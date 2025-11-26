市民質疑豆腐渣工程 政府斥太高要求

【on.cc東網專訊】遼寧省丹東市寬甸滿族自治縣灌水鎮東岔村居民過去兩個月持續反映，附近水渠建設項目存在質量問題，「水泥一下就掰開了」。針對上述問題，灌水鎮政府工作人員周一（24日）反指，「有些人雞蛋裏挑骨頭」。

在一段10月上載影片中，一名男子在一處水渠處扒拉工程內澆築沙漿及石塊等，沙漿一摳就碎，石塊一掰就掉。由於上述項目7月完工，發片者質疑該水渠護坡擋牆屬於豆腐渣工程。直至周日（23日），發片者再亮出《12345平台投訴件承辦單》顯示，水渠護坡質量嚴重不合格。

事件發酵後，灌水鎮政府工作人員強調相關領袖已知悉，有關問題已向中鐵廣州工程局遼寧本桓高速PPP項目八工區項目部反映，具體交由該單位處置。項目經理部則稱，待明年化凍後修補，屆時會再覆檢，保證工程安全營運使用。有專業人士估計，問題很可能與沙漿水泥量不夠有關，又指水泥用量少，可節約建設成本。

