 萬津貼、死者家屬獲發 20 萬慰問金 籲盡快透過「一戶一社工」登記｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，造成至少 128死79傷，大批居民痛失家園。政府日前宣布投入 3 億元成立「宏福苑援助基金」，民政及青年事務局長麥美娟今（28 日）公布，已獲社會各界捐款5億元。麥美娟亦宣布，政府將於下周起向災戶提供5萬元生活津貼，向死者家屬發放20萬元慰問金，居民可透過「一戶一社工」登記。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
國民兵遭槍殺 川普宣布「將永久暫停第三世界移民」
（法新社華盛頓27日電） 一名阿富汗籍男子涉嫌於華盛頓槍擊兩名國民兵一天後，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他計劃暫停來自他口中所謂「第三世界國家」的移民。川普表示，他將終止所有對「非公民」的聯邦福利和補貼；他並說，他將「取消破壞國內安寧的移民之入籍資格，並驅逐任何成為公共負擔、構成安全風險，或與西方文明不相容的外國人」。法新社 ・ 10 小時前
大茶飯│1900億元半新股沽壓 2月後才殺到（青冰）
以往有回撥的情況下，超購多的股份，散戶可獲分派五成的招股股份，所以沽壓在首天已十分龐大，我們亦慣常見到不少半新股要整固幾個月才向上突破。現時沒回撥的話沽壓在上市初期大減，所以很多股份都可以倍升，感覺上似乎將玩法倒轉。Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前
銀行業推六項措施 助宏福苑受災居民渡難關
為協助宏福苑大火受影響居民渡難關，金管局與香港銀行公會及28間零售銀行商討跟進，即時推出六項應急措施。Yahoo財經 ・ 4 小時前
中國金屬棚架市場達2000億 正面對產能過剩與冒牌鋼行業亂象
大埔宏福苑五級火，起火原因與背後承建問題，有待警方與廉署查出真相，然而在消防人員仍在竭力搜救、案件真相尚在調查階段之際，政務司司長陳國基已表明商討如何推進金屬棚架取代竹棚架，與內地博主「牛彈琴」歸究於竹棚的「風向」幾乎一致。從財經角度看，中國金屬棚架市場龐大，現有多達上萬間企業分食這塊建房「肥肉」，但由於近年產能急劇擴張，現正面對業內淘汰潮Yahoo財經 ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火｜林超英：易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首，何以被追究的對象竟然是相對不易燒着的竹？
大埔宏福苑五級火是香港百年來最以嚴重的火災事件，目前死亡人數94人。政府昨晚（27晚）表示，未來會要求地盤全面棄用竹棚，改為使用金屬棚架。前天文台台長林超英在社交平台上發文質疑「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首，何以被追究的對象竟然是相對不易燒着的竹？」Fortune Insight ・ 14 小時前
火災支援｜多間銀行提供支援宏福苑措施 中信豁免六個月個人及按揭貸款 其他包括豁免手續費和還款寬限期
因應大埔宏福苑五級火，香港多間銀行陸續推出支援措施，包括大埔分行延長週末開放時間、提供按揭和個人貸款寬限期和酌...BossMind ・ 8 小時前