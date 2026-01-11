網上瘋傳布甸+豉油+芥末自製偽海膽 裕美實測：真係似喎！

網絡世界向來不乏另類食譜，近日一款聽落極度離奇的配搭又成功在網試掀起一波熱潮。原來布甸加豉油再落芥末，味道竟然似海膽？ 這個說法在網上瘋傳，不少網民抱着半信半疑的心態親身實測，更有不少人在 Threads 上圖文並茂分享結果，挑戰網民的想像力。

網民：明將都諗唔到

近日有網民直接到壽司郎即場實測該「偽海膽」食譜並發帖直言：「又真係有啲似」，圖文並茂的帖文引來大量留言，有人無法接受直言：「邪教，報警」、「明將都諗唔到布丁軍艦」、「壽司郎黑名單」。留言中不乏「創意派」網民順勢分享其他另類「分子料理」食譜，例如「牛油果加Wasabi豉油，會似三文魚」、「橙＋海苔＋豉油＝三文魚籽」等等，網民仿製魚生的方法確實層出不窮。

裕美「以身試伏」

除了Threads網民外，裕美亦加入戰團，在Instagram分享自己實測的食評，直言：「係好似喎！」她更貼心補充小貼士，指出芥末是整個「食譜」的靈魂，一定要加才會有效果，並建議配合紫菜一齊食，口感會更接近海膽。當有網民追問應該用哪一款布甸時，她亦毫不保留分享心得：「黃色有焦糖底嗰隻就得」不少人因為裕美的「以身試伏」而決定一試，甚至有素食者留言表示：「終於都可以試吓海膽究竟係咩味」。這款「偽海膽」食譜到底是邪門還是神奇，就等各位讀者親自驗證及判斷了。

圖片來源：Instagram@wadahiromi、Threads@__9000___0

