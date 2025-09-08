三號強風信號日間大部份時間維持
布宜諾斯艾利斯省選舉慘敗 阿根廷總統誓言加快改革
（法新社布宜諾斯艾利斯省首府拉普拉塔7日電） 在備受注目的期中選舉登場前，阿根廷總統米雷伊今天在地方選舉遭遇挫敗，他誓言修正錯誤，並「加快」自由主義改革腳步。
這位54歲的經濟學家2023年12月就職總統以來，大幅削減政府開支，裁撤數以萬計公務員，並推動大規模鬆綁管制。
米雷伊（Javier Milei）承認，他所屬政黨在布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires）省議會選舉中，慘敗給中間偏左的貝隆主義運動。
米雷伊坦言犯下一些「錯誤」，承諾「修正」，但他說，在改革議程上，他不會有絲毫動搖。
他在馬普拉塔（Mar del Plata）的選舉之夜活動中說道：「我們將加深且加快改革。」
根據官方結果，在選票開出91%後，中間偏左的Fuerza Patria聯盟取得逾47%選票，米雷伊領導的執政黨「自由前進黨」（La Libertad Avanza）則囊括近34%票數。
布宜諾斯艾利斯省一向被視為阿根廷政治風向球，貢獻超過30%的國內生產毛額（GDP），選民占所有合格選民的40%。
米雷伊所屬政黨與左派差距13個百分點，遠高於民調預測。
這場選舉的投票率也偏高，約達63%。
在距離期中選舉僅剩6週之際，這個結果讓米雷伊面臨巨大壓力。
其他人也在看
日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭
日本首相兼自民黨總裁石破茂表明將辭職，原因是不願造成黨內分裂。自民黨可能提前舉行總裁選舉，新的首相人選成焦點。鉅亨網 ・ 22 小時前
紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」
《紐約時報》指出，特朗普推行高關稅政策意圖重塑全球貿易秩序，但各國未跟隨美國加稅，反而加強非美貿易合作。耶魯大學分析顯示，美國消費者將承擔主要成本，製造業受影響，全球貿易秩序面臨挑戰。鉅亨網 ・ 1 天前
貝森特：若特朗普敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」
美國財政部長貝森特週日 (7 日) 表示，如果最高法院維持裁決，認定特朗普總統的對等關稅部分屬於違法，財政部將被迫退還自特朗普就任以來徵收的約一半關稅，他指出「這將是個災難」。鉅亨網 ・ 10 小時前
宏觀視野│遙不可及的世界和平（邱古奇）
特朗普早已將中國定性為美國的戰略競爭對手，在見識過中國的最新軍備後，這個想法只會更加強烈。雖然對中國的直接挑釁暫會減少，但為了最終可能爆發的戰爭作準備，老美除了拉幫結派搞事，更會掠奪資源、重建自己的供應鏈和製造業。Yahoo財經專欄 ・ 8 小時前
日本首相石破茂請辭 潛在繼任者一覽
【彭博】— 在日本首相石破茂表示將辭職，對7月慘淡的選舉結果承擔責任之後，日本執政的自民黨必須選擇一位新領導人來決定未來方向。Bloomberg ・ 5 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 鍾嘉欣專訪（上）與最佳銀幕情侶林峯從前竟關係疏離：我哋做唔到朋友，係同事
今年在街頭巷尾，都會見到鍾嘉欣的蹤影，廣告不斷之餘，亦推出新歌，而一切似乎由擔任林峯演唱會嘉賓開始。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
新世界(00017.HK)曾升逾18% 鄭志明：家族內部有談及新世界相關問題
新世界發展(00017.HK)今日(8日)高開1.5%報7.24元，其後曾炒高18.8%高見8.6元，創約一年高。現報8.35元，升15.33%，成交6,720.48萬股，涉資5.44億元。AASTOCKS ・ 1 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 8 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
素海霖承認有「飯局服務」 公開一對一價錢：你有錢咪畀囉
素海霖（繪麗奈）成為首位香港投身日本AV產業嘅女優，出道以來獲得唔少人支持。不過，自第6部作品後一直未有新作，被指引退日本AV界；素海霖曾回應指係與公司有合約問題，並指自己對拍AV有要求，強調唔係乜公司都肯拍，心目中只有大約有七至八間公司可合作。呢段時間，素海霖接咗各式各樣廣告代言，包括男士健康產品、避孕套等等，亦將推出男女裝自家品牌香水、相展暨畫展，以及發起寫真集眾籌，預計於11月推出寫真集。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 1 天前
GD、梁朝偉都愛的MMY「溶解鞋」有何魅力？同場加映低至半價鞋款/熱賣Wayne薄荷綠只需$1,176
今年一雙外貌神似Converse、Vans的鞋子爆紅，相信熱衷日本潮流文化的朋友對這雙鞋子並不陌生。就是由日本設計師三原康裕設計的Maison MIHARA YASUHIRO（簡稱MMY）「溶解鞋」，鞋底彷彿因高溫而融化扭曲的設計，讓人一眼就可辨認出來！鞋子的魅力橫掃影壇與歌壇，梁朝偉、G-Dragon（權志龍）等名人都紛紛為MMY著迷，無論私下便服穿搭，還是出席公開場合活動都有穿著溶解鞋的蹤影。此外，Yahoo購物專員更在Frafetch上看到不少鞋款有折上折低至半價優惠，感興趣的朋友不妨看到最後！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做
39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點
香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方公告表示因天氣持續惡劣而決定取消原定於今晚（7日）舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
葉子楣被陳志雲親手量度尺寸大師驚呼「有肉架！」曾因胸大被阿媽鬧「陀衰家」
曾被稱為「波霸」嘅葉子楣Amy，九十年代同脊醫男友呂錫照相戀後淡出幕前。2018年呂醫生離世後，葉子楣近年不時公開露面出席朋友聚會，早前陳志雲喺youtube節目訪問葉子楣，由家庭講到近年生活。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
銀色債券2025｜9.15起認購倒數 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 6 小時前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化
【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。Bloomberg ・ 1 天前
【新聞點評】搞盛事慎防「吹」得太勁
繼「美斯之亂」後，香港又有一壇盛事爆鑊，說的是「友邦香港國際熱氣球節」，事前大鑼大鼓揚言提供熱氣球飛行體驗，豈料在活動開幕後才透露熱氣球不准載人。有盛事業界人士坦言，鑑於港府針對「臨時公眾娛樂場所牌照」（TPPEL）設有嚴格規限，大部分活動都在開幕當日才知道是否獲得開綠燈，變數非常大。尤其在社交媒體時代，任何活動甩轆隨時演變為公關災難；所以搞盛事既須高調宣傳，又要慎防「吹」得太勁，很考功夫。信報財經新聞 ・ 14 小時前
楊千嬅驚爆入院做手術 最新狀況曝光
天后楊千嬅今年出道30周年，工作不斷的她早前更連續開工12日，她於社交網表示「終於超額完成」，更大爆之前原來曾接受手術，留言報平安：「回想幾個禮拜前定期『入廠檢查』，變成『維修』，有點擔心幸好是小問題。手術後幾天余春嬌趕及上台，直至現在非常感謝公司團隊同事們照顧和幫忙，上班時間以外仍操心為『私房菜』籌備，現在慢慢恢復中，但還是要好好休息，養好狀態，冇咩事，我都係返出去先，遲啲見#最重要係身體健康。」東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
特朗普發布行政令 豁免美國進口黃金、鎢、鈾全球關稅
【彭博】— 美國總統特朗普周五宣布，從全球國別關稅中豁免石墨、鎢、鈾、金條等金屬產品，但對硅膠產品徵收關稅。Bloomberg ・ 2 天前