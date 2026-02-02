宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
市場租金下調陷困境 知名長租公寓多店遭清退
【on.cc東網專訊】內地長租公寓品牌「魔方公寓」近日傳在上海、廣東深圳、廣州等多地門店，因拖欠租金清退離場。有魔方公寓門店工作人員透露，近年來市場租金價格下調，而公寓的營運成本卻增加，租不出對應的價格，經營得不好的門店就會關閉。
內媒上月走訪廣州市內多家魔方公寓門店，發現部分門店因拖欠業主租金被收回場地，拖欠租金金額由數十萬元至百萬元人民幣不等。其中，番禺亞運城店魔方公寓門上張貼的公告顯示，該場地由廣州福盛物業發展有限公司出租給廣州紅璞公寓管理有限公司，因逾期繳納租金超過30天，雙方已解除租賃合約關係，而廣州紅璞公寓是魔方生活服務集團旗下企業。該公寓租客李生表示，上月2日退租，至今仍未收回按金。
魔方公寓大石店業主本月15日貼出的通知顯示，因紅璞公寓拖欠業主租金逾60萬元人民幣（約68萬港元），出租方有權採取停水停電措施並收回該房屋。租戶伍女士稱，去年12月底開始，大石門店的斷網、斷電事件便時有發生，管理方總以電路故障敷衍過去。她表示，管家稱假如租客現在退租屬違約，由於合約期未滿，按金無法退還。
內媒上月曾就相關門店糾紛及調整事宜向魔方公寓營運方魔樣生活求證，對方回覆根據公司的整體房源結構戰略性優化策略，魔方正優化部分門店，小量門店將關閉或調整營運主體；又稱目前魔方的經營正常有序，仍在積極拓展新項目。內媒上周再致電魔方公寓官方服務熱線，但未能接通。
