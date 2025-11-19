市場靜待輝達財報 歐洲股市收跌

黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
其他人也在看
亞股跌多漲少 市場憂心AI泡沫關注輝達財報
（法新社香港19日電） 隨著投資人憂心人工智慧（AI）助長的泡沫與美國利率動向不確定性，亞洲股市今天欲振乏力，跌多漲少。同時，投資人日益憂心今年以來科技股帶動的漲勢可能已經過了頭，估值恐有泡沫化之虞，面臨明顯修正，全球股市11月以來表現不振。法新社 ・ 8 小時前
美股收黑
（法新社紐約18日電） 隨著人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）即將公布財報，投資人擔心AI熱潮推升科技股估值過高，華爾街股市今天收盤盡墨。道瓊工業指數重摔498.50點或1.07%，收報46091.74點。法新社 ・ 19 小時前
印尼塞梅魯火山噴發 當局將警戒上調至最高層級
（法新社印尼泗水19日電） 印尼爪哇島（Java）東部的塞梅魯火山（Mount Semeru）今天噴發，火山灰和氣體直衝天際達數公里，迫使官員將警戒層級提升至最高。印尼國家災害應變總署表示，火山灰柱高達13公里。法新社 ・ 2 小時前
英國軍情五處警告議員 中國國安於 LinkedIn 偽裝獵頭人員 利誘換取英政界內部情報｜Yahoo
英國軍情五處（MI5）早前向國會議員發出警告，指有兩名中國國安部（MSS）人員偽裝為獵頭人員，在 LinkedIn 接觸英國不同政界人士，誘使他們利用其身份撰寫地緣政治報告，以獲得英國政商界的「內部資訊」。安全事務大臣翟偉紳（Dan Jarvis）在國會表示，英國政府絕不容忍任何「秘密且蓄意」干涉英國主權事務的行為。中國駐英國大使館發言人就回應，英方說法純屬無中生有、任意捏造、惡意誹謗，對此予以強烈譴責，並已向英方提出嚴正交涉，「我們奉勸英方立即停止這種自編自導、自抬身價、賊喊捉賊的鬼把戲，不要在破壞中英關係的錯誤道路上越走越遠。」Yahoo新聞 ・ 12 小時前
比特幣墜入熊市 幣圈大老揭穿真兇：美元流動性緊縮
資深市場分析師、加密貨幣交易所 BitMEX 前執行長亞瑟 · 海耶斯（Arthur Hayes）表示，比特幣近期價格的劇烈下跌，本質上源自於全球美元流動性的收緊，而非政府支持減弱或機構看漲情緒消退等市場因素。 亞洲時段 18 日比特幣一度跌破 9 萬美元關卡，創下七個月新低，鉅亨網 ・ 10 小時前
預期反差！比特幣年挫三成 遭美債、黃金輾壓
曾被華爾街冠以「數位黃金」、承載「登月式成長」期待的比特幣，正陷入尷尬的「預期反差」，今年來累計下跌近 30%，較今年高點亦重挫近 30%，表現落後於從科技股到短期國債的各類資產，連被視為「過時」的黃金都輕鬆跑贏比特幣。 作為全球最大的數位資產，比特幣曾被包裝為「抗通膨工具」、鉅亨網 ・ 7 小時前
泡泡龍講投資│美股急回背後玄機（泡泡龍）
筆者比較可以肯定的係，呢次跌市唔係熊市開端。個人認為仍然可以分注吸基本面優質嘅股票，專注近年現金流好，收入盈利增長佳嘅股票，但要盡量避開太長遠講故事嘅股。Yahoo財經專欄 ・ 17 小時前
公募基金大減持！小米Q3業績超預期今早盤仍跌破40港元大關 專家直指三大隱患
小米集團 (01810-HK) 股價周三 (19 日) 在港股持續走弱，一度跌深至每股 38.22 港元，股價跌幅超 3%，正式跌破 40 港元大關，且較 6 月最高點跌鉅亨網 ・ 15 小時前
港千萬富翁增至近40萬人 花旗：平均34歲賺首個100萬
花旗香港公布「香港千萬富翁調查報告2025」，至今年中，香港有約39.5萬個千萬富翁，較去年底增約1.2%，該個群組累積到首個100萬元財富的平均年齡為34歲，而股票和基金為其主要投資工具。信報財經新聞 ・ 23 小時前
《大行》小米(01810.HK)投資評級及目標價(表)(更新)
小米-W(01810.HK)今日(18日)將公布今年第三季業績，業績可能受到智能手機及AIoT銷售放緩影響，因中國及印度出貨量下降，根據IDC數據，小米第三季全球智能手機出貨量達4,530萬部按季增長2%，中國市場出貨量為1,000萬部。市場預期小米第三季電動車交付量逾10萬輛，對業績有所帶動。本網綜合15間券商預測，小米2025年第三季非國際財務報告準則計量經調整淨利潤介乎95.1億元人民幣(下同)至105.57億元，較上年同期的62.52億元，按年上升52.1%至68.9%，中位數100.65億元，按年升61%。 綜合9間券商預測，小米今年第三季利潤介乎89.39億元至109.41億元，較上年同期的53.4億元，按年增長67.4%至104.9%，中位數101億元，按年升89.1%。小米手機主要集中在新興市場，較低的平均售價或拖累季度收入增長，加上DRAM及NANDFlash等組件成本趨升，投資者將關注小米管理層對手機產品成本及毛利率、未來數季出貨量指引、汽車業務盈利能力、產能擴張、毛利率交付的計劃。 下表列出19間券商對小米-W(01810.HK) 投資評級及目標價： 券商│評級│AASTOCKS ・ 1 天前
美股日誌｜標指連跌4日 比特幣曾破9萬美元
美股向下，標普500指數連跌四日，道瓊斯指數在早市一度失守46,000點水平，跌幅超過500點，收市稍為收窄。在人工智能相關股份受質疑之際，市場風險胃納轉弱。比特幣一度跌破9萬美元大關，抹去了該加密貨幣今年以來的所有漲幅，並動搖了整個數碼資產市場的信心，部分小幣值加密幣跌幅更深。Yahoo財經 ・ 20 小時前
【投資搏擊】揀股愈來愈難 走勢弱不宜死守
美國聯儲局12月議息可能按兵不動，加上中日關係緊張，中港股市借勢向下。恒指昨日午後最多插320點，收市跌188點，50天線失而復得，全日下跌股份比例達63%，情況之差，幾乎拍得住上周五跌500點（69%），京東集團（09618）刷52周低；今日派季績的小米（01810）創近7個月低，其50天線跌穿200天線譜出「終極死亡交叉」，果然北水愈買愈跌。 EJFQ綠紅比率近兩個月持續向下，最新挫至近5個月低，跟恒指走勢明顯背馳，弱勢股愈來愈多，揀股難度逐步提升，騰訊（00700）及港交所（00388）一向擁躉不少，分析員評級亦正面，但雙雙受制50天線，ROC（30）均低於0中軸，後向不容樂觀。 明明是弱勢股卻獲大行唱行，又引你買。野村報告指出，老鋪黃金（06181）「雙11」期間銷售動力維持完好，儘管公司10月第三次提價，但部分分店外繼續見大排長龍。近期內地修改黃金稅收政策，但野村認為對實際毛利率影響較小，因老鋪早前提價及在較低成本時累積黃金庫存，且已在早前以較低成本購入黃金庫存，重申給予「買入」評級，目標價1160元。留意老鋪周四除息約10.415元。 「雙箭頭」策略考驗應變力 周四還有寧德信報財經新聞 ・ 1 天前
比特幣七個月首次跌破9萬美元 抹去今年以來升幅
【彭博】-- 比特幣跌破9萬美元，加劇了長達一個月的跌勢，抹去了該加密貨幣今年以來的所有漲幅，並動搖了整個數字資產市場的信心。比特幣價格一度下跌2.6萬美元紀錄高點以來的跌勢。比特幣上一次跌破9萬美元大關是在美國總統唐納德·川普最初的關稅計畫顛覆了全球金融市場後，當時比特幣在4月跌至7.Bloomberg ・ 1 天前
美股日誌｜英偉達續受壓 道指跌557點收市
美股再度顯著下跌，本週公布業績的英偉達在遭投資者減持，股價受壓，道瓊斯指數一度跌超過700點，納斯達克指數跌幅亦曾超過1%，尾市跌幅稍為收窄。比特幣繼續下瀉，跌穿9.2萬美元水平。Yahoo財經 ・ 1 天前
海外持有的美國國債規模9月接近紀錄水平 中國持倉下降
【彭博】— 9月海外持有的美國國債規模較8月的紀錄高位略有回落，其中英國持有量下降，日本則繼續增持。Bloomberg ・ 19 小時前
美銀調查顯示現金持倉跌破關鍵閾值 觸發賣出股票的信號
【彭博】-- 美銀月度調查顯示，投資者現金頭寸已跌破一個關鍵閾值，在科技股估值高企引發質疑之際，觸發了一個賣出股票的信號。全球基金管理人持有的現金比例均值降至3.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
大摩：2026年美股跑贏全球 標指目標升至7800點
《路透》周一 (17 日) 報導，摩根士丹利 (MS) 在最新發布的全球經濟與策略展望報告中表示，預期明年美國股市將優於其他主要市場，人工智慧 (AI) 相關資本支出持續成長、以及政策環境偏向有利，將是推動 2026 年風險資產表現的主要因素。該行並上調標普 500 指數 2026 年底的目標至 7,800 點，意味較目前水準仍有約 16% 的上行空間。鉅亨網 ・ 2 天前
前副總羅唯仁傳帶槍投靠英特爾 台積電蒐證中
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 前資深副總經理羅唯仁今 (18) 日傳出在退休前將 2 奈米及以下先進製程機密資料帶走，由於羅唯仁層級之高，也再度引發機密外洩與國安疑慮，台積電也正在蒐證中，不過公司目前暫無回應。鉅亨網 ・ 1 天前
「賣出日本」交易顯現 財政擔憂及中日緊張關係打擊市場情緒
【彭博】— 日本股市和債市雙雙下挫，中日外交爭端及日本國內財政擔憂打擊了投資者的風險偏好。Bloomberg ・ 1 天前
日元貶破155 財相急警告！高市刺激方案越滾越大 市場緊張
日元兌美元匯率跌破 155 關卡之際，日本財務大臣片山皋月加強對日元貶值的警告力道。先前有報導稱，日本政府擬推出規模大於預期的經濟刺激方案，強化了市場對首相高市早苗偏向寬鬆、重刺激的看法，這恐讓日本央行放慢升息步伐。 片山皋月週二 (18 日) 表示，「我看到外匯市場出現極度單鉅亨網 ・ 1 天前