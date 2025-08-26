布偶長耳狗「大佬」包藏的憂傷｜夏日少年 寫作如風系列（4）｜冼麗婷

長耳狗布偶就是林嘉欣的「大佬」 － 據她說，「大佬」在她未出生前已經在家裡一直靜候著。

【老師篇】

寫人的故事，最大的 magic 不在於筆而在於心。

用心聽，用心看，用心去消化，然後才是用心寫。因為用心聽而得到的心靈迴響，不論是從甚麼人而來的，包括被寫的對象，都會令你感動，還有一點領悟：生活在另一個世界的人，不管老少，都有比自己更要努力刻服的困難和遺憾。

用心了解一個人，可以從這個著緊的東西得到線索。例如，嘉欣為何緊張她的布偶長耳狗「大佬」？

她和思齊在中文大學天人合一水池拍照之時，向我構思了一款硬照：把她的布偶長耳狗「大佬」放在池邊，只見牠的樣子，不見自己。看不見她樣子？我第一反應就說「不可以」。隨即又想，作為配相不是很好嗎？因為狗狗對她很重要。思齊提議另一款：「見到狗狗的樣子，然後，她在水池旁邊只露出一對眼睛」。

現實是，水池的高度，一定會讓蹲下來的嘉欣露出整張臉孔，最終，拍成的主題相是：布偶長耳狗「大佬」與微笑的林嘉欣。

不久，嘉欣眼裏幽深的問：「可否只傳這幅照片給我？」

「當然可以。」不只一張也可以啦。但是，她只要這一張。

有些人，身邊總帶着一隻對自己很重要的玩偶，但長耳狗布偶「大佬」不是這一種。嘉欣在水池旁邊，慢慢向我說起「大佬」的來歷。話說，媽媽知道懷了她之後，高興地把「大佬」買下來，等待迎接女兒出生。到嘉欣出生了，又再買一隻相同布偶長耳狗，起名「細佬」，「雖然它是女仔，但我們仍然叫它細佬。」

這不是喜劇的開端嗎？一切言詞說話都是表面、虛妄，甚或相反的，如果你沒有進入一個人的內心深處。或者，這個人，沒有把心裏最深處告訴你。而世事，總是變化難測，這才叫人生。

當日安排了嘉欣和思齊一起在中大合照。

當我們在 Bites Bro 學生飯堂喝凍飲時，嘉欣突然把「大佬」的身世告訴坐在身旁的思齊，因為，她認為自己跟他的處境有點相類。說「大佬」的身份，其實就是說自己的故事，那段對任何人來說都很刺痛的陳年舊事，也是她的來歷，讓她雙眼驟紅，不知所措的把眼眶盈着的淚水拭去。

突然來襲的情緒，一念辛酸，在不適合的環境，瞬間被少女抹走。

人的感情，總藏在冰山一角，只要真情流露，任何故事都有動人的地方。認識一個學生，以日以月累積。想起年初寫作班課堂上，嘉欣在班上向我說起布偶長耳狗的故事，原來與撇在心裏委屈有關。

「我會攬着它，一邊哭一邊把所有不開心的說話講出來。」當日，嘉欣說起第一篇寫作自己的文章。

「嘩，咁佢會吸晒你所有眼淚鼻涕，會很污糟又臭了。」我故意轉移話題，其實想知道她哭得有多傷心。在眾人面前，我們都習慣把內心深處掩飾轉移，不論是人家的故事還是自己的故事。嘉欣聽了我的說話，笑起來，響亮地聲明：「我會不時替它沖涼㗎！」

在班裏的笑聲，那一刻，她眼裏包藏着一個沒有打開的秘密，沒有說下去，而我感覺得到，那一刻，不適宜說下去。當時，女助教也說自己有同樣做法。我猜想，女孩子對着布偶傾訴的，都是少女心事吧？

回到現在，想不到，嘉欣把故事謎底一下子解開，藏着一個家庭故事的長耳狗布偶，十多年累計下來，走過比她年歲還要多一年的路。對於我，跟採訪不同，這是一個女學生的故事。少女揭開從出生至今的一個重要人物的點滴關係，她不僅是學生，是生活中遇到的人，而那人讓你明白，有些自己都沒吃過的苦頭，她早就嘗過了。

她眼睛淺淺淚水裏面，是小王子的私密之地：Land of Tears。

嘉欣跟布偶「大佬」的關係相當密切。

嘉欣最終分享了她跟「大佬」的經歷，將謎底一次過解開。

在老師與說故事的人之間，我不敢探究更深的內容，因為，沒有準備好肩負責任而踏入別人的憂傷之地，那是不尊重的。門打開了，但筆觸沒有進入。從高處看，這是眾多人生故事的一種，但對這個小女孩，它是獨一無二的深刻經歷。也因為認識這個小女孩，不能寫的故事，特別觸動我。

小王子不停要求飛機師替他畫一隻綿羊，然後要把牠拴住，慢慢地，飛機師明白，對小王子來說，綿羊不重要，重要的是玫瑰。嘉欣後來告訴我，長耳狗「大佬」也能代表母親。「小時候，它在母親沒空時伴着我，所以，我和母親也曾開玩笑地說，它是身兼母職的父親。」

沒有無痛的人生。悲歡離合，突如其來的生老病死經歷，是不會選擇年齡的。每一個年紀，都有觸動自己的故事，問題是，如何觸動人？

「那裏去找獨一無二的故事？」七個月前，我在班上問過嘉欣。

「放膽去找？」她說。「要踏遍天下去尋找嗎？」我說。如果找到的話，那是不錯。但有一些故事近在眼前，能夠觸動你，問題是你如何把它轉化與創造，揑成你的作品。人性與人情，五感觸覺加思考，大膽創造，就是獨一無二的開始。

本來，嘉欣是想寫關於母親如何堅持理想，從售貨員變為一位老師。寫下媽媽的成功故事，思齊第一個說好，其他同學也都支持。寫作班沒有競爭，寫作是關於領略與欣賞，懂偷師也是很不錯。當班上討論的情緒慢慢打開了，嘉欣又執意要轉寫一個「聽來的故事」：〈幼苗〉。我沒有再細細了解原因。

她訴說〈幼苗〉的內容，非常的執著，只要擊中心裏重要的，不管是愛或是公平，她都執着不放。每當說起著緊的話題，她會著緊地說下去，如果不干擾，不打斷，她還會繼續說下去。執著，可以是天生的特殊性格。把執著放在好題目，或會成為抒發與創造的能量。

這一次學生篇〈幼苗〉的故事，像校園生活一樣簡單。一隻長耳狗布偶，始終是布偶，可是，簡單的形體，也能造出可愛的精髓。林嘉欣的筆觸，相對她濃烈的情緒，冷淡而克制，把心裏凌亂不岔的片段，簡約清晰地寫出，裏面有她的想法，或有偏狹，最重要是，青春的感覺，要在青春的日子寫下來。