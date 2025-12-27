市民趁聖誕長假到大棠賞紅葉 梁榮武：氣溫偏暖 今年楓葉或不甚燦爛（甄煒培報道）

【Now新聞台】聖誕節長假期繼續，有市民到元朗大棠楓香林觀賞紅葉。有氣象學者指，本港平均氣溫變高，推遲了楓葉轉紅時間。

過完聖誕今年慢慢踏入尾聲，不過在元朗大棠楓香林紅葉觀賞期才剛剛開始。

他們就一早帶上愛犬親親大自然。

黃先生：「今天不是很多人，大棠這邊出名看紅葉，所以帶上狗來走走。人流少一些會舒服些，不用這麼擁擠。」

不過景色似乎差小小。

潘先生：「看一看有無(紅葉)，不過這段時間熱了，都可能沒有，都不是很多，不是很茂盛。(會否有期待，有些失落感？)都沒有失落，順其自然，當作行山。」

由內地專程一早來行山的她，就說反而萬綠叢中少少紅，更加有感覺。

深圳旅客Eva：「你說很壯觀，它不是說成片的，但它會形成很美，我喜歡這種詩意的感覺，從這漫步過去很漂亮。我自己都帶了一個錄像儀，就是為了回去上傳給我的親戚朋友們，讓他們來看看。」

有氣象學者分析，由於今年整體氣溫偏暖，影響綠葉轉黃變紅，目前仍未到最佳觀賞期。

氣象學者梁榮武：「最低氣溫這個月的平均是比正常高了3度，楓葉轉紅是一種色素，在低溫情況下形成，葉綠素也要在低溫情況下分解，但由於現在沒有低溫，轉色的過程會推遲甚至差了，可以預期今年楓葉未必會紅得很燦爛，時間也會推遲。」

漁護署提醒，觀賞紅葉的時候不要踩踏或採摘植物，亦要保持郊野公園清潔。

#要聞