市民光顧痛症中心無助治療患處 陳永光促加強規管

【Now新聞台】有市民光顧痛症中心後，懷疑受騙。立法會議員陳永光指，目前共接獲過百宗投訴，促請政府加強規管和巡查非正規醫療處所。

立法會議員陳永光聯同兩名事主見記者。陳永光指，涉事的痛症中心透過營銷手法誤導市民是正規診所，收費比一般診所貴，治療成效成疑。他強調，香港有嚴格的專業規管，所有醫療人員都必須經過註冊，亦不可以賣廣告，呼籲市民在求醫前在網上查詢相關註冊名冊。

事主指，療程效果未如預期，感到求助無門，希望政府加強規管非正規醫療處所。

A小姐(化名)：「如果香港沒有一條條例去監管這一類不需要註冊的痛症中心，有甚麼可以保障我們呢？例如幫我們做檢查的姑娘，她們根本沒有專業的資格，只不過是普通職員，連註冊護士都不是，和我們做所謂脊骨療程，所謂的醫生，他不斷自稱醫生、假裝自己是醫生。很多我認識的苦主，當中真的以為自己在看醫生，我不明白政府為何沒有東西去監管這一類的中心？」

#要聞