布朗大學槍手在逃 FBI校園周邊展開地毯式搜索

（法新社紐約16日電） 美國常春藤盟校布朗大學期末考週驚爆致命槍擊案，釀成2死多傷，緝凶行動今天進入第4天，聯邦調查局（FBI）專家在校園周邊展開地毯式搜索。

FBI在社群媒體發布的照片顯示，鑑識專家與蒐證小組在羅德島州首府普羅維登斯（Providence）的布朗大學（Brown University）校園外，沿著覆蓋積雪的地面進行搜索。

一名黑衣人13日下午4時左右闖進布朗大學，朝正在期末考的學生開槍，隨後逃離現場。

普羅維登斯執法機關今天在簡報會中公布一段新的時間軸影片，畫面可見一名被列為「關係人」的男子在校園附近的住宅區行走。

這段內容由社區監控與行車記錄器拍攝畫面剪輯而成，重現犯嫌當天行蹤，希望有人能認出他。

普羅維登斯警察局長培瑞斯（Oscar Perez）說：「影像畫質已經提升，我們希望民眾留意這個人的肢體動作和身體姿態…這些細節可能有助各位辨識此人。」

培瑞斯再次籲請住家或車輛裝有監視錄影裝置的民眾向警方提供相關影像，他補充說，調查人員已蒐集到約200條有效線索。

當局先前拘留一名疑似與槍擊案有關的男子，但調查人員稍後表示「沒有理由再認定他是關係人」，因而將其釋放。

FBI懸賞5萬美元（約新台幣158萬元）緝凶，並呼籲民眾將其視為「持有武器、具危險性的人物」，還說此人「身高約5呎8吋（約173公分），體格壯碩」。

布朗大學今天敦促案發時可能在附近的學生安排接受警方詢問。

校方表示：「即使是看似無關緊要的細節，也可能對案情有所幫助。」（編譯：劉文瑜）