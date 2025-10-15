市場預期Fed降息壓過貿易戰疑慮 亞股多數收漲

（法新社香港15日電） 投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）可能再次降息，壓過對於貿易戰的擔憂，使亞洲股市今天收盤大多攀漲。

美中兩國貿易局勢日前再度陷入緊張，市場經歷幾天的波動後，投資人把握機會進場，重啟了科技股帶動的漲勢。

儘管美國物價漲幅仍持續超過聯準會的設定目標，但一連串疲弱的經濟數據迫使聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）把注意力轉向就業市場，並於上個月宣布降息1碼，為去年12月以來首見。

鮑爾昨天暗示，聯準會縮減資產負債表的行動可能即將結束，同時示警美國就業成長大幅放緩。

談到利率展望，鮑爾維持近期立場，強調決策官員密切注意勞動市場緊俏情形，並在就業與通膨兩者間權衡風險。 亞洲市場今天表現亮眼，首爾股市收盤勁揚逾2%，香港、東京、曼谷和台北股市漲幅都超過1%。

新加坡、孟買、馬尼拉及威靈頓股市也收漲，雅加達股市則小幅收跌。