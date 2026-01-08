市建局向洗衣街/花墟道發展計劃業主 提每呎1.53萬收購

【Now新聞台】市建局向洗衣街、花墟道發展計劃業主提出以每呎1.53萬元收購物業。

市建局會向項目內受影響的合資格住宅物業自住業主提出以每呎15377元收購物業，呎價是假定同一地區7年樓齡的假設重置單位呎價計算。市建局會以原址興建項目內「樓換樓」單位，作為給予業主現金補償以外的額外選擇。項目涉及191個業權，業主有60日時間考慮。

項目內的非住宅物業，市建局除了按現行政策向受影響業主提出收購建議外，為保留花墟地區特色，亦會為項目內經營花店或花卉相關業務的合資格地舖商戶提供無縫過渡及回遷安排選擇，讓他們可在重建期間及竣工後繼續留在花墟經營。

