「布甸頭」救星？美髮界爆紅「髮根補染粉」，aespa Winter都有興趣的染髮神器

最近THICK FIBER髮根補染粉話題度超高！相信染開頭髮都會覺得「布甸頭」好困擾，而這款髮根補染粉正正就是「布甸頭」救星！專攻稀疏髮線與灰根問題，一掃就讓頭頂豐盈自然。

這款防水防汗的角蛋白纖維粉末，品牌指是「Vegan & Chemical-Free」，輕輕撲上即吸附髮絲，瞬間遮蓋禿斑、分線與灰白根部，持久不暈染，宛如Salon級補染。就連aespa成員Winter也在出售的店舖，後來讓粉絲發現了。

這款產品有12種顏色可選擇，不只補金髮，補黑髮、啡髮都好自然，相信不只Winter，有染髮的大家都一定有興趣入手呢！

45歲張柏芝烏黑濃密頭髮全靠黑芝麻！每天早餐喝「這東西」，養髮養顏又暖胃兼抗衰老

