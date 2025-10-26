支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
市面商戶聲稱可透過經血檢測HPV 衞生署：未有充分科學證據
【on.cc東網專訊】因應市面上有商戶聲稱可透過衞生巾收集經血，然後由用家自行採樣並以郵寄方式遞交樣本至化驗所，以檢測人類乳頭瘤病毒(HPV)，衞生署今日(26日)提醒市民，本港乃至國際間目前尚未有充分科學證據證明使用經血篩查子宮頸是可靠的。
自行採集經血或尿液樣本方面，衞生署指出，本港乃至國際間目前尚未有充分科學證據，證明這類子宮頸篩查方法的可行性和可靠性。衞生署會持續檢視有關方面的最新科學實證。衞生署強調，任何篩查方法均存在一定限制，包括出現假陰性或假陽性結果。因此，篩查結果只能用作參考，不能取代醫生的專業診斷。市民如對篩查結果有懷疑，應諮詢專業醫護人員，以按個人的健康情況和需要，制訂合適的健康評估項目和到合適的醫療機構接受檢查。
根據《醫生註冊條例》(第161章)，任何醫學診斷均須由註冊醫生進行。醫生若在過程中認為病人需要接受化驗或測試，可以自行替病人進行該化驗或測試，或轉介由註冊醫務化驗師進行。根據《專職醫療業條例》(第359章)及其附屬法例，除非獲得註冊醫生的轉介，否則註冊醫務化驗師不得為醫學診斷或治療的目的進行任何化驗或測試。
子宮頸癌是本港2022年第9常見的女性癌症，年內有522宗新增個案及167宗死亡個案。衞生署自2023年4月起採用子宮頸細胞進行HPV檢測作為30至64歲婦女的主要篩查子宮頸的方法。至於25至29歲的婦女，由於她們的HPV感染多屬短暫性，HPV檢測或會引致婦女接受不必要的跟進檢測或醫療程序，因此，專家工作小組建議該年齡組別的婦女繼續接受子宮頸細胞檢驗(又稱子宮頸抹片或柏氏抹片)。
