布志綸不點名批評Mr.舊隊友坐享其成 個人作品被無條件瓜分 暗寸被好兄弟好朋友出賣

Mr.曾於紅館開過4次音樂會

剩下4人嘅Mr.早前於加拿大多倫多開音樂會

樂隊Mr.於2008年出道後迅速崛起，2年後已經殺入紅館開演唱會，至2016年宣佈同唱片公司環球唔續約後以獨立樂隊形式發展。後來主音Alan布志綸改以獨立歌手發表作品後，與Mr.開始分道揚鑣，樂隊後來更以4人團隊運作。不過Alan未有正式宣布離隊，並曾於早前Mr.喺多倫多舉行公開演出前呼籲樂迷支持Mr.，接受訪問時對現時嘅Mr.送上祝福，更透露曾經探望患癌嘅隊友Dash（譚健文）。表面上好來好去，但係布志綸尋晚喺threads上面連環發文，對舊隊友作出控訴。

早前Mr.為內地網紅拍片宣傳1月舉行嘅廣州演唱會，片中Mr.成員MJ表示樂隊作品《森林》「係我地唱架」。多篇帖文中，Alan首先就此事回應，直言《森林》係得佢自己一個主唱。「森林是我一個人唱，連和音都是。在錄音的時候，我沒有感受到所謂”我們”一起唱的情景。亂噏得來請尊重事實」。之後Alan直情再發文爆粗就此事追擊「有人問我個結他係邊個彈我會講係邊個彈。有人問我個鼓邊個打，我會話俾人聽邊個打。有人問我首歌邊個唱，我會話係我唱，事實係我唱。我第一次聽到一首歌係我唱而別人話首歌係什麼『我哋一齊唱』。我拗x晒頭」。

布志綸之後再發文重提往事，指責有人瓜分佢嘅創作成果。「從前試過做一堆歌債，我寫了過半數要交嘅歌，然後有人會同我講，不如將呢一批歌所有曲詞俾晒大家，我黑人問號？咁我喺呢段時間努力寫緊歌嗰個時候你哋其他幾條友去咗邊？ 你哋發展緊你自己單飛嘅事業。然後我要將我作曲填詞寫分晒俾大家？ 當我以為提出咁無條件分晒俾大家嘅成員，到佢做自己嘅歌嘅時候亦都會以佢呢種諗法將所有去分？卻原來是沒有的。佢係好嘢」。布志綸過去曾於訪問中透露，Mr.同舊東家環球完約前，要按合約內容交出十幾首歌，但當時各成員已經作個人發展做其他事。Alan話「得返佢一個」完成咁多首歌，要將本來作俾人嘅歌，又或者夾過嘅demo拎晒出來。Alan呢篇帖文似乎填補咗「趕交歌」背後嘅故事。而Alan亦喺另一帖文列出自己作曲嘅作品名單，似係想劃清界線。

最後一篇帖文布志綸更暗示曾「好兄弟好朋友」跣。「被出賣的感覺。曾經晒膊頭講好咁就咁，一去到同老細開會，我keep住死撐，卻原來會有人大大聲公開話我戇x跣我一鑊。好兄弟好朋友」。有網民支持布志綸講出心底話「終於忍唔住出聲了」，Alan就回覆「唔係講到係，仲要呃埋自己嗰啲，我諗我受夠」。

