市場關注美國地方銀行業 美股早盤持穩

上周四滙控（00005）宣布私有化恒生銀行（00011），預計交易規模上千億元，算是近年最大的本地商業併購。論者多圍繞滙控為何收購的問題，以及恒生和一眾本地銀行股的投資價值。But frankly, my dear, I don't give a damn. 銀行股升幅及ROE遜科企 本地銀行股是上世紀八九十年代的市場寵兒，股價隨本港經濟發展一路飆升。惟2008年金融海嘯爆發後，人們發現原來銀行不只有樓按和商業貸款，還有許多難以估算風險的ABS、MBS和CDO。 雷曼兄弟一夜倒塌，原以為銀行會回歸審慎經營，但2022年瑞信被曝內部管控有大問題，出現流動性危機，要麻煩同行瑞銀出手收購執手尾。可見現在銀行揸住哪些金融資產，還是如十幾年前般神秘。 恒生銀行創辦人何善衡的著作《閱世淺談》，講述銀行業者的待客態度、詞令及立身處世準則，令人印象良深。現在看到該行不良貸款比率創新高，實在讓人唏噓。RM簽約賺花紅，壞賬留予股東，頗有華爾街投行之風。對不了解的東西還怎分析？敬而遠之便好。 滙控出價較恒生前收市價高三成，恒生股東當然笑逐顏開。但投資者該對三成回報滿意嗎？金融海嘯低位至今，銀行股升了多少？恒

信報財經新聞 ・ 21 小時前