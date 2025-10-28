市場觀望川習會 亞洲股市漲多回落

高盛發表報告稱，隨著日本貨幣政策逐步正常化，預計未來10年日圓匯率可能升值至100日圓兌一美元。雖然新任首相高市早苗的寬鬆立場及財政擴張計劃被視為短期內對日圓不利的因素，但預計隨著通脹上升帶來的政治阻力增加，日圓重回「安倍經濟學」政策時期的下跌勢頭將會溫和得多。 高盛稱，日圓走勢雖然經歷長期的偏離，但在歷史上總是會隨著時間回歸至公允價值，而這個趨勢在2020年至2021年初尤為明顯，當時日圓在全球避險情緒及美國孳息率下降的環境下走強，但最終再次走弱。 日圓現升0.4%，報152.23日圓兌一美元。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

