市建局為宏福苑業主設電話專線 解答發放樓宇更新資助安排

【Now新聞台】市建局宣布，為大埔宏福苑業主設立電話專線，解答樓宇更新大行動2.0發放資助的查詢。

市建局稱，會根據樓宇更新大行動2.0資助計劃申請表上的自住業主或長者自住業主所填寫的資料，以支票形式發放資助，並會統一交予宏福苑的委任管理人合安管理有限公司，跟進支票派發。

由於合安反映，接獲業主查詢，局方即日起設立電話專線25882900，周一至周五、朝九晚六由市建局職員接聽及解答業主查詢。

政府早前表示，已透過一戶一社工聯絡相關業主，截至上周六已聯絡400多人。

#要聞