市場衡量川普關稅新措施和通膨指標 美股收紅

星巴克 (SBUX) 周四 (25 日) 宣布啟動規模達 10 億美元的重組計畫，將在北美關閉部分營運不佳的門市，並裁減約 900 名員工，同時縮減部分未填補的職缺。這是執行長尼柯爾 (Brian Niccol) 上任一年來推動的第二波裁員，反映公司在連續六季同店銷售萎縮後，急於尋求轉型與扭轉頹勢。

鉅亨網 ・ 1 天前