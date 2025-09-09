熱氣球嘉年華｜專訪台灣業界拆解鬧市升空難處
市場預期聯準會降息 亞洲股市互有漲跌
（法新社香港9日電） 市場樂觀預期美國聯邦準備理事會（Fed）今年將降息，亞洲股市今天收盤互有漲跌，日股創盤中歷史新高，但在收盤前翻黑，國際金價也再創新高。
法新社報導，美國8月新增就業人數大幅低於預期，引發市場對於美國經濟實力的擔憂，但也推升對於聯準會將採取貨幣寬鬆政策的預期，即便美國通膨依然頑固，仍高於聯準會設定的目標。
投資人也靜待本週將公布的最新通膨數據，以研判聯準會下一步政策動向，彭博（Bloomberg News）報導，市場預估聯準會將在年底前降息3次，每次降息1碼。
此外，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上月在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會演說時釋出鴿派訊號，進一步強化市場的降息預期。
香港、首爾、台北、馬尼拉及曼谷股市收紅，東京、上海、雪梨、新加坡、威靈頓股市收黑。
