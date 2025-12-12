市民反映等藥時間長 中醫醫院：會優化流程加快配藥

【on.cc東網專訊】香港中醫醫院昨日(11日 )起分階段投入服務，對於有市民批評等藥時間長，醫院行政總監卞兆祥承認院方留意到配藥等候時間長的情況，團隊已立即向中藥房跟進，優化流程。

卞兆祥今日(12日)在電台節目中指出，中醫院首日整體服務流程大致順暢，院方會密切留意各部門能否負荷到，亦會收集病人及員工意見，每日以內部交流的方法處理，期望提高服務質素。

他表示，留意到部分病人對新的系統，尤其未必熟悉醫院的流動應用程式，另一方面需要改善藥房的配藥流程。被問及有市民反映配藥要等30分鐘是太久，他承認院方留意到配藥等候時間長的情況，團隊已立即向中藥房跟進，優化流程。

他解釋，在配藥過程中，中醫師處方藥物後，藥房要核實處方，配藥後要交由另一員工核對，期望優化流程後，可加快配藥程序。

提及自11月1日起開放預約1個月的門診診症，市民反應非常好，已增加頭10日的籌號一倍，院方昨日起再增加之後的籌號數量三成。他希望在開院後的3個月左右，處理好醫療團隊之間的合作，同時讓醫療團隊與系統磨合得到。

此外，中醫醫院會豁免大埔宏福苑全部8幢樓宇的居民包括外傭的醫療費用至明年底，涵蓋全科門診、分科門診、專職門診、日間住院、抽血及照X光等。

