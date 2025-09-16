市場關注Fed決策會議 歐股收低

10.1國慶優惠 半價看電影 免費乘電車天星小輪等
其他人也在看
Fed開會在即！專家以史為鑒警告降息陷阱：恐對美股與經濟帶來意想不到後果
聯儲局 (Fed) 周二 (16 日) 將召開利率會議，全球投資人正密切關注這場可能決定美國經濟走向的關鍵會議。市場普遍預期 Fed 將宣布降息，以提振疲軟的經濟和金融市場，但 Leuthold Group 投資長 Doug Ramsey 周一 (15 日) 示警別對降息效果過於樂觀，因歷史經驗顯示降息恐帶來意想不到的負面後果。鉅亨網 ・ 15 小時前
一手6575變34萬！藥捷安康累升逾50倍後單日腰斬｜港股異動
上市不足3個月的生物製藥公司藥捷安康(2617)周二(16日)股價再度飆升，早段升幅64%，高見679.5元，再創上市新高。集團中午報619元，升49.2%，成交額19.2億元，成交股數328萬股。但藥捷安康中午發公告，表示不知悉股價波動原因，股份午後轉跌，截至發稿，低見185元，跌54.6%，成交40.77億元。am730 ・ 9 小時前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 1 天前
港股異動｜一手＄6575升至＄339750 上市不足3個月 藥捷安康一度爆升逾50倍 被內媒稱為創新藥「妖股」
上市不足3個月的生物製藥公司藥捷安康（2617）今日股價再度飆升，今早單日升幅接近五成，再創歷史新高。從上市至今累積升幅超過40倍，市值突破2,400億元，被內地媒體稱為「妖股」。BossMind ・ 12 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
馬斯克斥10億美元增持特斯拉 盤前股價飆近8%
綜合外媒報導，特斯拉執行長馬斯克近期以約 10 億美元購入自家股票，這是他自 2020 年以來首度在公開市場加碼持股，市場解讀為對公司前景的信心表態，帶動股價於周一 (15 日) 美股盤前勁揚近 8%。鉅亨網 ・ 1 天前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 12 小時前
美股日誌｜納指連續6日破頂 Alphabet市值破3萬億
美股上升，納斯達克指數升近1%，連續6日創歷史新高，標普500指數再次收在6,600點以上，Alphabet加入市值3萬億俱樂部。投資者憧憬中美貿易談判有成果，以及繼續炒減息效應，期待星期三聯儲局議息後，鮑威爾會進一步提示放鬆貨幣政策。Yahoo財經 ・ 19 小時前
蘋果未來四年將在美國投入6000億美元！庫克：會造成「骨牌效應」
蘋果執行長庫克宣布，未來四年將投資美國製造業高達 6000 億美元，涵蓋 79 家工廠、康寧玻璃廠與半導體產能計畫，並推動人才培訓。蘋果投資將帶動骨牌效應，強化在地產業鏈。鉅亨網 ・ 12 小時前
摩通和大摩唱反調 指泡泡瑪特泡沫浮現
Labubu熱潮曾推動泡泡瑪特（9992）股價創新高，但摩根大通警告，其股價可能已經偏高，短期風險正在增加。摩根大通亞洲消費研究主管Kevin Yin在給客戶報告中指出，這間玩具公司的「風險／回報比已不再理想」⋯⋯Yahoo財經 ・ 9 小時前
美股屢破頂經濟卻惡化 華爾街與消費者脫節？
美股上星期徘徊在歷史高位。企業盈利不但「頂得住」，更是有驚喜。華爾街策略師忙於上調標普500指數的目標。只要公司跟「A」與「I」沾得上邊，股價基本上都是難以估頂。而利率看也正在邁向較低、但名義上仍屬偏高的區間。Yahoo財經 ・ 1 天前
內地零售僅增3.4% 迫切刺激消費 8月工業固投遜色 減息降準預期升溫
內地8月工業增加值、零售和固定資產投資數據全遜預期，較7月份進一步放緩，當中，社會消費品零售總額增長3.4%，為去年11月以來最慢，反映舊換新補貼計劃的效應正在消退；8月全國規模以上工業增加值升5.2%，創12個月新低；首8個月固投僅增0.5%，續創5年低位，主要受房地產投資持續減少拖累。信報財經新聞 ・ 23 小時前
巨星傳奇(06683.HK)擬購北京鳥巢營運公司1.17%股權
巨星傳奇(06683.HK)公布，全資附屬公司星創藝訂股權收購協議，擬收購國家體育場有限責任公司約1.17%的股權，對應目標公司已完成實繳的註冊資本約2,430萬元人民幣。AASTOCKS ・ 13 小時前
債務負擔制約政策加碼空間 中國年內再祭出大規模財政刺激概率降低
中國過去兩年都在第四季度調整預算、增加額外財政刺激來提振成長，然而今年或許有所不同。儘管經濟出現降溫跡象，但在債務負擔加重，且財政彈藥尚未用完的情況下，多位業內人士認為今年剩餘時間出台大規模財政刺激的概率較低，而政策微調仍可能出現。Bloomberg ・ 15 小時前
Gucci母公司開雲集團遭黑客入侵 數百萬客戶個人資料被盜
奢侈品牌Gucci、Balenciaga和Alexander McQueen的母公司開雲集團(Kering)表示受到黑客入侵，被竊取數百萬客戶的個人資料，但集團未有公有受影響的品牌和地區。集團的聲明指，在6月發現未經授權的第三方短暫造訪集團系統，並獲取部分品牌的客戶數據；品牌已立即通報相關部門，並根據當地法規通知客戶。AASTOCKS ・ 14 小時前
財經一周前瞻｜聯儲局減息周期來了 特朗普要求「Big Cut」 零利率時代重臨？
美國聯儲局將於當地時間周二(16日)及周三(17日)舉行議息會議，並於本港時間周四(18日)公布結果。市場普遍預期聯儲局將重啟減息周期。據目前CME FedWatch工具顯示，減息0.25厘的機率高達96%。此外，市場亦預期聯儲局今年很大機會減息3次，至年底合共降息0.75厘的機率為73.8%。若能事實，聯邦am730 ・ 1 天前
兌換英鎊🇬🇧點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
英鎊匯價波動，我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店及銀行的匯價連結，給大家參考！Yahoo財經 ・ 12 小時前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 1 天前