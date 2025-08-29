市場靜待就業數據公布 美股連假前收跌

密西根大學消費者信心指數8月下跌至58.2，低於前一個月的五個月高位61.7，比初步估計的58.6修正下調，且遠低於市場初始預期的62，是四個月以來消費者信心指數的首次下跌，主要原因是對通脹的擔憂加劇以及耐用商品的購買條件急劇惡化，該指數降至一年來的最低。對整體商業條件的預期和美國勞動市場的前景也惡化，雖然對個人財務的預期相對穩定。 對於未來一年的通脹預期上升0.3個百分點至4.8%，略低於初步估計的4.9%。同時，五年期的展望從最初的3.9%下調至8月的3.5%，但仍高於7月的3.4%。(to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 8 小時前