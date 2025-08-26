19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」
布偶長耳狗「大佬」包藏的憂傷｜夏日少年 寫作如風系列（4）｜冼麗婷
夏天有夏天的氣味，青春有青春的顏色。暑假，是屬於學生的。寫作，屬於愛寫作的人。
邀請了五位「愛寫作」的高中生（中四至中六）修改人物作品，趁暑假未完，放在《Yahoo 新聞》〈見字如見人〉刊登。年輕叛逆又愛幻想，精力消耗在文字，有趣刺激。他們像沙灘淺水下的海星，欣賞就是孕育，不能捉摸。
年輕流動的思緒，如海風吹來散去，留在心裏的，甚麼味道、顏色都有。
五個少年的性格與文章特色，有不同也有相同：自由、幻想、理性、執着、沉溺。寫心裏話，建構思考故事，從童稚過渡至成長，寫作會有陣痛。如夏夜雷雨閃電的爆發力，年少寫作，燃亮的光火，許是一生最純美，最熱炙。最重要是，文字裏，有少年人最深深處的憧憬與在乎。
五位同學是香港中文大學資優計劃過去兩年「愛寫作 — 筆下留人」寫作班的學生，其中兩人要上大學了。他們的作品，將陸續刊登，讓讀者「吹吹風」。在每一位學生的作品之前，我也會寫一篇「老師篇」，紀錄我們相遇的深刻對話、感受及關於寫作的看法。
文：冼麗婷
攝：張志華
【老師篇】
寫人的故事，最大的 magic 不在於筆而在於心。
用心聽，用心看，用心去消化，然後才是用心寫。因為用心聽而得到的心靈迴響，不論是從甚麼人而來的，包括被寫的對象，都會令你感動，還有一點領悟：生活在另一個世界的人，不管老少，都有比自己更要努力刻服的困難和遺憾。
用心了解一個人，可以從這個著緊的東西得到線索。例如，嘉欣為何緊張她的布偶長耳狗「大佬」？
她和思齊在中文大學天人合一水池拍照之時，向我構思了一款硬照：把她的布偶長耳狗「大佬」放在池邊，只見牠的樣子，不見自己。看不見她樣子？我第一反應就說「不可以」。隨即又想，作為配相不是很好嗎？因為狗狗對她很重要。思齊提議另一款：「見到狗狗的樣子，然後，她在水池旁邊只露出一對眼睛」。
現實是，水池的高度，一定會讓蹲下來的嘉欣露出整張臉孔，最終，拍成的主題相是：布偶長耳狗「大佬」與微笑的林嘉欣。
不久，嘉欣眼裏幽深的問：「可否只傳這幅照片給我？」
「當然可以。」不只一張也可以啦。但是，她只要這一張。
有些人，身邊總帶着一隻對自己很重要的玩偶，但長耳狗布偶「大佬」不是這一種。嘉欣在水池旁邊，慢慢向我說起「大佬」的來歷。話說，媽媽知道懷了她之後，高興地把「大佬」買下來，等待迎接女兒出生。到嘉欣出生了，又再買一隻相同布偶長耳狗，起名「細佬」，「雖然它是女仔，但我們仍然叫它細佬。」
這不是喜劇的開端嗎？一切言詞說話都是表面、虛妄，甚或相反的，如果你沒有進入一個人的內心深處。或者，這個人，沒有把心裏最深處告訴你。而世事，總是變化難測，這才叫人生。
當我們在 Bites Bro 學生飯堂喝凍飲時，嘉欣突然把「大佬」的身世告訴坐在身旁的思齊，因為，她認為自己跟他的處境有點相類。說「大佬」的身份，其實就是說自己的故事，那段對任何人來說都很刺痛的陳年舊事，也是她的來歷，讓她雙眼驟紅，不知所措的把眼眶盈着的淚水拭去。
突然來襲的情緒，一念辛酸，在不適合的環境，瞬間被少女抹走。
人的感情，總藏在冰山一角，只要真情流露，任何故事都有動人的地方。認識一個學生，以日以月累積。想起年初寫作班課堂上，嘉欣在班上向我說起布偶長耳狗的故事，原來與撇在心裏委屈有關。
「我會攬着它，一邊哭一邊把所有不開心的說話講出來。」當日，嘉欣說起第一篇寫作自己的文章。
「嘩，咁佢會吸晒你所有眼淚鼻涕，會很污糟又臭了。」我故意轉移話題，其實想知道她哭得有多傷心。在眾人面前，我們都習慣把內心深處掩飾轉移，不論是人家的故事還是自己的故事。嘉欣聽了我的說話，笑起來，響亮地聲明：「我會不時替它沖涼㗎！」
在班裏的笑聲，那一刻，她眼裏包藏着一個沒有打開的秘密，沒有說下去，而我感覺得到，那一刻，不適宜說下去。當時，女助教也說自己有同樣做法。我猜想，女孩子對着布偶傾訴的，都是少女心事吧？
回到現在，想不到，嘉欣把故事謎底一下子解開，藏着一個家庭故事的長耳狗布偶，十多年累計下來，走過比她年歲還要多一年的路。對於我，跟採訪不同，這是一個女學生的故事。少女揭開從出生至今的一個重要人物的點滴關係，她不僅是學生，是生活中遇到的人，而那人讓你明白，有些自己都沒吃過的苦頭，她早就嘗過了。
她眼睛淺淺淚水裏面，是小王子的私密之地：Land of Tears。
在老師與說故事的人之間，我不敢探究更深的內容，因為，沒有準備好肩負責任而踏入別人的憂傷之地，那是不尊重的。門打開了，但筆觸沒有進入。從高處看，這是眾多人生故事的一種，但對這個小女孩，它是獨一無二的深刻經歷。也因為認識這個小女孩，不能寫的故事，特別觸動我。
小王子不停要求飛機師替他畫一隻綿羊，然後要把牠拴住，慢慢地，飛機師明白，對小王子來說，綿羊不重要，重要的是玫瑰。嘉欣後來告訴我，長耳狗「大佬」也能代表母親。「小時候，它在母親沒空時伴着我，所以，我和母親也曾開玩笑地說，它是身兼母職的父親。」
沒有無痛的人生。悲歡離合，突如其來的生老病死經歷，是不會選擇年齡的。每一個年紀，都有觸動自己的故事，問題是，如何觸動人？
「那裏去找獨一無二的故事？」七個月前，我在班上問過嘉欣。
「放膽去找？」她說。「要踏遍天下去尋找嗎？」我說。如果找到的話，那是不錯。但有一些故事近在眼前，能夠觸動你，問題是你如何把它轉化與創造，揑成你的作品。人性與人情，五感觸覺加思考，大膽創造，就是獨一無二的開始。
本來，嘉欣是想寫關於母親如何堅持理想，從售貨員變為一位老師。寫下媽媽的成功故事，思齊第一個說好，其他同學也都支持。寫作班沒有競爭，寫作是關於領略與欣賞，懂偷師也是很不錯。當班上討論的情緒慢慢打開了，嘉欣又執意要轉寫一個「聽來的故事」：〈幼苗〉。我沒有再細細了解原因。
她訴說〈幼苗〉的內容，非常的執著，只要擊中心裏重要的，不管是愛或是公平，她都執着不放。每當說起著緊的話題，她會著緊地說下去，如果不干擾，不打斷，她還會繼續說下去。執著，可以是天生的特殊性格。把執著放在好題目，或會成為抒發與創造的能量。
這一次學生篇〈幼苗〉的故事，像校園生活一樣簡單。一隻長耳狗布偶，始終是布偶，可是，簡單的形體，也能造出可愛的精髓。林嘉欣的筆觸，相對她濃烈的情緒，冷淡而克制，把心裏凌亂不岔的片段，簡約清晰地寫出，裏面有她的想法，或有偏狹，最重要是，青春的感覺，要在青春的日子寫下來。
(看過冼麗婷的短篇，再看看林嘉欣的作品：〈幼苗〉）
