市監總局指導8平台 整治網售食品假標識等問題

【on.cc東網專訊】內媒周四（9日）報道，為加強網售食品監督管理，市場監管總局指導網絡食品交易第三方平台企業集中開展網絡食品虛假宣傳等問題專項治理，目前已有京東、美團、拼多多、抖音商城、小紅書、淘寶天貓、微信小店、快手電商8間平台企業參與。當局將加大抽檢監測、網絡監測、隨機抽查力度，將對治理不力、問題較多的平台企業予以行政指導、公開約談。

此次專項治理通過督促落實平台企業食品安全主體責任，發揮平台企業在協議規則、數據算法等優勢，實施「以網管網」，共同營造一個安全、放心、可靠的網絡食品消費環境。各個平台將重點聚焦食品虛假標識、誇大產品功效、仿冒混淆品牌、虛假商業宣傳4類突出問題，針對網絡頁面、網絡直播、網絡社交等不同網絡食品銷售特點，細化公布具體治理內容和典型違規實例。

市場監管總局將指導平台企業依據相關規則，督促入網商家、直播間、帶貨主播等從業者，就產品訊息刊載公示、廣告、營銷話術等內容，開展自查整改；並要求平台通過訊息監測、線上巡查等手段開展全面排查、靶向治理。平台要對發現的虛假宣傳等問題，及時採取封禁商品、限流停播、停業整頓、清退店舖等措施，並向市場監管部門通報。

