市場觀望美國最新通膨數據 亞洲股市普遍收紅
（法新社香港5日電） 美國最新個人消費支出物價指數（PCE）出爐前，亞洲股市今天普遍收紅。儘管美國一連串經濟數據好壞交雜，但未動搖市場對於聯準會下週將降息的預期。
法新社報導，投資人這幾天表現未能複製上週的強勁走勢，而上週漲勢是因美國聯邦準備理事會（Fed）官員暗示傾向進一步放寬貨幣政策所提振。
不過，部分報告強化了就業市場正轉弱的看法，支撐了對於降息的樂觀情緒，包括美國整合運算及企業外包供應商ADP公司就業報告顯示，美國11月私企就業人數減少逾3萬人。
儘管美國政府昨天公布的初領失業救濟金與裁員數據略優於預期，但市場仍預估聯準會下週三降息的機率約為9成。
市場目前聚焦今天稍晚將公布的最新PCE數據，這是聯準會偏好的通膨指標。若通膨率低於預期，預計市場將提高對於2026年將多次降息的期待。
香港、上海，雪梨、首爾、台北與馬尼拉股市收紅，但東京、新加坡及威靈頓股市收低。
