市場靜待輝達財報 歐洲股市收跌

美國聯儲局12月議息可能按兵不動，加上中日關係緊張，中港股市借勢向下。恒指昨日午後最多插320點，收市跌188點，50天線失而復得，全日下跌股份比例達63%，情況之差，幾乎拍得住上周五跌500點（69%），京東集團（09618）刷52周低；今日派季績的小米（01810）創近7個月低，其50天線跌穿200天線譜出「終極死亡交叉」，果然北水愈買愈跌。 EJFQ綠紅比率近兩個月持續向下，最新挫至近5個月低，跟恒指走勢明顯背馳，弱勢股愈來愈多，揀股難度逐步提升，騰訊（00700）及港交所（00388）一向擁躉不少，分析員評級亦正面，但雙雙受制50天線，ROC（30）均低於0中軸，後向不容樂觀。 明明是弱勢股卻獲大行唱行，又引你買。野村報告指出，老鋪黃金（06181）「雙11」期間銷售動力維持完好，儘管公司10月第三次提價，但部分分店外繼續見大排長龍。近期內地修改黃金稅收政策，但野村認為對實際毛利率影響較小，因老鋪早前提價及在較低成本時累積黃金庫存，且已在早前以較低成本購入黃金庫存，重申給予「買入」評級，目標價1160元。留意老鋪周四除息約10.415元。 「雙箭頭」策略考驗應變力 周四還有寧德

信報財經新聞 ・ 1 天前