市建局下半年推加強版「招標妥」 審查工程顧問承辦商犯罪紀錄

【on.cc東網專訊】因應早前大埔宏福苑大維修涉嫌圍標，當局計劃加強「招標妥」服務。發展局局長甯漢豪今日(18日)表示，目標下半年推出加強版「招標妥」，包括會主動審查維修工程顧問公司，及承辦商的犯罪紀錄等，又指當局正研究容許延長大廈開展強制維修的限期，亦有方法去避免業界集體抬價，新制之下可由市建局挑選顧問及承辦商，但不等於將責任推予市建局，當局也會向市建局增加資源。

甯漢豪出席電視節目時表示，加強版「招標妥」推出後，即使該公司正被調查，或是曾收到政府警告信，均未必會被納入預審投標名單，又強調會防止此類有問題的公司「借殼翻生」，當局會同時審查公司負責人，從嚴從緊處理。

廣告 廣告

另外，新制之下市建局亦會為受政府資助的項目，挑選顧問及承辦商，以打破顧問公司與承辦商「夾口供」，避免圍標風險；但要解決集體抬價問題，則要視乎標書價錢會否有可疑，若多份標書的價錢均非常接近，接近到令人懷疑，又與市場的參考價格不太相近，則此投標過程可以取消重新再來，市建局可擔任一個守門角色。

新計劃預料在下半年推出，當局不擔心屆時無人投標，因為現時有在屋宇署註冊的承建商有過千間，而預審名單只有百多間，政府希望藉此鼓勵好的承建商去參與大廈維修的工程。她又否認有輿論指政府將工作推予市建局，因為市建局的宗旨及使命亦包括樓宇、市區重建，以及推動樓宇維修，未來會再向市建局加資源。

至於擴大《建築物條例》修例範圍，詳細定義部分有關建築物料條文，甯漢豪稱涉及將作業指引跟法例掛鈎，令作業備考亦有法律地位，甚至可能加入簡單的定額罰款，除了更加直接檢控外，若承建這無用指定阻燃物料，「我已經立即可以罰你，甚至不用上庭。」

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】