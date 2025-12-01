市場關注美國經濟數據以判斷Fed決策 歐股收跌

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
其他人也在看
林夏薇丈夫遭頒令破產 受託人申破產不開始令獲批
【on.cc東網專訊】視后林夏薇的丈夫莫贊生早前因未向兩間貸款公司償還逾億元貸款而被高院頒令破產。其破產受託人早前以書面形式向法庭申請破產不開始令，案件今(12月1日)於高院暫委法官林展程席前處理。破產管理署表示不反對該申請，林官最終批准申請，意味莫的破產期現時on.cc 東網 ・ 17 小時前
《華爾街日報》：「特朗普交易」遭遇重創
曾備受市場追捧的「特朗普交易」正面臨嚴峻考驗，美國總統特朗普上任逾 10 個月，與其本人及家族直接關聯的金融資產正經歷大幅回調，部分投資人遭受顯著損失。鉅亨網 ・ 1 天前
據報鄭家純家族洽售部分瑰麗酒店資產
《彭博》引述消息人士報道，新世界(0017.HK)主席鄭家純的代表已與一些公司接洽，商討出售瑰麗酒店(Rosewood Hotel Group)旗下部分資產的可能性。AASTOCKS ・ 20 小時前
火災過後：拆解「火險」與「家居保」分別｜釐清住戶保障範圍
宏福苑火災，令全港市民心中一震。火災之禍，來勢無情，若不幸波及住宅，損失往往以百萬計。坊間常有疑問：銀行批出按揭時所要求的「火險」，與業主或租客自行購買的「家居保險」，究竟涵蓋何範圍？兩者有何分別？火險：樓宇結構的安全保障「火險」全名「樓宇結構保險」，乃銀行批出按揭時的必備條件。原因簡單：銀行要確保抵押物，即物業本身在火災或其他意外下仍有保障。火險所保，主要是樓宇的「硬件」，如牆身、天花、地板、喉管等原有設施。換言之，它保障的是建築物的基本結構，而非室內裝修或財物。在私人屋苑，管理處多會統一購買火險，保費分攤於管理費之中；居屋或舊樓，則需業主自行承擔。以宏福苑為例，若火災導致外牆燻黑或窗戶爆裂，維修費用便由火險承擔。宏福苑的綜合保險由中國太平保險（香港）承保，保額高達20億元，經專業人士及測量師評估後，認為足以支付大廈重建的費用。火險在此，正是「最後防線」，確保樓宇結構不致因災難而失去價值。閱讀更多：宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建家居保險：家庭財物的防護盾與火險不同，家居保險並非強制購買，但卻是保障日常生活不可或缺的一環。其保障範圍涵蓋室28Hse.com ・ 13 小時前
內地個人存取現金逾5萬人幣不再需要登記
人行、國家金融監督管理總局、中證監聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，自明年1月1日起施行。 文件刪除「個人存取現金超過5萬元人民幣需登記資金來源」的規定，與此前的徵求意見稿保持一致。 文件規定，在涉及較高洗錢風險時，金融機構應了解資金來源和用途，同時還規定對低風險情形，採取簡化措施。 新規頒布後，銀行不再「一刀切」地詢問所有人，而是根據客戶的風險狀況來決定要不要多問幾句。出現較高洗錢風險時，銀行「強化調查」了解資金來源和用途；對於低風險情形，則採取簡化措施。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
比特幣價格大跌至88000美元以下 12月伊始市場避險情緒濃厚
加密貨幣價格周一大幅下跌，給看似已經趨於穩定的全面拋售潮注入了新的動力。Bloomberg ・ 21 小時前
比特幣挫8%穿8.4萬美元 加密幣股急跌
加密貨幣拋售潮的再次爆發，根據coindesk數據，比特幣在周一(1日)美東交易時段早段進一步下挫，跌8.2%穿84,000美元水平，最新報83,994美元。以太幣挫約10%，報2,730美元。 加密貨幣股隨之下瀉，Coinbase(COIN.US)、Mara(MARA.US)跌約7%，比特幣大戶MicroStrategy(MSTR.US)挫逾11%。(sw/m) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
國家金融監管總局指導大埔火災賠償原則
國家金融監督管理總局發布通知,指導銀行業保險業全力做好香港大埔火災的金融保障服務等工作,高效查勘理賠,做好保險保障服務,加強金融信貸支持,積極助力受災重建。infocast ・ 2 天前
Strategy宣布建立股息和利息準備金 以緩解可能出售比特幣的擔憂
表示，該公司已經建立了一筆規模達14億美元的準備金，用於未來的股息和利息支付。這緩解了市場對該公司在比特幣價格持續下跌時可能被迫減持其大約560億美元持倉的擔憂。這家總部位於弗吉尼亞州Tysons Corner的公司在周一的一份聲明中表示，這筆由出售A類普通股所得款項設立的新準備金，將足以支付至少21個月的股息。隨著時間推移，公司計畫在該準備金中保持足夠的現金，以覆蓋長達兩年的支付。根據其官網數據，Strategy的mNAV——一種將公司企業價值與其持有的比特幣價值進行比較的關鍵估值指標——在周一約為1.5萬至11萬美元的基礎上，Strategy表示，預計運營利潤在虧損70億美元到盈利95億美元之間。該區間之所以如此寬泛，是因為會計準則要求Strategy在季度末按市價對其持有的比特幣進行計量。該公司補充稱，淨利潤可能在虧損55億美元到盈利63億美元之間，而攤薄後每股普通股收益可能在每股虧損17美元至每股盈利19美元之間。原文標題Strategy CEO Hints Bitcoin Sales May Loom as Shares Sink(全文更新)More stories likeBloomberg ・ 9 小時前
《大行》瑞銀對中國及香港偏好股份投資評級及目標價(表)
瑞銀發表研究報告，對港股市場中較偏好的中國及香港公司最新投資評級及目標價表列如下： 股份 | 投資評級 | 目標價 友邦保險(01299.HK) | 買入 | 88港元 富途控股(FUTU.US) | 買入 | 231美元 恒基地產(00012.HK) | 買入 | 29港元 太古地產(01972.HK) | 買入 | 26.1港元 銀河娛樂(00027.HK) | 買入 | 46.9港元 永利澳門(01128.HK) | 買入 | 8.4港元 地平線機器人-W(09660.HK) | 買入 | 13.2港元 福耀玻璃(03606.HK) | 買入 | 96港元 網易(NTES.US) | 買入 | 185美元 騰訊控股(00700.HK) | 買入 | 780港元 阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 216美元 招金礦業(01818.HK) | 買入 | 37港元 萬國數據(GDS.US) | 買入 | 57美元 (gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
避險情緒濃+鮑爾辭職謠言！比特幣今早一度崩逾5% 分析師：恐下探測試8萬美元關卡
加密貨幣市場在今 (1) 日亞洲早盤交易時段再度上演大跳水，全球最大加密貨幣比特幣(BTC) 盤中一度跌破 8.7 萬美元，日內跌幅一度超過 5%，以太幣 (鉅亨網 ・ 20 小時前
《大行》大摩：過往DRAM提價小米(01810.HK)智能手機毛利率仍可擴張
摩根士丹利發表研究報告指，市場普遍預期當記憶體成本上升時，智能手機毛利率將面臨下行壓力，然而翻查過往數據，在2016至2017年、2019至2021年及2022至2023年周期中，當DRAM價格呈上升趨勢時，小米(01810.HK)的智能手機毛利率實際上仍錄得擴張，相信是由於集團的成本轉嫁機制有效，加上顯著成本上升推動產品漲價，若趨勢逆轉時高產品售價配合低成本，亦可觸發企業利潤率復甦。 大摩又指，小米的產品結構升級及持續推進的高端化策略亦是推動毛利率長期正面的因素之一，展望未來，若記憶體成本增長步入持續較長的超級周期，預測智能手機毛利率將面臨持續下行壓力。但若周期提前逆轉，仍相信智能手機毛利率可迎來復甦，給予小米「增持」評級，目標價為62元。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
俄羅斯即將首度發行人民幣主權債 料助力人民幣國際化進程
【彭博】— 俄羅斯正推進其首筆人民幣計價主權債券的發行，此舉將助力中國提升人民幣的國際地位。Bloomberg ・ 23 小時前
金價連番破頂 明年底衝4980
翻查世界黃金協會（WGC）最新數據，各國央行囤金熱潮仍未減退，央行及投資者大手掃貨推高國際金價，黃金年內已創出50次歷史新高。信報財經新聞 ・ 1 天前
ANTA 擬斥資收購德國運動品牌 PUMA，劍指全球體育市場版圖
全球運動服飾市場或正醞釀一場關鍵變局。來自中國、早已穩坐行業頭排的 ANTA，據報是正研究收購德國運動品牌 PUMA 的潛在競投者之一。這一步進取的佈局，背後是 ANTA 希望迅速收歸一個重量級歐洲品牌，並大幅拉伸其在西方市場版圖的戰略野心。HYPEBEAST ・ 20 小時前
《績後》一文綜合大行於美團(03690.HK)公布季績後最新投資評級、目標價及觀點
美團-W(03690.HK)早市股價跌1.5%報101元，成交額60.83億元，券商普遍料公司外賣業務上季虧損達最高峰，未來有望虧損收窄，但同時關注到店競爭再起。AASTOCKS ・ 18 小時前
港股通阿里巴巴淨流入13.21億港元
北水南向淨流入阿里巴巴(09988.HK)、中興(00763.HK)及美團(03690.HK)，分別達13.21億港元、6.06億港元及5.95億港元。 北水南向淨流出中芯(00981.HK)及紫金礦業(02899.HK)，分別達3.03億港元及8,485萬港元。 港股通(滬)最高資金淨流入活躍股份為阿里巴巴(09988.HK)5.44億港元，而最高資金淨流出股份為騰訊(00700.HK)5.83億港元。 港股通(深)最高資金淨流入活躍股份為阿里巴巴(09988.HK)7.77億港元，而最高資金淨流出股份為中海油(00883.HK)0港元。 全日南向合計淨流出0港元，總成交額為859.1億元，佔大市成交額42.77%。 ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
聖誕鐘敲不響？美股12月或反常添波動
所謂「聖誕老人行情」一向是華爾街最喜愛的年末傳統之一：十一月底的感恩節後，股市往往慢慢上升、波動減少，而12月常常是全年表現最強的月份之一。不過，策略師們指出，今年「聖誕老人」未必會現身。Yahoo財經 ・ 17 小時前
郭思治：阿里(09988.HK)長期增長路徑清晰 大消費平台戰略升級成效顯現
香港股票分析師協會副主席郭思治稱，大市已開始步入12月份之上旬，經過近週之一輪反彈後，恒指已成功重越100天線(約在25,731點左近)及10天線(約在25,854點左近)。但由於動力不足，故未能再進一步推升。而從走勢上看，由於恒指目前已漸升離11月21日之低位25,178點，故技術上該已初呈回穩之訊號。只是大市一直反覆拉鋸於26,000點左近，暫未見有較明確之方向，但只要稍後買盤略作主動，恒指該可望在12月上旬候機上試20天線(約在26,162點左近)及50天線。一旦見突破，該表示12月份之大市將有機會扭轉成先低而後高，惟一切仍需視乎資金之入市態度而定。 阿里-W(09988.HK)最新9月份季度業績清晰展現其長期增長路徑，特別是在電商及大消費平台的戰略轉型上，已見初步成效。集團收入按年增長5%，若剔除已處置業務，增幅達15%；其中，中國電商業務收入上升16%，客戶管理收入增長10%。即時零售業務表現尤其亮眼，收入飆升60%，單位經濟效益顯著改善，反映核心業務穩健，戰略佈局有序落地。 阿里持續推進「用戶為先」戰略，將淘天集團、餓了麼及飛豬整合為中國電商事業群，從傳統電商平台升級為綜合AASTOCKS ・ 21 小時前
AI競爭｜美公司買英偉達芯片 於日本建數據中心 小紅書或為最終用家
彭博消息指，美國人工智能雲端服務公司 PaleBlueDot AI 據報正洽商約3億美元貸款，用作採購英偉達（Nvidia）高階人工智能芯片，相關設備將部署於日本東京一個數據中心，預期最終用戶為內地社交平台小紅書。該交易如落實，將成為在美中科技管制架構下，通過第三地為中國互聯網企業配置尖端算力的融資案例之一。BossMind ・ 13 小時前