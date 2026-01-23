市場缺乏指標 歐股互有漲跌

專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
《大行》大摩列出港股焦點股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，列出港股及中資股焦點股名單(Focus List)： 股份│股價較目標價潛在升幅 阿里巴巴(BABA.US)│8.8% 長江電力(600900.SH)│29.7% 寧德時代(300750.SZ)│40.3% 映恩生物-B(09606.HK)│38.9% 樂鑫科技(688018.SH)│25.1% 港交所(00388.HK)│17.7% 香港電訊—SS(06823.HK)│12.9% 國電南瑞(600406.SH)│1.1% 中國平安(02318.HK)│30.1% 匯川技術(300124.SZ)│18.3% 中材科技(002080.SZ)│23.6% 春秋航空(601021.SH)│6.7% 舜宇光學(02382.HK)│39.1% 騰訊(00700.HK)│20.5% 紫金礦業(02899.HK)│17.3% (wl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
日本7.2萬億美元債市因2.8億美元交易崩盤 暴露全球金融體系一大軟肋
2萬億美元的國債市場陷入了崩盤。這是日本基準超長期債券周二暴跌時的合計成交量，由此引發了各個期限債券市值蒸發410億美元，並在全球市場掀起漣漪。這場拋售將殖利率推至紀錄新高，加劇了市場對日本可能迎來「特拉斯時刻」的擔憂，並促使美國財政部長斯科特·貝森特尋求日方對市場穩定的保證，他稱這是一場「六個標準差」的劇烈波動。市值蒸發規模與實際成交金額之間的巨大錯位，凸顯日本時而流動性不足的債券市場已經成為全球金融體系的一個薄弱環節。日本央行多年大規模刺激政策壓低波動後，這一全球第三大政府債務規模的市場，如今在央行與國內壽險機構回撤之際，正越來越容易遭受衝擊。 「這並不矛盾：在一個市場深度很薄、做市商資產負債表受限、價格由邊際成交而非成交量加權均值決定的市場裡，你會看到的正是這種結果，」瑞穗證券駐東京策略師Shoki Omori表示。根據彭博匯編的日本相互證券公司的數據，周二日本最受關注的30年期國債成交額僅1.66%，但仍高於周一收盤水平。交易員將關注周五日本央行政策決定，以及行長植田和男有關市場的任何表態，同時也會留意下周40年期國債的標售。原文標題Japan Bond Wipeout WasBloomberg ・ 1 天前
丹麥基金擬清倉美債 爆資本戰
歐美關係惡化風險升溫，美元資產沽壓恐進一步加劇。丹麥養老基金Akademiker Pension計劃在月底前悉售所持的美國國債，並表明美國揚言吞併格陵蘭的言論是其中一個考慮因素。對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人、有「鱷王」之稱的達里奧（Ray Dalio）警告，美國本已面對貿赤和財赤問題，加上和其他地區的政治紛爭，外界買美債的意欲恐愈來愈低，隨時演變成資本戰。信報財經新聞 ・ 2 天前
【中環解密】長和33年老臣子張景如榮休
現世代打工仔轉工如換衫，長期効力同一企業的忠心員工是買少見少。在長和服務近33年的公司事務部總經理張景如（Laura）正式榮休，屈臣氏集團CEO倪文玲（Malina Ngai）昨日在LinkedIn發文，祝福Laura退休生活幸福安康，又讚揚她不單止管理員工，更予以信任和激勵，形容對方已成為公司歷史及自己人生的一部分。信報財經新聞 ・ 1 天前
中國據悉考慮收緊內地公司赴香港上市的標準
【彭博】-- 據知情人士透露，在境外融資熱潮引發對上市公司質量的擔憂之後，中國證券監管機構正考慮收緊內地公司在香港發行股份的標準。知情人士說，中國證監會近來考慮提高企業申請在香港發行H股上市的監管和合規門檻。由於事項尚未公開，知情人士要求匿名。他們說，一項潛在的措施是設定最低市值限制。知情人士還表示，尋求在香港雙重上市的中國上市公司也面臨著更嚴格的審查。知情人士說，這些提議仍在討論之中，尚未做出最終決定。這體現了中國政府為支持資本市場和經濟，同時遏制過度投機、確保境外發行人質量而做出的更廣泛努力。中國證監會尚未回應尋求評論的請求。據一位知情人士透露，一家中國券商被指引將尋求在香港雙重上市內地公司的市值門檻設在300億元人民幣（43億美元），因為規模較小的公司可能無法獲得中國證監會批准。像中金公司和中信證券等機構在安排香港首次公開招股(IPO)領域處於領軍地位。此舉勢將為香港股權融資市場降溫，不過此類交易正助力香港整體經濟擺脫長期低迷。去年香港執全球股票發行之牛耳，這主要得益於中國內地企業的融資交易激增，其中包括寧德時代規模52.(新增第五段起內容)More stories like tBloomberg ・ 13 小時前
委內瑞拉原油暴漲30% 石油巨頭卻不敢跟
國際能源與大宗商品價格評估機構阿格斯（Argus）最新報告指出，由美國主導出售的委內瑞拉原油價格，已較 1 月 3 日日軍事行動前的水平大幅飆升 30%，反映美國政府在強行控制委內瑞拉原油庫存之後，正試圖透過價格重塑與行政管理，迅速將該國石油資源轉化為實質財富。鉅亨網 ・ 1 天前
《大行》大摩列出新興市場及中國「長倉」基金經理持有前50大港股及中資股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，列出新興市場和中國「長倉」基金經理持有的前50大港股及中資股名單(Top 50 China/HK holdings among long-only EM and China active managers)： 股份│國際及美國基金的組合所持權重 騰訊(00700.HK)│17.9% 阿里巴巴-W(09988.HK)│10% 寧德時代(300750.SZ)│3.2% 中國平安(02318.HK)│3.1% 建行(00939.HK)│2.7% 拼多多(PDD.US)│2.5% 友邦(01299.HK)│2.5% 網易(09999.HK)│2.1% 招行(03968.HK)│2.1% 美團-W(03690.HK)│1.8% 小米(01810.HK)│1.6% 紫金(02899.HK)│1.5% 攜程(09961.HK)│1.4% 美的集團(000333.SZ)│1.2% 華住酒店(HTHT.US)│1.1% 貴州茅台(600519.SH)│1.1% 匯川技術(300124.SZ)│1.0% 比亞迪(01211.HK)│1.0% 滿幫(YMM.US)│1.0%AASTOCKS ・ 15 小時前
信特朗普唔怕！美股散戶買TACO撈底創紀錄
受惠於穩健的經濟數據與地緣政治緊張局勢降溫，美國股市周四 (22 日) 持續走高。許多美股散戶則因此大賺一票，原因無他，因為他們信任「TACO(川普總是退縮)」交易策略。鉅亨網 ・ 6 小時前
美股日誌｜特朗普又縮？撤關稅三指數大反彈
美股反彈，道瓊斯指數升近600點收市，連同標普500指數和納斯達克指數升超過1%。美國總統特朗普在宣布對歐洲8個實施針對格陵蘭的關稅後一日取消，市場風險胃納回復。美元及美國債市皆反彈。金價繼續上揚。Yahoo財經 ・ 1 天前
還沒跌完？4成專家看衰日元成2026年最弱貨幣
根據最新外匯市場月度調查顯示，市場專業人士對日元的未來走勢感到憂慮。在針對 2026 年全球 8 種主要貨幣的強弱預測中，有高達四成的受訪者認為，日元將成為該年度表現最弱貨幣。鉅亨網 ・ 1 天前
阿里傳分拆平頭哥上市 ADS即彈 自研AI晶片PPU 參數媲美英偉達H20
眼見AI概念股深受投資者追捧，彭博引述消息報道，阿里巴巴（9988.HK）計劃分拆其半導體晶片業務「平頭哥」（T-Head）獨立上市。阿里巴巴港股昨日收報164.8元，升0.98%；截至今晨12時15分，阿里ADS彈6.5%，報179.6美元，折合較港高6.3%。信報財經新聞 ・ 1 天前
Palantir在2026年將停滯但這家AI股極具潛力？
分析師更傾向於在新的一年裡關注那些不像Palantir那樣受到廣泛關注的人工智能股票。HK MoneyClub ・ 1 天前
高市早苗拍板解散眾議院 便宜日幣再等等！野村：日圓匯率跌到 165 官方才會干預
日本首相高市早苗拍板於 1 月 23 日解散眾議院、全面改選 465 席，引爆「高市交易」。日圓貶值、股市偏多、債市承壓的市場結構更加明確。美元兌日圓一度逼近 159，台幣兌日圓同步走強、穩定於 5 元附近。商品期貨交易委員會數據顯示，槓桿基金單週大舉加碼日圓空單，創下 2015 年以來最大增鉅亨網 ・ 15 小時前
金價飆 周大福金飾均價漲至兩萬 受惠內地客消費 上季港澳零售值增23%
周大福珠寶（1929.HK）公布，截至去年12月底止，第三季度零售值按年增長17.8%，港澳及其他市場升22.9%，內地增16.9%，期內港澳計價黃金首飾的同店平均售價由1.33萬元急升至2.01萬元，漲幅達51%，計價黃金首飾同店銷售亦大增43.2%。周大福珠寶發言人表示，港澳地區計價黃金產品於第三季度錄得強勁增長，主要受惠於不少消費者在內地實施新黃金增值稅政策後改為到港澳地區購買黃金產品所帶動。信報財經新聞 ・ 2 天前
SpaceX估值飆8000億美元 選定4大投行操盤史上最大IPO
馬斯克旗下火箭製造商 SpaceX 正為一場可能創下全球紀錄的 IPO 做準備，選定 4 家華爾街投行擔任主承銷商。 《金融時報》引述消息人士報導，SpaceX 高層已於近期與華爾街頂尖投行會晤，初步選定美國銀行、高盛、摩根大通以及摩根士丹利等四家指標性銀行擔任主承銷商，準備最鉅亨網 ・ 11 小時前
美國「K型經濟」拖累P&G銷售 消費者降級揀超市自家品牌
財務壓力令美國消費者更精打細算，寶潔（P&G）在護理、家居及嬰兒產品類別銷售未達預期，部分消費者轉向廉價自家品牌。不過，公司盈利仍高於市場估算，公司並重申全年業績指引。有分析指，「K型經濟」令基本用品出現降級消費，但美妝等非必需品仍有發展潛力。Yahoo財經 ・ 11 小時前
泡泡瑪特股份回購難以撼動空頭 做空押注持續上升
【彭博】— 泡泡瑪特近兩年來的首次股票回購行動未能動搖空頭的信心，即便股價出現急劇反彈，使得這些頭寸的風險越來越大，空頭也依然不為所動。Bloomberg ・ 9 小時前
利福中國派特息每股0.42元劉鑾鴻家族可獲4.6億 曾升7%
利福中國(2136.HK)宣派特別息每股0.42元。總額約6.15億元(約5.49億人民幣)，特別股息之釐定已考慮集團之財務狀況、經營現金流及營運資金需求，以及資本開支計劃。適逢2026年為公司股 份於聯交易所上市十周年，藉宣派及派付特別股息以回饋股東對公司一直以來的支持。infocast ・ 1 天前
巴菲特一交棒巴郡就賣卡夫 阿貝爾料將全面審視投資
巴郡執行長 阿貝爾上任後，首個重大舉措竟然是出售其持有的 3.25 億股卡夫亨氏股票，這一消息震驚了市場。鉅亨網 ・ 1 天前
《大行》中金維持平安(02318.HK)「跑贏行業」 料去年全年每股分紅年增6.2%
中金發表研報指，中國平安(02318.HK)將於今年3月下旬發布2025年全年業績，預計公司歸母淨利潤年增5.2%至1,332.5億元人民幣(下同)，歸母營運利潤(OPAT)年增8.8%至1,325.4億元，全年每股分紅年增6.2%至2.71元。 中金重申此前判斷，在「存款搬家」浪潮與客群升級機遇下，公司或有望再迎黃金發展期，依託其優秀核心經營能力，實現好於行業整體的份額增長。 中金維持公司「跑贏行業」評級；但因公司可轉債價格上漲影響超過該行預期，分別下調平安2025至2026年每股盈利17.8%、5.7%至7.4元、9.4元人民幣(下同)，首次引入2027財年每股盈利10.2元，維持平安(601318.SH)A股目標價89.8元人民幣，H股目標價99.4港元不變，分別對應2026財年股價對內涵價值比率(P/EV)各1倍和2027財年股價對內涵價值比率各0.9倍，較當前上漲空間36%、45%。(hc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前