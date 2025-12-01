市場關注美國經濟數據以判斷Fed決策 歐股收跌

宏福苑火災，令全港市民心中一震。火災之禍，來勢無情，若不幸波及住宅，損失往往以百萬計。坊間常有疑問：銀行批出按揭時所要求的「火險」，與業主或租客自行購買的「家居保險」，究竟涵蓋何範圍？兩者有何分別？火險：樓宇結構的安全保障「火險」全名「樓宇結構保險」，乃銀行批出按揭時的必備條件。原因簡單：銀行要確保抵押物，即物業本身在火災或其他意外下仍有保障。火險所保，主要是樓宇的「硬件」，如牆身、天花、地板、喉管等原有設施。換言之，它保障的是建築物的基本結構，而非室內裝修或財物。在私人屋苑，管理處多會統一購買火險，保費分攤於管理費之中；居屋或舊樓，則需業主自行承擔。以宏福苑為例，若火災導致外牆燻黑或窗戶爆裂，維修費用便由火險承擔。宏福苑的綜合保險由中國太平保險（香港）承保，保額高達20億元，經專業人士及測量師評估後，認為足以支付大廈重建的費用。火險在此，正是「最後防線」，確保樓宇結構不致因災難而失去價值。閱讀更多：宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建家居保險：家庭財物的防護盾與火險不同，家居保險並非強制購買，但卻是保障日常生活不可或缺的一環。其保障範圍涵蓋室

