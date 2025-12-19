布朗大學槍擊案犯嫌尋獲 已自戕身亡

（法新社紐約18日電） 美國官員今天宣布，被認為是布朗大學（Brown University）大規模槍擊案的犯嫌已被發現死亡，這起槍擊案造成兩人喪生、數人受傷。

官員們也相信，同一名男子，一名48歲的葡萄牙籍布朗大學學生，也涉及在波士頓槍殺一名麻省理工學院（MIT）物理學家的案件。

羅德島州普羅維登斯（Providence）警察局長培瑞斯（Oscar Perez）告訴記者：「他今晚結束了自己的生命。」他指認犯嫌為尼佛斯-瓦倫特（Claudio Neves-Valente）。

槍手是在新罕布什爾州一個倉儲空間被人發現，現場還有兩把槍械。據信他是單獨行動。

普羅維登斯市長史麥利（Brett Smiley）告訴記者：「今晚，我們普羅維登斯的鄰居們終於可以稍微鬆一口氣了。」

目前尚無立即跡象顯示，這兩起發生在美國頂尖大學的槍擊案有何動機。

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。