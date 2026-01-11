跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
網上瘋傳布甸+豉油+芥末自製偽海膽 裕美實測：真係似喎！
近日「布甸加豉油再落芥末的味道會似海膽」這個說法在網上瘋傳，不少網民抱着半信半疑的心態親身實測，裕美更「以身試伏」分享心得，即睇內文
網絡世界向來不乏另類食譜，近日一款聽落極度離奇的配搭又成功在網試掀起一波熱潮。原來布甸加豉油再落芥末，味道竟然似海膽？ 這個說法在網上瘋傳，不少網民抱着半信半疑的心態親身實測，更有不少人在 Threads 上圖文並茂分享結果，挑戰網民的想像力。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
網民：明將都諗唔到
近日有網民直接到壽司郎即場實測該「偽海膽」食譜並發帖直言：「又真係有啲似」，圖文並茂的帖文引來大量留言，有人無法接受直言：「邪教，報警」、「明將都諗唔到布丁軍艦」、「壽司郎黑名單」。留言中不乏「創意派」網民順勢分享其他另類「分子料理」食譜，例如「牛油果加Wasabi豉油，會似三文魚」、「橙＋海苔＋豉油＝三文魚籽」等等，網民仿製魚生的方法確實層出不窮。
裕美「以身試伏」
除了Threads網民外，裕美亦加入戰團，在Instagram分享自己實測的食評，直言：「係好似喎！」她更貼心補充小貼士，指出芥末是整個「食譜」的靈魂，一定要加才會有效果，並建議配合紫菜一齊食，口感會更接近海膽。當有網民追問應該用哪一款布甸時，她亦毫不保留分享心得：「黃色有焦糖底嗰隻就得」不少人因為裕美的「以身試伏」而決定一試，甚至有素食者留言表示：「終於都可以試吓海膽究竟係咩味」。這款「偽海膽」食譜到底是邪門還是神奇，就等各位讀者親自驗證及判斷了。
圖片來源：Instagram@wadahiromi、Threads@__9000___0
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治 妻子情況危殆 消防不排除涉刑事成份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
檀健次風波後首現身自認「堅強」 細16年舊愛割席：各不相干
【on.cc東網專訊】內地小生檀健次近日捲入桃色風波，被爆疑約炮網紅，再爆出曾戀細16歲女星劉一諾，昨日（10日）他經歷事件後首度公開露面，現身品牌直播，雖然全程避談私人事，但在玩遊戲食辣條時面不改容，突然衝口而出稱：「知道我有多堅強了吧」，即被網民解讀話中有話。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
華漢西澳潛水捕龍蝦失蹤 疑遇鯊襲頭顱沖上沙灘
【on.cc東網專訊】內媒周五（9日）報道，一名中國男子上周四（1日）元旦在澳洲西澳省一個海灘潛水捕撈小龍蝦時失蹤，數日後頭顱被沖上另一海灘。警方排除刑事案件，懷疑他遭鯊魚襲擊。on.cc 東網 ・ 1 天前
44歲凱特王妃抗癌近兩年，生日前分享康復路的關鍵：抗癌路就像坐過山車，治療後的笑容背後是「全人照護」的支持
英國凱特王妃迎來44歲生日，再過兩個月，就是她宣布患上癌症並接受治療的第二年了。這位抗癌勇士目前仍在康復路上，過往也曾分享她在過程中的情緒和感受，畢竟把「王妃」身份放在一邊時，她和很多人一樣，都是正在努力康復的病人而已。她在生日前分享康復路的關鍵，也許會令同樣在路上的人，增添一點希望和方向。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
Jellycat 2026早春公仔新品來襲！向日葵熊熊、厭世龜BB版、粟米、西蘭花可愛度爆燈
Jellycat 2026 早春系列療癒來襲，1 月 13 日正式上架！最新的向日葵熊熊（Bartholomew Bear Daffodil Outfit）可愛度爆燈，圓潤熊身配大朵黃色向日葵頭飾，陽光笑容暖進心坎！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
宏福苑原址重建或需拆卸重打樁 議員指易地重建成本效益較高
【on.cc東網專訊】政府陸續聯絡宏福苑業主，收集他們對不同長遠安置安排的初步意願。前土木工程處處長、立法會議員卜國明早前曾提出原址重建成本效益較高。他今日(11日)在電台節目表示，根據目前各項方案評估，易地重建會較為可行，且所需時間較短。卜解釋道，若能尋得合適on.cc 東網 ・ 21 小時前
海濱長廊 發展局稱下個重點延伸至九龍
【Now新聞台】發展局表示，貫通港島13公里海濱後，下個海濱發展重點延伸至九龍。 發展局在其網誌稱，九龍約21公里可發展的海濱，近七成即逾14公里已開放，預計今年內完成連接西九文化區至大角咀行人通道、啟德新急症醫院旁海濱長廊、前紅磡鐵路貨運碼頭的特色活動及公共空間等，以提升海濱連通性。目標是在2028年或之前，將維港兩岸海濱長廊總長度延伸至34公里。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
熱氣球餘波｜主辦方原限苦主明日前接受退一半錢方案 現已全數退款︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】去年 9 月舉辦「友邦香港國際熱氣球節」鬧出滿城風波，當時有苦主豪花 3000 多元欲卻無法體驗熱氣球升空，最終主辦方承諾退款。惟《Yahoo新聞》近日接獲苦主表示至今仍未收到退款，對方更稱系統裡沒有申請紀錄，因此只能退款一半。至報道昨日刊出後，苦主今日（11 日）表示收到主辦方透過電話聯絡，表示願意全數退款，她已查閱銀行帳戶，確認收到有關退款Yahoo新聞 ・ 15 小時前
61歲倪震近況曝光！罕現身「無字頭」拍檔飯聚 太太周慧敏留言：掛住你哋
商業電台90年代經典早晨節目《無字頭七八九》、《無字頭八九十》當年極受歡迎節目，全因主持人陣容強勁，包括黃子華...Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
茶果嶺麗港城七旬翁絆倒花槽 撼傷頭部送院不治
茶果嶺有途人絆倒撼傷頭後不治。一名72歲黃姓老翁，早上9時許在麗港城商場對開行人路被花槽絆倒，其後撞傷頭部。其妻見狀報警求助，救援人員到場後將昏迷的黃翁送聯合醫院搶救，惟最終不治。am730 ・ 15 小時前
網上熱話｜銅鑼灣酒店「無主孤魂」神主牌遭內地網紅偷走 網民：唔怕有報應？
著名香港靈異節目主持潘紹聰，周五（9日）去到銅鑼灣一間酒店後樓梯的著名靈異地點，發現被稱為「無主孤魂」的神主牌被盜。懷疑是在內地抖音平台，早前一名自稱「靈探」的男子，將神主牌檢走。am730 ・ 1 天前
俄羅斯籍男子觀看Pet Shop Boy日本演唱會 食煙飲酒被趕後襲擊保安
日本兵庫縣警察公布，在周五（9日）拘捕一名報稱在日本工作的俄羅斯籍男子。他被指因為在神戶的一場演唱會中與人衝突並襲擊保安而被捕。am730 ・ 1 天前
鰂魚涌35歲男寓所暈倒 昏迷送院最終不治
鰂魚涌有男子在家暈倒，家人發現大驚報案。警方早上6時許接報指，英皇道993號得利大廈有一名男子在單位內一間房暈倒，救援人員接報到場後，將昏迷的35歲男子送往東區醫院搶救，惜最終返魂乏術，其死因有待驗屍後確定，案件列作送院時死亡。am730 ・ 21 小時前
Tinder 2026約會趨勢轉向「動機明確Clear-Coding」，新世代已厭倦了曖昧不明的Situationship了嗎？
曖昧不明而不談未來的 Situationship 似是「約會主流」，但近期大家更愛「人間清醒」及「寧單身不糾纏」。Tinder 日常公佈的 2026 約會關鍵字亦轉為「動機明確 Clear-Coding」，看來大家也更自信地面對情感，不再投入不健康、若即若離的有毒感情關係。Yahoo Style HK ・ 38 分鐘前
關楓馨惡整老竇 關禮傑濕晒都唔嬲
【on.cc東網專訊】「星二代」關楓馨（Fabienne）與爸爸關禮傑一向感情深厚，活躍於社交平台的關楓馨不時都會與爸爸一起拍有趣、搞笑的短片分享到網上。昨日（10日）Fabienne在社交平台晒出一條整蠱片，片中她指由於上次整蠱片網民反應很好，紛紛要求她再拍，東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
田馥甄深夜失眠 自嘲「高齡產婦」
【on.cc東網專訊】台灣金曲歌后田馥甄（Hebe）演藝事業一帆風順，舞台上縮綻放異彩的她，更不時透過社交網分享生活點滴，日前更晒出一輯暢遊南韓的美照，並分享道自己在白羊寺體驗當地師父茹素、禪修、做早課的生活，為此心情平靜並感到滿足。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
深井青龍頭發現海豚屍體
【Now新聞台】深井青龍頭岸邊發現一條懷疑海豚屍體。 屍體約3呎長，尾部有傷痕。下午5時，警方接獲途人報案，指青龍灣石灘岸邊發現懷疑海豚屍體，愛護動物協會人員到場協助。警方調查後，列作動物屍體發現處理，稍後通知相關部門檢走。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
籃球NBL｜香港金牛作客大勝山東蜜獾 開季七連勝 全隊三分球命中率逾六成
香港金牛今日（11日）在2025-26年全國男子籃球聯賽（NBL），在全場轟入20球三分球下，以111：59大勝山東蜜獾，豪取開季七連勝，延續今季NBL全勝走勢。Yahoo 體育 ・ 13 小時前
【Aeon】啟德一周年 限定福袋只賣 $89
AEON STYLE啟德踏入一周年，準備咗一連獨家優惠！由即日起，於AEON STYLE 啟德購物滿$150或以上，即可以$89換購「AEON STYLE 啟德一周年限定福袋」，每個福袋內有7件超值好物YAHOO著數 ・ 1 天前
田中碧入波 列斯聯3：1反勝打比郡
【Now Sports】列斯聯在先落後下，憑下半場3個入球反勝打比郡3:1，晉級英足盃第4圈。周日打比郡對列斯聯的英足盃第3圈比賽，初段一輪中場拉踞後，20分鐘，打比郡有巴夫頭槌埋門不中目標。列斯聯中段取得攻勢，29分鐘，比浩左路窄位抽射，中柱彈出；31分鐘，盧卡斯安美卡接應隊友直線入禁區，帶波推送被門將錫達史唐鏟跌，球證直指12碼，惟主射的比浩埋門欠角度，被錫達史唐救出，錯過領先機會。大難不死的打比郡隨即取得後福，布歷基泰萊個人帶波殺入禁區，皮球輾轉間落在巴利頓腳下，後者快腳一射破網，35分鐘打比郡領先1:0。落後的列斯聯積極反撲，尾段朗度的遠射，以及比浩禁區內的快腳埋門，均被錫達史唐救出，結果半場打比郡領先1:0返回更衣室。列斯聯下半場初段佔優，力求盡快收復失地，54分鐘，列斯聯前場逼搶成功，幾下短傳後皮球落在朗度腳下，後者大腳抽射破網，列斯聯扳平1:1。一不離二，57分鐘，比浩禁區頂拉弓被錫達史唐救出，但撲出不遠，後上的田中碧補射得手，列斯聯反超前2:1。補時階段，客隊再有後備上陣的真士田入波錦上添花後，結果列斯聯作客贏打比郡3:1﹐晉級第4圈。now.com 體育 ・ 10 小時前