江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
市場觀望川習會 亞洲股市漲多回落
（法新社香港28日電） 投資人消化美國總統川普（Donald Trump）的訪日行程成果，並觀望他本週稍晚與中國國家主席習近平的重磅會談，亞洲股市今天多收跌，未能延續昨日強勁漲勢。
川普今天在東京與日本新任首相高市早苗會晤，宣告美國是日本「最強等級的盟友」。白宮則宣布，美日簽署稀土供應合作協議。
此外，川普預定30日在韓國與習近平會面，他先前對於川習會的樂觀言論激勵市場信心，令市場預期美中有望達成協議，緩解貿易戰。
受此樂觀情緒推動，美股主要指數昨天創歷史新高，投資人同時關注本週公布的微軟（Microsoft）與Meta等科技巨頭財報。
由於川習會前報佳音，東京股市昨天勁揚，衝破5萬點大關，但今天從高檔回落，下跌0.6%，以50219.18點作收。
在亞洲其他股市方面，香港、上海、台北、雪梨與首爾股市皆收跌。
其他人也在看
韓元快變衛生紙！3500億美元協議掀恐慌 韓國人搶買美元、黃金自救
由於擔心價值 3500 億美元的韓美投資承諾，將侵蝕國內資產價值，韓國散戶正大舉將資金轉向美元計價的股票和黃金，將韓元貶值的憂慮推向頂峰。過去三個月，韓元匯率已貶值超過 3%，成為亞洲表現最差的貨幣之一，更引發韓國民眾「一夜之間變成乞丐」的恐慌，直呼韓元正在變成「衛生紙」。鉅亨網 ・ 7 小時前
重蹈Nokia失敗覆轍？這些昔日明星股暴跌逾90% 炒家欲哭無淚
從Nokia錯失轉型，到Beyond Meat、Peloton、Lululemon股價暴跌逾九成，這些品牌的起落揭示同一課題：拒絕改變導至喪失市場。Yahoo財經 ・ 1 天前
香港股市｜私募大佬但斌旗下基金 首次買入阿里巴巴 但斌：市值低得不合理
中國知名私募基金經理但斌管理的東方港灣海外基金最新持倉動向曝光，根據基金向美國證監會提交的13F報告，該基金在...BossMind ・ 1 天前
高盛料未來十年圓匯將升值至100日圓兌一美元
高盛發表報告稱，隨著日本貨幣政策逐步正常化，預計未來10年日圓匯率可能升值至100日圓兌一美元。雖然新任首相高市早苗的寬鬆立場及財政擴張計劃被視為短期內對日圓不利的因素，但預計隨著通脹上升帶來的政治阻力增加，日圓重回「安倍經濟學」政策時期的下跌勢頭將會溫和得多。 高盛稱，日圓走勢雖然經歷長期的偏離，但在歷史上總是會隨著時間回歸至公允價值，而這個趨勢在2020年至2021年初尤為明顯，當時日圓在全球避險情緒及美國孳息率下降的環境下走強，但最終再次走弱。 日圓現升0.4%，報152.23日圓兌一美元。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
特朗普廢優惠 美電動車投資暴跌33% 70億計畫泡湯
英國《金融時報》周日 (26 日) 報導，業內人士及專家警告，特朗普政府支持燃油車的政策轉向，正使美國電動車投資大幅下滑，此舉恐在全球電動車競賽中進一步落後中國。鉅亨網 ・ 1 天前
全靠自己人！英媒：OpenAI不請投行律師 獨力完成1.5兆美元巨額交易
近日，一則「OpenAI 繞過外部顧問，核心團隊秘密主導 1.5 兆美元晶片供應交易」的消息引發業界震動。外媒最新報導指出，OpenAI 執行長奧特曼攜手總裁 Greg Brockman、財務長 Sarah Friar 等少數高管，在未依賴傳統投行與律師團隊的情況下，與輝達、甲骨文、超微、博通等科技巨頭達成晶片及 AI 基礎設施供應協議。鉅亨網 ・ 1 天前
黃金牛市上周劇烈回調後 全球「抄底客」湧入市場
貴金屬市場上周經歷了一次戲劇性的急劇修正，金價曾飆升至接近每盎司 4400 美元的歷史高點，並在尾盤觸及 4381 美元上方的峰值。隨後，黃金價格在周二暴跌多達 6.3%，創下自 2013 年以來最大的單日跌幅。鉅亨網 ・ 1 天前
《大行》大摩列出港股焦點股名單(表)
摩根士丹利發表亞洲及新興市場策略報告，該行表示所研究蓋的亞洲及新興市場目前估值水平已接近其2026年6月「牛市」情境目標，幾乎完全由估值擴張推動，該行認為除非全球增長從當前水平顯著回升，否則懷疑此走勢或難以持續。 大摩列出港股、中概股及A股焦點股名單，全部均予「增持」評級： 股份 阿里巴巴(BABA.US) 長江電力(600900.SH) 寧德時代(300750.SZ) 映恩生物-B(09606.HK) 樂鑫科技(688018.SH) 港交所(00388.HK) 香港電訊(06823.HK) 國電南瑞(600406.SH) 中石油(00857.HK) 中國財險(02328.HK) 匯川技術(300124.SZ) 春秋航空(601021.SH) 舜宇(02382.HK) 騰訊(00700.HK) (wl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
傳香港賽馬會以折讓價出售十億美元投資組合
《彭博》引述消息人士報道，香港賽馬會以折讓價向多倫多Dawson Partners，出售基金投資組合中總值10億美元的資產。AASTOCKS ・ 1 天前
《藍籌》滙控(00005.HK)第三季列賬基準除稅前利潤按年跌13.9%至72.95億美元 遜預期
滙控(00005.HK)公布第三季業績，按列賬基準，季內除稅前利潤按年下跌13.9%至72.95億美元，低於本網綜合5間券商預測中位數為80.16億美元，按年跌近5.4%，亦低於滙控官方綜合18名分析師預測的76.58億美元。除稅後利潤跌18.5%至55.03億美元。每股基本盈利0.28美元。派第三次股息每股0.1美元。AASTOCKS ・ 6 小時前
阿里前CEO張勇斥半億入市 購希慎中半山竹林苑豪宅
希慎興業早前公布，已將旗下正在拆售的中半山豪宅「竹林苑」一個住宅單位，出售予其獨立非執行董事、阿里巴巴前主席兼首席執行官張勇，作價為5,354萬港元。28Hse.com ・ 1 天前
國際金融｜黃金牛市掀搶人潮 黃金交易員冷板凳變熱煎堆 貿易公司出高3倍獎金請人
國際金價今年表現強勁，帶動市場對黃金交易人才的需求急劇上升。據業界消息，貿易公司、對沖基金及銀行正展開一場激烈的黃金交易員爭奪戰，相關職位薪酬水漲船高，部分崗位獎金甚至較傳統銀行高出兩至三倍，反映黃金市場結構性轉變。BossMind ・ 1 天前
聞泰科技：荷蘭政府接管安世半導體對盈利能力或受衝擊
內地半導體企業聞泰科技(600745.SH)發布季度財報時警告稱，若無法在年底前重新獲得芯片子公司安世半導體(Nexperia)控制權，公司可能面臨收入、利潤及現金流階段性下調風險，盈利能力或受衝擊。 受益於產品線的強勁需求，聞泰科技第三季度利潤勝市場預期，芯片業務收入按年增長12.2%。不過，公司表示，荷蘭政府接管安世半導體一事的走向和潛在影響難以具體量化，半導體業務後續能否保持首三季良好發展勢頭暫存不確定性。 安世半導體為全球重要的芯片供應商，其產品廣泛用於大眾汽車等製造商生產的車輛中。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
滙豐上季稅前少賺14%至73億美元 派息10美仙 料恒生私有化後首日有資本影響
滙豐控股(005)今日公布第三季度財務表現，集團在上季列賬基準除稅前利潤為73億美元，較2024年第三季減少12億美元或14.1%；同時，滙豐宣布，股息維持每股10美仙。 滙豐集團行政總裁艾橋智表示，滙豐致力發展成為一家更精簡、靈活、專注的銀行，集團現時預計2025年不計及須予注意項目的平均有形股本回報率將達到約am730 ・ 6 小時前
文遠知行今起招股 入場費約3,535.3元
自動駕駛企業文遠知行(0800.HK)(WRD)公布在港招股詳情，將以同股不同權架構在聯交所上市，由中金公司及摩根士丹利擔任聯席保薦人。AASTOCKS ・ 9 小時前
特斯拉董事會主席：若1萬億美元薪酬方案未獲批 馬斯克或離職
特斯拉(TSLA.US)董事會主席Robyn Denholm周一致函股東，呼籲在公司年度股東大會前支持行政總裁馬斯克近1萬億美元的薪酬方案，稱馬斯克對公司未來發展至關重要。 Denholm表示，特斯拉正邁向「不只是汽車公司」的新階段，需要聚焦於全自動駕駛及人形機器人Optimus，而馬斯克是推動公司轉型的核心人物，稱沒有馬斯克，特斯拉可能失去重大價值，因為市場或不再以長遠目標評價公司。 不過該薪酬方案近期引發爭議。投票顧問機構ISS建議股東反對，而多個工會及企業監督團體上周亦成立「ake Back Tesla」網站，批評馬斯克推動右翼政治及散播陰謀論，損害品牌形象。 特斯拉年度股東大會將於11月6日舉行。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
12年最慘烈崩盤！黃金牛市接近結束？ 盤點史上14次大跌原因
現貨金價上周二 (21 日) 單日暴跌 5.31%，創 12 年來最大單日跌幅紀錄，為史上第 15 大單日跌幅，更被高盛交易員形容為「妖股式崩盤」。這場急跌不僅終結黃金連 9 周上漲趨勢，更引發市場激烈爭論是長期多頭市場中的技術性調整，還是趨勢逆轉的開端。鉅亨網 ・ 2 天前
呂宇健筆｜樓市短期反彈一成不是夢｜Ken Lui
美國聯儲局上月重啟減息，本月至今一手樓已錄逾千宗成交，更是連續九個月超過一千宗水平，反映樓市短期內的跌勢喘定。據最新利率期貨顯示，今個星期美聯儲減息0.25厘機會率已接近98%，利率將進一步調低至3.75厘至4厘，預期香港一眾銀行也有相應行動，而我相信美國還要再減息，將有助樓市短期反彈，但香港經濟始終未見改善，中期睇仍未跌完。BossMind ・ 22 小時前
IMF急拉警報：美國債務恐比意大利、希臘更糟
國際貨幣基金組織（IMF）最新預測指出，美國政府的公共財政正處於危險的軌道上。預計到 2030 年，美國的政府債務佔國內生產毛額（GDP）之比將達到 143.4%，不僅刷新新冠疫情後的紀錄，更將超越長期以來以財政脆弱著稱的義大利和希臘。鉅亨網 ・ 2 小時前
《藍籌》中銀香港(02388.HK)首三季提取減值準備前經營溢利按年增7.5% 第三次中期股息29仙
中銀香港(02388.HK)公布，首三季提取減值準備前的淨經營收入按年增長6.3%，至571.79億元。提取減值準備前的經營溢利445.7億元，按年增7.5%。集團派發2025年度第三次中期股息，每股0.29元。AASTOCKS ・ 2 小時前