布朗大學槍擊案影響 美國暫停綠卡抽籤計畫

（法新社華盛頓18日電） 美國國土安全部長諾姆今天宣布暫停美國綠卡抽籤計畫，並指美國常春藤名校布朗大學上週發生大規模槍擊案的外籍嫌犯，正是利用這項制度進入美國。

1名男子13日闖入布朗大學（Brown University）的1棟建築物朝正在應考的學生開槍，造成2人死亡、9人受傷。嫌犯據稱是48歲的葡萄牙籍男子尼佛斯瓦倫特（Claudio Neves Valente）。

他還被控2天後在麻省理工學院（MIT）殺害1名教授。美國警方今晚表示，經過數日搜捕後，尼佛斯瓦倫特已被發現自殺身亡。

諾姆（Kristi Noem）在社群媒體平台發文指出，尼佛斯瓦倫特「於2017年透過多元化移民簽證抽籤計畫（diversity lottery immigrant visa program，DV1）進入美國，並獲得綠卡」。

她寫道：「這名令人髮指的個人本來根本不該被允許進入我們的國家。...我已依照川普（Donald Trump）總統指示，立即要求美國國籍暨移民局（USCIS）暫停DV1計畫，以確保不再有美國人因為這項災難性的計畫而受到傷害。」

根據美國國務院的資料，美國每年透過綠卡抽籤計畫發放最多5萬5000張永久居留簽證，對象是「來自移民至美國人數偏低的國家」。

申請人須至少具備高中學歷或有2年職訓或工作經驗，並要經過包含面試的審查程序才能獲得綠卡。