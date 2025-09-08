布宜諾斯艾利斯省選舉慘敗 阿根廷總統誓言加快改革

（法新社布宜諾斯艾利斯省首府拉普拉塔7日電） 在備受注目的期中選舉登場前，阿根廷總統米雷伊今天在地方選舉遭遇挫敗，他誓言修正錯誤，並「加快」自由主義改革腳步。

這位54歲的經濟學家2023年12月就職總統以來，大幅削減政府開支，裁撤數以萬計公務員，並推動大規模鬆綁管制。

米雷伊（Javier Milei）承認，他所屬政黨在布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires）省議會選舉中，慘敗給中間偏左的貝隆主義運動。

米雷伊坦言犯下一些「錯誤」，承諾「修正」，但他說，在改革議程上，他不會有絲毫動搖。

他在馬普拉塔（Mar del Plata）的選舉之夜活動中說道：「我們將加深且加快改革。」

根據官方結果，在選票開出91%後，中間偏左的Fuerza Patria聯盟取得逾47%選票，米雷伊領導的執政黨「自由前進黨」（La Libertad Avanza）則囊括近34%票數。

布宜諾斯艾利斯省一向被視為阿根廷政治風向球，貢獻超過30%的國內生產毛額（GDP），選民占所有合格選民的40%。

米雷伊所屬政黨與左派差距13個百分點，遠高於民調預測。

這場選舉的投票率也偏高，約達63%。

在距離期中選舉僅剩6週之際，這個結果讓米雷伊面臨巨大壓力。