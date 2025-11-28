市場焦點轉向即將出爐經濟指標 歐股收紅

【Now Sports】捷維爾剛以倒戈身份，協助斯特拉斯堡打敗水晶宮，被問到可有目標重返英格蘭代表隊時，他表示只會做好自己。「我所能做到，就是每天努力不懈，好好訓練，並嘗試在落場時幫助球隊。」下月就29歲的捷維爾（Benjamin Chilwell），於斯特拉斯堡周四在歐洲協會聯賽以2:1反勝水晶宮後，被問到可有意爭取重返英軍時說。他續道：「我就是嘗試在本季盡量爭取出賽，給自己最好機會，那是我所能做的一切。無論夏天發生甚麼事，都取決於英格蘭，而我所能夠做的，就是在這兒努力，看最終會是如何。」談到今場倒戈反勝，他謂：「我喜歡，從落後展示鬥心反敗為勝。這對球迷而言是太好。我認為他們這夜的表現頂尖。」

now.com 體育 ・ 3 小時前